जम्मू-कश्मीर: CIK ने आतंकी सरगना सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ वारंट हासिल किया

श्रीनगर: काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चार आतंकियों के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट हासिल किए हैं, जिसमें छाया आतंकवादी समूह यूनाइटेड जिहाद काउंसिल (UJC) का प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन भी शामिल है. यह वारंट आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े एक लंबे समय से चल रहे मामले के संबंध में है.

अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि CIK ने ये वारंट आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने और इलाके में आतंकवाद से जुड़े मामलों को आगे बढ़ाने की चल रही कोशिशों के तहत हासिल किए.

श्रीनगर में NIA अधिनियम के तहत नियुक्त अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने केस रिकॉर्ड देखने और जांचकर्ताओं और अभियोजन की दलीलें सुनने के बाद ये गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए.

इन आरोपियों में मोहम्मद यूसुफ शाह भी शामिल है, जिसे सैयद सलाहुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है और वह बडगाम जिले के सोइबुघ का रहने वाला है. अधिकारियों ने बताया कि शाह अभी पाकिस्तान में है और आतंकी संगठन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का प्रमुख है, साथ ही हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ भी है.

अधिकारियों ने उसे एक मुख्य आतंकी सरगना बताया है, जो कथित तौर पर जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को भड़काने और अपने गुर्गों को निर्देश देने में शामिल है. अधिकारियों ने कहा कि कश्मीर घाटी के अलग-अलग पुलिस थानों में उसके खिलाफ आतंकवाद से जुड़े कई मामले दर्ज हैं.

वारंट में नामजद एक और आरोपी गुलाम नबी खान है, जिसे आमिर खान के नाम से भी जाना जाता है. वह दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के श्रीगुफवारा का रहने वाला है. CIK ने उसे हिजबुल मुजाहिदीन का डिप्टी सुप्रीम कमांडर बताया और आरोप लगाया कि वह आतंकवादियों की भर्ती, आतंकी ऑपरेशन को निर्देशित करने और आतंकवाद से जुड़ी अन्य गतिविधियों में शामिल रहा है. अधिकारियों ने बताया कि खान के खिलाफ अलग-अलग पुलिस थानों के साथ-साथ सेंट्रल जांच एजेंसियों में भी आतंकवाद से जुड़े कई मामले दर्ज हैं.

तीसरा आरोपी शेर मोहम्मद है, जिसे बहादुर और रियाज के नाम से भी जाना जाता है. वह उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के मलंगम का रहने वाला है. जांच अधिकारियों के मुताबिक, वह हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है और उस पर कई तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है.