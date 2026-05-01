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जम्मू में पुल का हिस्सा गिरने से कई मजदूर दबे, रेस्क्यू अभियान जारी

जम्मू में पुल का हिस्सा गिरने से कई मजदूर दबे ( ANI )

जम्मू : जम्मू के बंटलाब के ठर इलाके में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया. यह घटना उस समय हुई जब एक पुल की मरम्मत का काम किया था. इस दौरान पुल का एक हिस्सा भरभराकर गिर गया, जिससे उसके नीचे काम कर रहे छह मजदूर मलबे में दब गए. हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया. मलबे में दबे मजदूरों के निकालने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ, भारतीय सेना के अलावा स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. अब तक दो मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 4 मजदूर अभी भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं. उन्हें निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं. मौके पर राहत टीमों की ओर से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है.