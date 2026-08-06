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PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ श्रीनगर में केस दर्ज, पुलिस अधिकारी पर हमला करने का आरोप

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की नेता इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ श्रीनगर में एक पुलिस अधिकारी पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने उन्हें समन जारी किया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मुफ्ती को जांच के लिए शुक्रवार को संबंधित पुलिस थाने में बुलाया गया है.

इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ श्रीनगर के कोठीबाग थाने में बीएनएस की धारा 32, 121 और 191 (2) के तहत मामला (63/2026) दर्ज किया गया है, जिसमें उन पर हमला करने, एक अधिकारी को ड्यूटी का पालन करने से रोकने और दंगा करने का आरोप लगाया गया है.

5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने की सातवीं सालगिरह से एक दिन पहले PDP नेताओं ने श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर पार्क में अपने पार्टी हेडक्वार्टर से विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की थी. लेकिन पुलिस ने कहा कि PDP नेताओं ने कथित तौर पर श्रीनगर में रेजीडेंसी रोड को ब्लॉक करके और शहर के बीच लाल चौक की ओर बढ़कर प्रतिबंधों का उल्लंघन करने की कोशिश की.

पुलिस बयान में कहा गया, "इसके बाद हुई हाथापाई के दौरान, इल्तिजा मुफ्ती ने एक पुलिस अधिकारी पर हमला किया, जब वह कानून के अनुसार अपनी ड्यूटी कर रहा था."

बयान में कहा गया, "उन्होंने अधिकारी को पकड़ लिया और उसके हाथ पर काट लिया. इससे वह घायल हो गया. घायल अधिकारी को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनके घाव का मेडिकल ट्रीटमेंट किया गया." पुलिस ने कहा कि अधिकारी को टिटनेस की रोकथाम, टीकाकरण और प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य इलाज दिया गया.

अधिकारियों ने 5 अगस्त की सालगिरह पर कश्मीर में विरोध प्रदर्शन और इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी थी. PDP अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पाबंदियों की आशंका में रात में विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की.

पुलिस ने कहा कि मौके पर तैनात पुरुष और महिला पुलिस अधिकारियों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों से बार-बार शांति बनाए रखने और कानूनी निर्देशों का पालन करने की अपील की. पुलिस ने आगे कहा, "इन कोशिशों के बावजूद, प्रदर्शनकारियों के एक ग्रुप ने कथित तौर पर पुलिस बैरिकेड तोड़ने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिस कर्मियों के काम में बाधा डालने की कोशिश की."