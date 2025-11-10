ETV Bharat / bharat

फरीदाबाद में 360 किग्रा विस्फोटक और हथियार बरामद, आतंकी कनेक्शन का शक, J&K और फरीदाबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

फरीदाबाद: फरीदाबाद में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक डॉक्टर के घर छापेमारी की है. छापेमारी के दौरान पुलिस ने 360 किलो विस्फोटक (संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट) बरामद किया गया है. इसके साथ ही असॉल्ट राइफल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं.

डॉक्टर गिरफ्तार: फरीदाबाद पुलिस की मानें तो डॉक्टर आदिल अहमद की निशानदेही पर फरीदाबाद में छापेमारी की गई है. डॉक्टर आदिल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है. इसे 7 नवंबर को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था. आदिल से पूछताछ जारी है. उसने फरीदाबाद में विस्फोटक रखे होने की बात स्वीकार की. आदिल पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस करता था. साल 2024 में इसने वहां से इस्तीफा दे दिया.इसके बाद वह सहारनपुर में प्रैक्टिस करने लगा. डॉ. आदिल की निशानदेही पर 7 नवंबर को ही एक अन्य डॉक्टर मुजाहिल शकील को पुलवामा से गिरफ्तार किया गया था.

फरीदाबाद पुलिस आयुक्त ने दी जानकारी: फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार ने प्रेसवार्ता के दौरान कहा, "यह हरियाणा पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस के बीच चल रहा संयुक्त अभियान है. एक आरोपी डॉ. मुजम्मिल को गिरफ्तार कर लिया गया है. कल 360 किलोग्राम ज्वलनशील पदार्थ बरामद किया गया है, जो संभवतः अमोनियम नाइट्रेट है. यह आरडीएक्स नहीं है. इसके अलावा असॉल्ट राइफल, 5 लीटर केमिकल, 84 कारतूस और 2 ऑटोमैटिक पिस्टल भी पुलिस ने बरामद किया है."

फरीदाबाद पुलिस आयुक्त ने दी जानकारी (ETV Bharat)

भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद: फरीदाबाद में जांच के दौरान जम्मू-कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी मात्रा में आईईडी बनाने की सामग्री और गोला-बारूद बरामद किया गया. फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर सतेंद्र कुमार ने बताया कि "छापेमारी में 3 मैगजीन और 83 जिंदा राउंड के साथ एक असॉल्ट राइफल, 8 जिंदा राउंड के साथ एक पिस्तौल, दो खाली कारतूस और दो अतिरिक्त मैगजीन बरामद की गई. इसके अलावा 8 बड़े और 4 छोटे सूटकेस तथा एक बाल्टी में लगभग 360 किलो ज्वलनशील पदार्थ बरामद हुआ, जो कि संभवतः अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है".