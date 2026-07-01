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जम्मू-कश्मीर पुलिस की इंटेलिजेंस विंग ने पूर्व KCCI नेता मुबीन शाह की प्रॉपर्टी कुर्क की

श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर पुलिस काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) ने बुधवार को श्रीनगर में एक जाने-माने बिजनेसमैन और पूर्व अध्यक्ष कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (KCCI) के पूर्व अध्यक्ष मुबीन शाह की संपत्ति कुर्क कर ली.

पुलिस उपाधीक्षक और डीआई ईस्ट इंस्पेक्टर राशिद खान के नेतृत्व में सीआईके की एक टीम ने श्रीनगर के डलगेट इलाके में शाह के घर पर छापा मारा. इस दौरान टीम ने शाह की 12 मरला की संपत्ति कुर्क कर ली. वह 2006 से 2008 तक कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष थे, लेकिन दिसंबर 2019 से देश से बाहर रह रहे हैं.

शाह उन राजनीतिक नेताओं और ट्रेड यूनियन नेताओं में शामिल थे जिन पर अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत मामला दर्ज किया गया था. लेकिन सीआईके ने उनके साथ दो और लोगों पर भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 153-A और 505 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के सेक्शन 13 के तहत केस दर्ज किया.

यह केस तब दायर किया गया जब इंटेलिजेंस इनपुट्स से पता चला कि घाटी के अंदर और बाहर अलगाववादी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे असामाजिक और राष्ट्रविरोधी तत्व एक सुनियोजित साजिश कर रहे थे.