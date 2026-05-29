जम्मू-कश्मीर: राजौरी के मंजाकोट सेक्टर में सातवें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी
ऑपरेशन शेरूवाली, राजौरी में भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और CRPF द्वारा शुरू किया गया एक बड़ा जॉइंट काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशन है.
Published : May 29, 2026 at 9:14 AM IST
राजौरी: जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के मंजाकोट सेक्टर में गंभीर मुगलान और डोरीमल के घने जंगल वाले इलाकों में भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की संयुक्त घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन आज शुक्रवार को सातवें दिन भी जारी रहा.
बता दें, यह ऑपरेशन इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर शुरू किया गया था, जिसमें इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी. इससे पहले गुरुवार को राजौरी के डोरीमल जंगल इलाके में ऑपरेशन शेरूवाली जारी था. जिस वजह से यहां पर भारी फायरिंग और गोलाबारी हुई थी. ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने घने इलाके में छिपे संदिग्ध आतंकवादियों को ठिकाने लगाने के लिए घेराबंदी और कड़ी कर दी थी.
अधिकारियों के मुताबिक, एनकाउंटर वाली जगह पर भारी संख्या में सिक्योरिटी फोर्स, और ज्यादा मदद और लॉजिस्टिक सपोर्ट भेजा गया है, ताकि एक 'मजबूत और ऐसा घेरा' बनाया जा सके जिसे कोई तोड़ न सके और आतंकवादी घने जंगल से भागने की कोई कोशिश न कर सकें. यह ऑपरेशन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, अधिकारियों का कहना है कि छिपे हुए आतंकियों को खत्म करने के लिए 'हर मुमकिन कोशिश' की जा रही है. पूरा इलाका कड़ी सिक्योरिटी निगरानी में है क्योंकि जंगल के अंदर सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है.
#WATCH | J&K | Cordon and search operation by the Indian Army, J&K Police and the CRPF in the dense forest areas of Gambhir Mughlan and Dorimal in the Manjakote sector of Rajouri district enters seventh day. The operation was launched following intelligence inputs about the… pic.twitter.com/SHZHA8rA03— ANI (@ANI) May 29, 2026
ऑपरेशन शेरूवाली, जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और CRPF द्वारा शुरू किया गया एक बड़ा जॉइंट काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशन है.
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