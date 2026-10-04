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जम्मू-कश्मीर : पुलिस ने फर्जी भर्ती मामले में राजनीतिक कार्यकर्ता और वकील को गिरफ्तार किया

फर्जी भर्ती मामले में नेता व वकील गिरफ्तार. ( IANS )

श्रीनगर: मध्य कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक नेता और एक वकील को गिरफ्तार किया है. इन पर आरोप है उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव और केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के हस्ताक्षर वाले फर्जी पत्र जारी करके विशेष पुलिस अधिकारी (SPOs) की भर्ती की थी.

पुलिस ने आरोपी के रूप में जहांगीर अहमद डार (जो एक वकील हैं) और फिरदौस नबी (जो जम्मू-कश्मीर पीपल्स फ्रंट (JKPF) के चेयरमैन होने का दावा करते हैं) की पहचान की है. गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति बडगाम जिले के बीरवाह इलाके के रहने वाले हैं. बताया जाता है कि नबी ने चुनाव लड़ा था, जिसमें 2024 का संसदीय चुनाव भी शामिल है. पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान जब्त किए गए अहम सबूतों में एक फर्जी सरकारी पत्र भी शामिल है, जिस पर गृह मंत्रालय की नकली मुहर लगी है. यह पत्र कथित तौर पर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की ओर से जम्मू-कश्मीर पुलिस के महानिदेशक नलिन प्रभात को भेजा गया था. इन फर्जी पत्रों में बडगाम के अलग-अलग गांवों के दस युवाओं को पुलिस में विशेष पुलिस अधिकारी ((SPO) के तौर पर नियुक्त करने की मांग की गई थी.