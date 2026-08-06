ETV Bharat / bharat

PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ श्रीनगर में केस दर्ज, पुलिस अधिकारी पर हमला करने का आरोप

PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ श्रीनगर के कोठीबाग थाने में मामला दर्ज किया गया है. उन्हें शुक्रवार को संबंधित थाने में बुलाया गया है.

Jammu Kashmir Police book PDP leader Iltija Mufti for allegedly assaulting senior cop in Srinagar
PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती (ETV Bharat)
author img

By Moazum Mohammad

Published : August 6, 2026 at 10:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की नेता इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ श्रीनगर में एक पुलिस अधिकारी पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने उन्हें समन जारी किया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मुफ्ती को जांच के लिए शुक्रवार को संबंधित पुलिस थाने में बुलाया गया है.

इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ श्रीनगर के कोठीबाग थाने में बीएनएस की धारा 32, 121 और 191 (2) के तहत मामला (63/2026) दर्ज किया गया है, जिसमें उन पर हमला करने, एक अधिकारी को ड्यूटी का पालन करने से रोकने और दंगा करने का आरोप लगाया गया है.

5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने की सातवीं सालगिरह से एक दिन पहले PDP नेताओं ने श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर पार्क में अपने पार्टी हेडक्वार्टर से विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की थी. लेकिन पुलिस ने कहा कि PDP नेताओं ने कथित तौर पर श्रीनगर में रेजीडेंसी रोड को ब्लॉक करके और शहर के बीच लाल चौक की ओर बढ़कर प्रतिबंधों का उल्लंघन करने की कोशिश की.

पुलिस बयान में कहा गया, "इसके बाद हुई हाथापाई के दौरान, इल्तिजा मुफ्ती ने एक पुलिस अधिकारी पर हमला किया, जब वह कानून के अनुसार अपनी ड्यूटी कर रहा था."

बयान में कहा गया, "उन्होंने अधिकारी को पकड़ लिया और उसके हाथ पर काट लिया. इससे वह घायल हो गया. घायल अधिकारी को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनके घाव का मेडिकल ट्रीटमेंट किया गया." पुलिस ने कहा कि अधिकारी को टिटनेस की रोकथाम, टीकाकरण और प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य इलाज दिया गया.

अधिकारियों ने 5 अगस्त की सालगिरह पर कश्मीर में विरोध प्रदर्शन और इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी थी. PDP अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पाबंदियों की आशंका में रात में विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की.

पुलिस ने कहा कि मौके पर तैनात पुरुष और महिला पुलिस अधिकारियों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों से बार-बार शांति बनाए रखने और कानूनी निर्देशों का पालन करने की अपील की. पुलिस ने आगे कहा, "इन कोशिशों के बावजूद, प्रदर्शनकारियों के एक ग्रुप ने कथित तौर पर पुलिस बैरिकेड तोड़ने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिस कर्मियों के काम में बाधा डालने की कोशिश की."

पुलिस ने बयान में कहा, "जांच जारी है और पुलिस कर्मियों पर हमले और लोक सेवकों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने में शामिल पाए जाने वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

पुलिस अधिकारी ने इल्तिजा के साथ 'बदतमीजी' की: PDP
इस बीच, तस्वीरों में इल्तिजा श्रीनगर के हॉस्पिटल में भर्ती दिखीं. PDP के एक प्रवक्ता ने अपने नेता के खिलाफ केस को सत्ता और अथॉरिटी का खुला दुरुपयोग बताया और एक महिला पुलिस अधिकारी पर इल्तिजा के साथ 'बदतमीजी' करने का आरोप लगाया. पीडीपी प्रवक्ता ने कहा कि इल्तिजा अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ एक प्लेकार्ड लेकर अकेले मेन रोड की तरफ जा रही थीं, जहां पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया.

उन्होंने कहा, "इस दौरान, SP रैंक की एक महिला IPS अधिकारी ने दूसरे पुलिसवालों और अपने PSO के साथ मिलकर उनके साथ कथित तौर पर बदसलूकी की. अधिकारी ने कथित तौर पर पुरुष PSO को उनके खिलाफ बल प्रयोग करने का निर्देश दिया, जिसके बाद पुरुष पुलिसवालों ने उन्हें घसीटा."

महिला अधिकारी पर इल्तिजा पर हमला करने और उनके शांतिपूर्ण विरोध को रोकने के लिए बहुत अधिक बल प्रयोग करने का आरोप है. पार्टी ने कहा, "हमारे पास घटना के चश्मदीद गवाह हैं और हम इस मामले को कोर्ट में पेश करने का इरादा रखते हैं."

पुलिसकर्मियों के बर्ताव की निंदा करते हुए पीडीपी प्रवक्ता ने कहा, "जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों की ऐसी हरकतें गैर-कानूनी, अनुचित और पूरी तरह से गलत हैं. हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान एक राजनेता के साथ कथित तौर पर बदसलूकी करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करते हैं."

यह भी पढ़ें- महबूबा ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया, उल्टा पकड़ा झंडा

TAGGED:

POLICE BOOK ILTIJA MUFTI
ILTIJA MUFTI
PDP PROTEST IN SRINAGAR
JAMMU KASHMIR POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.