ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: CIK ने आतंकी सरगना सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ वारंट हासिल किया

श्रीनगर में विशेष एनआईए कोर्ट ने केस रिकॉर्ड देखने और जांचकर्ताओं और अभियोजन की दलीलें सुनने के बाद गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए.

Jammu-Kashmir Police CIK secures Non-Bailable Warrants Against UJC Chief Syed Salahuddin and others
आतंकी सरगना सैयद सलाहुद्दीन (File/ ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 28, 2026 at 7:49 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चार आतंकियों के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट हासिल किए हैं, जिसमें छाया आतंकवादी समूह यूनाइटेड जिहाद काउंसिल (UJC) का प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन भी शामिल है. यह वारंट आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े एक लंबे समय से चल रहे मामले के संबंध में है.

अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि CIK ने ये वारंट आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने और इलाके में आतंकवाद से जुड़े मामलों को आगे बढ़ाने की चल रही कोशिशों के तहत हासिल किए.

श्रीनगर में NIA अधिनियम के तहत नियुक्त अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने केस रिकॉर्ड देखने और जांचकर्ताओं और अभियोजन की दलीलें सुनने के बाद ये गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए.

इन आरोपियों में मोहम्मद यूसुफ शाह भी शामिल है, जिसे सैयद सलाहुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है और वह बडगाम जिले के सोइबुघ का रहने वाला है. अधिकारियों ने बताया कि शाह अभी पाकिस्तान में है और आतंकी संगठन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का प्रमुख है, साथ ही हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ भी है.

अधिकारियों ने उसे एक मुख्य आतंकी सरगना बताया है, जो कथित तौर पर जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को भड़काने और अपने गुर्गों को निर्देश देने में शामिल है. अधिकारियों ने कहा कि कश्मीर घाटी के अलग-अलग पुलिस थानों में उसके खिलाफ आतंकवाद से जुड़े कई मामले दर्ज हैं.

वारंट में नामजद एक और आरोपी गुलाम नबी खान है, जिसे आमिर खान के नाम से भी जाना जाता है. वह दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के श्रीगुफवारा का रहने वाला है. CIK ने उसे हिजबुल मुजाहिदीन का डिप्टी सुप्रीम कमांडर बताया और आरोप लगाया कि वह आतंकवादियों की भर्ती, आतंकी ऑपरेशन को निर्देशित करने और आतंकवाद से जुड़ी अन्य गतिविधियों में शामिल रहा है. अधिकारियों ने बताया कि खान के खिलाफ अलग-अलग पुलिस थानों के साथ-साथ सेंट्रल जांच एजेंसियों में भी आतंकवाद से जुड़े कई मामले दर्ज हैं.

तीसरा आरोपी शेर मोहम्मद है, जिसे बहादुर और रियाज के नाम से भी जाना जाता है. वह उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के मलंगम का रहने वाला है. जांच अधिकारियों के मुताबिक, वह हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है और उस पर कई तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है.

चौथे आरोपी, नासिर यूसुफ कादरी है, जो मूल रूप से श्रीनगर के हब्बाकदल इलाके के शीलतांग का रहने वाला था और बाद में बेमिना में रहने लगा. अधिकारियों ने आरोप लगाया कि कादरी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा है और आतंकी प्रोपेगैंडा और नैरेटिव फैलाने में शामिल रहा है. अधिकारियों ने कहा कि कादरी कश्मीर मीडिया सर्विस के ऑपरेशन से जुड़ा है, जिसके बारे में CIK का दावा है कि इसका इस्तेमाल भारत विरोधी सामग्री फैलाने और लोगों और समुदायों को धमकी देने के लिए किया गया है.

यह मामला 5 अप्रैल, 1996 का है, जब जांच अधिकारियों को जानकारी मिली कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर कथित तौर पर कश्मीरी युवाओं को भारत के खिलाफ जंग छेड़ने के उद्देश्य से ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में जाने के लिए प्रेरित कर रहे थे और मदद कर रहे थे.

जानकारी मिलने के बाद, CIK पुलिस स्टेशन में देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने से जुड़े रणबीर पीनल कोड की कई धाराओं के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 और एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस, 2005 (जम्मू-कश्मीर शत्रु एजेंट अध्यादेश) के नियमों के तहत केस दर्ज किया गया.

जांच अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान, उन्होंने आरोपियों को आतंकी गतिविधियों से जोड़ने वाले काफी सबूत इकट्ठा किए, जिसमें भर्ती, कट्टरपंथीकरण और आतंकी हमलों में मदद करना शामिल है.

वर्षों से अधिकारियों की बार-बार कोशिशों के बावजूद, आरोपी फरार हैं और कहा जाता है कि वे गिरफ्तारी से बचते रहे हैं.

रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों को देखने के बाद, कोर्ट ने पाया कि आरोपों में देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली गतिविधियों से जुड़े गंभीर अपराध शामिल हैं.

यह भी पढ़ें- जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 326 दिनों तक चले जॉइंट ऑपरेशन में सात आतंकवादी मारे गए: सेना

TAGGED:

UJC CHIEF SYED SALAHUDDIN
NON BAILABLE WARRANTS
JAMMU KASHMIR POLICE CIK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.