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जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कश्मीरी पंडित भूमि धोखाधड़ी मामलों में लंबे समय से फरार आरोपी को पकड़ा

आरोपी सोम नाथ कौल, जो लोटस टॉवर बेंगलुरु नॉर्थ का रहने वाला था, अभी जानीपुर जम्मू में रह रहा था.

Kashmiri Pandit Land Fraud Cases
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2026 at 2:42 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया है जो कश्मीरी पंडितों की जमीन से जुड़े फ्रॉड और जालसाजी के कई मामलों में लंबे समय से फरार था.

आर्थिक अपराध शाखा ने बताया कि आरोपी की पहचान सोम नाथ कौल के तौर पर हुई है, जो कर्नाटक के बेंगलुरु नॉर्थ के 22-लोटस टावर का रहने वाला है और अभी जम्मू के जानीपुर में रहता है. उसे श्रीनगर के सब-जज के ऑर्डर पर गिरफ्तार किया गया.

इसमें कहा गया कि कौल कई सालों से फरार था, जबकि उस पर फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी और बेचने के एग्रीमेंट के जरिए माइग्रेंट प्रॉपर्टी से जुड़ी धोखाधड़ी, जालसाजी और जमीन से जुड़े फ्रॉड के पांच मामलों में आरोप थे.

श्रीनगर के सब-जज की कोर्ट के ऑर्डर पर आर्थिक अपराध शाखा ने कहा कि उसने ऑर्डर पर अमल करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई है. आर्थिक अपराध शाखा के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, 'टीम ने लगातार कोशिशों और सही प्रोसेस को फॉलो करने के बाद, आरोपी को ट्रेस करने और पकड़ने में कामयाबी हासिल की.

​​आरोपी कई सालों से फरार था. इस दौरान आरोपी को ट्रेस करने और उसकी पहचान करने के मकसद से समय-समय पर नोटिस जारी और पब्लिश किए गए. उसे ढूंढने की लगातार कोशिशों के बावजूद आरोपी कथित तौर पर पकड़ से बचता रहा और कथित तौर पर अलग-अलग पहचान का इस्तेमाल कर रहा था.'

उसके खिलाफ कुल पांच केस दर्ज किए गए हैं, जो फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी और बेचने के एग्रीमेंट के जरिए माइग्रेंट प्रॉपर्टीज से जुड़ी धोखाधड़ी, जालसाजी और जमीन से जुड़े फ्रॉड के आरोपों से जुड़े हैं. एक केस में आरोपी के खिलाफ सेक्शन सीआरपीसी 512 के तहत गैरहाजिरी में चार्जशीट फाइल की गई थी.

जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपी ने कथित तौर पर सूम नाथ कौल, बृज नाथ भट, मोहन लाल धर और हादी नाथ धर सहित अलग-अलग पहचानों से खुद को पेश करके लोगों को जमीन खरीदने के लिए उकसाया और जमीन के लेन-देन के सिलसिले में उनके साथ धोखाधड़ी की.

आर्थिक अपराध शाखा ने कहा, 'जांच में करोड़ों रुपये के फ्रॉड के आरोप सामने आए हैं, जो दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर किया गया था. खास बात यह है कि जांच के दौरान पिछले हफ्ते ज्वालापोरा इलाके के गुलाम मोहि-उद-दीन डार और बडगाम का रहने वाला सैमसन को गिरफ्तार किया गया था. वह इसी मामले में शामिल पाया गया.'

इसमें कहा गया है कि यह नई गिरफ्तारी ऊपर बताए गए मामलों की चल रही जांच का हिस्सा है. इसमें कहा गया है, 'कथित फाइनेंशियल फ्रॉड का पूर्ण विस्तार इसमें शामिल जमीन के लेन-देन और अपराधों से कथित तौर पर जुड़े दूसरे लोगों की भूमिका का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है.'

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