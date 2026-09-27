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जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कश्मीरी पंडित भूमि धोखाधड़ी मामलों में लंबे समय से फरार आरोपी को पकड़ा

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया है जो कश्मीरी पंडितों की जमीन से जुड़े फ्रॉड और जालसाजी के कई मामलों में लंबे समय से फरार था.

आर्थिक अपराध शाखा ने बताया कि आरोपी की पहचान सोम नाथ कौल के तौर पर हुई है, जो कर्नाटक के बेंगलुरु नॉर्थ के 22-लोटस टावर का रहने वाला है और अभी जम्मू के जानीपुर में रहता है. उसे श्रीनगर के सब-जज के ऑर्डर पर गिरफ्तार किया गया. इसमें कहा गया कि कौल कई सालों से फरार था, जबकि उस पर फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी और बेचने के एग्रीमेंट के जरिए माइग्रेंट प्रॉपर्टी से जुड़ी धोखाधड़ी, जालसाजी और जमीन से जुड़े फ्रॉड के पांच मामलों में आरोप थे. श्रीनगर के सब-जज की कोर्ट के ऑर्डर पर आर्थिक अपराध शाखा ने कहा कि उसने ऑर्डर पर अमल करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई है. आर्थिक अपराध शाखा के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, 'टीम ने लगातार कोशिशों और सही प्रोसेस को फॉलो करने के बाद, आरोपी को ट्रेस करने और पकड़ने में कामयाबी हासिल की. ​​आरोपी कई सालों से फरार था. इस दौरान आरोपी को ट्रेस करने और उसकी पहचान करने के मकसद से समय-समय पर नोटिस जारी और पब्लिश किए गए. उसे ढूंढने की लगातार कोशिशों के बावजूद आरोपी कथित तौर पर पकड़ से बचता रहा और कथित तौर पर अलग-अलग पहचान का इस्तेमाल कर रहा था.'