ETV Bharat / bharat

श्रीनगर के सांसद रूहुल्लाह मेहदी और पूर्व मेयर मट्टू के खिलाफ केस दर्ज, भड़काऊ कंटेंट साझा करने के आरोप

नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ( File/ ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी और श्रीनगर के पूर्व मेयर जुनैद अजीम मट्टू के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कथित तौर पर गलत और 'गुमराह करने वाला कंटेंट' फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक, ऐसे कंटेंट सार्वजनिक व्यवस्था खराब होने का खतरा है. डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठे, मनगढ़ंत और गुमराह करने वाले कंटेंट के सर्कुलेशन के बारे में 'पुख्ता इनपुट' मिलने के बाद श्रीनगर के साइबर पुलिस स्टेशन में ये केस दर्ज किए गए. पुलिस ने एक बयान में कहा कि कंटेंट का उद्देश्य 'डर पैदा करना, सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ना और गैर-कानूनी कामों को भड़काना' था. दोनों नेताओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत दो अलग-अलग केस दर्ज किए गए हैं. पुलिस ने कहा कि जिस कंटेंट के लिए श्रीनगर के सांसद मेहदी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, "पहली नजर में वह गलत बातें और बिना सत्यापित की गई जानकारी फैलाना दिखाता है, जिससे लोगों में अशांति और समाज में अशांति फैल सकती है." श्रीनगर में पुलिस ने कहा, "गलत जानकारी फैलाने की ऐसी जानबूझकर की गई कोशिशें शांति, सुरक्षा और पूरी स्थिरता के लिए गंभीर खतरा हैं." पुलिस प्रवक्ता ने कहा, "दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी गई है और चल रही है." पुलिस प्रवक्ता ने लोगों को सलाह दी कि ऑनलाइन कंटेंट साझा करने से पहले ऑफिशियल और भरोसेमंद सोर्स से जानकारी सत्यापित कर लें और ऐसा असत्यापित सामग्री साझा करने से बचें जिससे सांप्रदायिक सद्भाव या सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है. कानून के तहत आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी.