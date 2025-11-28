ETV Bharat / bharat

श्रीनगर में पुलिस ने होटलों और गेस्ट हाउस की तलाशी ली, कार्रवाई तेज

होटल और लॉज की विस्तृत सूची की जांच की गई ताकि यह पक्का हो सके कि वास्तविक रिकॉर्ड मेंटेन कर रही हैं. पुलिस ने इन होटलों और लॉज के मैनेजरों को मेहमानों का रिकॉर्ड रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित करने की भी सलाह दी.

इन जगहों पर रुके मेहमानों के प्रमाणिकता को वेरिफाई करने के साथ ही कमरों की तलाशी ली गई. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि चल रही तलाशी का मकसद कमर्शियल सुविधाओं के गलत इस्तेमाल को रोकना है.

श्रीनगर: पुलिस ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के साथ मिलकर शुक्रवार को श्रीनगर के होटलों में तलाशी ली. सुबह पुलिस और सीआरपीएफ ने शहर के बीच लाल चौक में होटलों और गेस्ट हाउस की तलाशी ली ताकि उनका गलत इस्तेमाल न हो सके. तलाशी में महिला पुलिस और सैनिक भी शामिल थीं.

एक दिन पहले श्रीनगर में मस्जिदों और मदरसों में गैरकानूनी, साजिश वाली और कट्टरपंथी गतिविधियों को रोकने के लिए तलाशी और जांच की गई थी. घाटी में बैन जमात-ए-इस्लामी से जुड़े घरों और संस्थानों पर भी छापे मारे गए. यह कार्रवाई लाल किला ब्लास्ट से जुड़े इंटर-स्टेट टेरर मॉड्यूल का नतीजा है, जिसमें डॉक्टर और एक मौलवी शामिल थे, जिसका पिछले महीने कश्मीर में भंडाफोड़ हुआ था.

कश्मीर के तीन डॉक्टरों डॉ. मुज़म्मिल शकील, डॉ. आदिल राथर, डॉ. मुजफ्फर और लखनऊ के डॉ. शाहीन सईद पर जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है. जम्मू और कश्मीर पुलिस ने उन्हें फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया, जहां वे अल फलाह यूनिवर्सिटी में वह काम कर रहे थे. दिल्ली ब्लास्ट केस में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने ऊपर बताए गए डॉक्टरों समेत सात लोगों को हिरासत में लिया है.

एजेंसी उस आतंकी मामले की जांच कर रही है जिसमें पुलवामा के रहने वाले डॉ. उमर नबी ने I20 कार में खुद को उड़ा लिया था. आमिर राशिद, जिसके नाम पर ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई गाड़ी रजिस्टर्ड थी, और जसीर बिलाल, जिसने कथित तौर पर मॉड्यूल को टेक्निकल सपोर्ट दिया था, को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. बता दें कि 10 नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके में 15 लोगों की जान चली गई थी.

