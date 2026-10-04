जम्मू-कश्मीर : पुलिस ने फर्जी भर्ती मामले में राजनीतिक कार्यकर्ता और वकील को गिरफ्तार किया
पुलिस ने आरोपियों के पास से केंद्रीय गृह मंत्रालय का पत्र भी जब्त किया है.
Published : October 4, 2026 at 3:02 PM IST
श्रीनगर: मध्य कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक नेता और एक वकील को गिरफ्तार किया है. इन पर आरोप है उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव और केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के हस्ताक्षर वाले फर्जी पत्र जारी करके विशेष पुलिस अधिकारी (SPOs) की भर्ती की थी.
पुलिस ने आरोपी के रूप में जहांगीर अहमद डार (जो एक वकील हैं) और फिरदौस नबी (जो जम्मू-कश्मीर पीपल्स फ्रंट (JKPF) के चेयरमैन होने का दावा करते हैं) की पहचान की है.
गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति बडगाम जिले के बीरवाह इलाके के रहने वाले हैं. बताया जाता है कि नबी ने चुनाव लड़ा था, जिसमें 2024 का संसदीय चुनाव भी शामिल है.
पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान जब्त किए गए अहम सबूतों में एक फर्जी सरकारी पत्र भी शामिल है, जिस पर गृह मंत्रालय की नकली मुहर लगी है. यह पत्र कथित तौर पर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की ओर से जम्मू-कश्मीर पुलिस के महानिदेशक नलिन प्रभात को भेजा गया था.
इन फर्जी पत्रों में बडगाम के अलग-अलग गांवों के दस युवाओं को पुलिस में विशेष पुलिस अधिकारी ((SPO) के तौर पर नियुक्त करने की मांग की गई थी.
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की हैं और आगे की जांच शुरू कर दी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में नकली जॉब प्लेसमेंट और नकली वेलफेयर सब्सिडी से जुड़ी और भी शिकायतें आ रही हैं.
जांच का दायरा बढ़ने के साथ ही इस मामले में और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है.
ये गिरफ्तारियां उस घटना के तीन दिन बाद हुई हैं, जब जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को आठ लोगों को गिरफ्तार करके और भारी मात्रा में नकदी, सोना, एक हथियार और प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की बड़ी खेप जब्त करके कई राज्यों में फैले एक अंतर-राज्यीय नशीले पदार्थों के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था.
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