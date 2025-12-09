ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल टॉर्चर केस: कोर्ट ने DySP और 7 पुलिसवालों की जमानत खारिज की

आरोपियों को इस साल CBI ने कुपवाड़ा के जॉइंट इंटेरोगेशन सेंटर में कांस्टेबल को कथित तौर पर टॉर्चर करने के आरोप में गिरफ्तार किया था.

CONSTABLE TORTURE CASE
जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल टॉर्चर केस में बेल नहीं. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 9, 2025 at 3:22 PM IST

2 Min Read
श्रीनगर: उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की एक अदालत ने एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस समेत 8 पुलिस अधिकारियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. इन्हें 2023 में एक साथी पुलिसकर्मी को कथित तौर पर हिरासत में टॉर्चर करने के आरोप में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने गिरफ्तार किया था.

एक डिटेल्ड ऑर्डर में, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कुपवाड़ा की कोर्ट ने माना कि आरोपी अधिकारी अपनी पिछली जमानत अर्जी खारिज होने के बाद से “हालात में कोई बड़ा बदलाव” दिखाने में नाकाम रहे हैं.

कोर्ट ने कहा, “आवेदक, अपनी पिछली जमानत अर्जी खारिज होने के समय और आज, दोनों ही समय एक ही स्थिति में हैं, और इसलिए हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है,” यह देखते हुए कि मामला हाल ही में ट्रायल के लिए भेजा गया है.

जज मनजीत सिंह मन्हास ने लिखा कि बचाव पक्ष ने एक अहम कानूनी मुद्दे के तौर पर जो मंजूरी का सवाल उठाया था, उसकी जांच आरोप तय करने के स्टेज पर की जाएगी. उन्होंने कहा कि तब तक, बेल पर दोबारा विचार करने के लिए कोई नया डेवलपमेंट सामने नहीं आया है.

आरोपी अधिकारियों ने तर्क दिया था कि हत्या की कोशिश के आरोप हटाने से हालात में एक बड़ा बदलाव आया है. कोर्ट इससे सहमत नहीं था.

जज ने डिफॉल्ट बेल के लिए उनकी अर्जी भी खारिज कर दी यह कहते हुए कि समय पर चार्जशीट दाखिल करने से वह दावा खत्म हो गया. आदेश में कहा गया, "एक बार जब चालान कानूनी समय के अंदर सक्षम कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाता है, तो डिफॉल्ट बेल का सवाल ही नहीं उठता."

CBI ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर फरवरी 2023 में कुपवाड़ा के जॉइंट इंटेरोगेशन सेंटर (JIC) में कांस्टेबल खुर्शीद अहमद चौहान की कथित गैर-कानूनी हिरासत और टॉर्चर का मामला दर्ज करने के बाद 8 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने जुलाई 2025 में अपनी FIR दर्ज की और बाद में अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की.

