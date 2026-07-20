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जम्मू-कश्मीर: पुलिस अधिकारी बताकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, श्रीनगर-गांदेरबल में छापेमारी

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों को ठगी का शिकार बनाने के एक गिरोह का पता चला. इस रैकेट में शामिल शातिर क्राइम ब्रांच और एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) के अधिकारी बनकर लोगों को धमकाते थे और पैसे ऐंठते थे. श्रीनगर और गांदेरबल जिलों में पुलिस ने गिरोह के ठिकानों पर तलाशी ली.

क्राइम ब्रांच, कश्मीर की स्पेशल क्राइम विंग ने सोमवार को श्रीनगर और गंदेरबल जिलों में कई जगहों पर तलाशी ली. क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपियों ने कथित तौर पर सीनियर सिटिजन्स को यह कहकर टारगेट किया कि उनके खिलाफ क्रिमिनल शिकायतें हैं. कहा जाता है कि उन्होंने पीड़ितों को अरेस्ट और लीगल एक्शन की धमकी दी और फिर मनगढ़ंत केस निपटाने के लिए पैसे मांगे.

क्राइम ब्रांच के एक प्रवक्ता ने कहा कि गैंग ने कथित तौर पर श्रीनगर में रहने वाले एक सीनियर सिटिजन से 30 लाख रुपये से ज़्यादा की उगाही की. जालसाजों पर आरोप है कि उन्होंने पीड़ित का भरोसा जीतने और गिरफ्तारी का डर पैदा करने के लिए क्राइम ब्रांच और एंटी-करप्शन ब्यूरो के अधिकारी बताकर खुद को पेश किया.

जांच के हिस्से के तौर पर स्पेशल क्राइम विंग ने श्रीनगर और गंदेरबल जिलों में चार आरोपियों के घरों पर तलाशी ली. इन तलाशियों का मकसद कथित उगाही नेटवर्क से जुड़े सबूत इकट्ठा करना था. आरोपियों की पहचान गंदेरबल जिले के रंगिल, नागबल के मुबाशिर अहमद यट्टो (जिसे वानी के नाम से भी जाना जाता है), श्रीनगर के ख्वाजा यारबल, सैदाकदल के नसीर मकबूल बिच्छू; श्रीनगर के कलाल दूरी, नायद कदल के मुदासिर सादिक नजर, और श्रीनगर के गौसिया कॉलोनी, इलाही बाग के मुनीर अहमद मीर के रूप में हुई है.