सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद जम्मू-कश्मीर में स्कूलों और अस्पतालों को आवारा कुत्तों से बचाने की कोशिशें शुरू

सुप्रीम कोर्ट ने स्टरलाइज किए गए कुत्तों को उसी इंस्टीट्यूशनल जगह पर वापस छोड़ने पर रोक लगा दी है.

जम्मू-कश्मीर में स्कूलों और अस्पतालों को आवारा कुत्तों से बचाने की कोशिशें शुरू (ETV Bharat)
By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : November 21, 2025 at 3:43 PM IST

4 Min Read
श्रीनगर: हाल के सालों में जम्मू कश्मीर में कुत्तों के काटने के दो लाख से ज्यादा मामले सामने आने और सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने स्कूलों, अस्पतालों और दूसरी सरकारी जगहों को बढ़ते आवारा कुत्तों के खतरे से बचाने के लिए पूरे इलाके में कोशिशें तेज कर दी हैं.

ये कदम सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटू रिट पिटीशन 'आवारा कुत्तों से परेशान शहर, बच्चे कीमत चुका रहे हैं' बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में दिए गए निर्देशों के बाद उठाए गए हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर ने सरकारी ऑर्डर जारी किया और पूरी तरह से पालन पक्का करने के लिए नए इंस्टीट्यूशनल सिस्टम बनाए.

ऑर्डर के मुताबिक जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम एक्ट और एनिमल बर्थ कंट्रोल (डॉग) रूल्स, 2023 को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की लीडरशिप वाली एक UT-लेवल कमेटी लागू करेगी.

आवारा कुत्ते (ETV Bharat)

कमेटी का काम यह तय करना है कि किन ज़्यादा ट्रैफिक वाली जगहों में तुरंत सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है. अधिकारियों ने इन इंस्टीट्यूशन के हेड को निर्देश दिया है कि वे अपनी जगहों को बाउंड्री वॉल, सुरक्षित गेट या जिला और नगर निगम की देखरेख में दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव दखल से मजबूत करें.

नगर निकायों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे इंस्टीट्यूशनल एरिया में पाए जाने वाले आवारा कुत्तों को पकड़ें और ABC नियमों के अनुसार उन्हें स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के लिए तय शेल्टर में ले जाएं. इस रोलआउट में शामिल एक सीनियर अधिकारी ने कहा, "पकड़ने से लेकर शेल्टर में देने तक, सभी प्रोसेस इंसानी होंगे. हम इससे कोई समझौता नहीं कर सकते," उन्होंने कहा कि "सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा."

सुप्रीम कोर्ट ने स्टरलाइज किए गए कुत्तों को उसी इंस्टीट्यूशनल जगह पर वापस छोड़ने पर रोक लगा दी है — यह एक ऐसी शर्त है, जिसे UT-लेवल की कमेटी हर तीन महीने में रिव्यू करके मॉनिटर करेगी. डिपार्टमेंट को खास जिम्मेदारियां और टाइमलाइन दी जाएंगी और जो अधिकारी इसका पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की संभावना है.

आवारा कुत्ते (ETV Bharat)

जिला एडमिनिस्ट्रेशन से अलग से कहा गया है कि वे अस्पतालों में एंटी-रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन का स्टॉक पक्का करें और जानवरों के आस-पास सुरक्षित व्यवहार के बारे में जागरूकता कैंपेन बढ़ाएं डिप्टी कमिश्नर जिला-लेवल की कमेटियों को हेड करेंगे, समय-समय पर कम्प्लायंस रिपोर्ट तैयार करेंगे और पहचाने गए जोन के आस-पास आवारा कुत्तों की कॉलोनियों को खत्म करने के लिए सिविक बॉडीज के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे.खासकर श्रीनगर जैसे शहरी इलाकों में माता-पिता और स्थानीय लोगों ने कुत्तों के हमलों को लेकर बढ़ती चिंता के बीच सावधानी से इस कदम का स्वागत किया है.

बेमिना के एक माता-पिता शब्बीर अहमद ने कहा, "स्कूलों के पास कुत्तों की समस्या गंभीर हो गई है. अगर इसे ठीक से लागू किया जाता है, तो इससे बच्चों को फिर से बिना डरे चलने में मदद मिलेगी." जानवरों से प्यार करने वालों ने अपनी चिंता शेयर करते हुए कहा कि नए सिस्टम में पब्लिक सेफ्टी और इंसानी बर्ताव के बीच बैलेंस बनाना होगा.

श्रीनगर की एक वॉलंटियर मेहविश ने कहा, "हम कोर्ट के निर्देशों का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन लागू करने के स्टेज पर एक सही सिस्टम होना चाहिए. आवारा कुत्तों को भी देखभाल की जरूरत होती है. उन्हें बुरी तरह पकड़ना या बिना सही शेल्टर के दूसरी जगह ले जाना, सिर्फ और ज़्यादा दिक्कतें खड़ी करेगा."

आवारा कुत्ते (ETV Bharat)

2022 से 2025 के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पिछले महीने जम्मू कश्मीर विधानसभा को बताया कि पिछले चार सालों में केंद्र शासित प्रदेश में कुत्तों के काटने के 2,12,968 मामले सामने आए. इनमें से 1.14 लाख से ज़्यादा मामले कश्मीर में और 98,000 से ज़्यादा मामले जम्मू में सामने आए.

उन्होंने यह भी कहा था कि ABC रूल्स 2023 के अनुसार कुल 49,000 आवारा कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन किया गया. "...इनमें से, राजधानी श्रीनगर और जम्मू शहरों को कवर करने वाली दो बड़ी नगर पालिकाओं ने क्रमश 27,237 और 13,730 कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन किया है, लेकिन कश्मीर की बाकी नगर निकायों में सिर्फ 161 कुत्तों की नसबंदी की गई, और जम्मू में 7,870 मामले सामने आए."

