जम्मू-कश्मीर: पटनीटॉप में क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए टूरिस्ट की भीड़
जम्मू कश्मीर के पटनीटॉप में क्रिसमस के साथ ही नया वर्ष का जश्न मनाने के लिए इन दिनों पर्यटकों का जमावड़ा है.
Published : December 25, 2025 at 2:12 PM IST
रामबन (जम्मू और कश्मीर) : जैसे-जैसे 2025 खत्म होने वाला है, शहर की जिंदगी से ब्रेक लेने वाले टूरिस्ट क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए रामबन जिले के पटनीटॉप में उमड़ पड़े हैं. यह पहलगाम की घटना के बाद हुआ है, जिसमें आतंकवादियों ने 26 टूरिस्ट को मार डाला था.
पर्यटकों की बढ़ती संख्या के बीच, होटल मालिकों और कैफ़ मालिकों ने बिजनेस में सुधार की उम्मीद जताई. उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद टूरिज़्म पर असर पड़ा था, जिससे उनका बिजनेस काफी कम हो गया था. जैसे-जैसे टूरिस्ट आ रहे हैं, लोकल बिजनेस को बहुत जरूरी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. रामबन के होटल मालिक महेश्वर ने कहा कि घाटी में आने वालों की संख्या बढ़ने से इकॉनमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा.
Christmas was celebrated with joy at Holy Family Catholic Church, M.A. Road, Srinagar. Special prayers were offered for peace, love, and harmony, reflecting the true spirit of unity and brotherhood in Kashmir. #Christmas2025 pic.twitter.com/gJKeQRTwrU— DD NEWS SRINAGAR (@ddnewsSrinagar) December 25, 2025
महेश्वर ने कहा, "पहलगाम की वजह से हमारा काम खत्म हो गया... पहले दो ट्रेनें थीं, अब चार हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारा काम बढ़ेगा... क्रिसमस और नया साल है... मुझे उम्मीद है कि इससे हमें कुछ राहत मिलेगी..."
रामबन में एक कैफे के मालिक कुमार ने कहा कि पहलगाम हमले और हाल ही में हुई लैंडस्लाइड की घटनाओं की वजह से पिछले 8-9 महीनों से उनके बिजनेस पर असर पड़ा है. उन्होंने 25 दिसंबर और 31 दिसंबर को बिजनेस बढ़ने की उम्मीद जताई.
कुमार ने बताया, "पहलगाम और लैंडस्लाइड की घटनाओं की वजह से हमारा काम 8-9 महीने से रुका हुआ है... इसलिए हमें उम्मीद है कि 25 दिसंबर को काम शुरू हो जाएगा, हमें भी 31 दिसंबर को काम मिल जाएगा, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबको अच्छा काम मिले."
पटनीटॉप में कई टूरिस्ट ने कहा कि वे अपने समय का आनंद ले रहे हैं, अच्छे माहौल की तारीफ कर रहे हैं, और नए साल के जश्न का इंतज़ार कर रहे हैं.
Kishtwar, Jammu and Kashmir: The Machail Mata Temple area in Kishtwar district has experienced continuous heavy snowfall since early morning, covering the region in a thick blanket of snow pic.twitter.com/9V7Id1m8UC— IANS (@ians_india) December 21, 2025
गाजियाबाद के एक टूरिस्ट देवांश ने कहा कि वे शहर के मौजूदा प्रदूषण से बचने के लिए पटनीटॉप जा रहे हैं और वहां का मौसम सुहावना बताया. देवांश ने बताया, "हम गाजियाबाद के प्रदूषण से बचने के लिए यहां आए हैं. यहां ठंड है और हम मजे कर रहे हैं. हम जम्मू-कश्मीर में क्रिसमस और नया साल मनाने का प्लान बना रहे हैं. मैं बहुत उत्साहित हूं."
कटरा की एक और टूरिस्ट मीना शर्मा ने भी इलाके के मौसम और सुंदर नजारों की तारीफ की और कहा कि 2025 में दर्दनाक घटनाओं के बावजूद, वे इस पल का मजा लेने आए हैं.
शर्मा ने बताया, "नजारा बहुत सुंदर है, मौसम अच्छा है, साल 2025 में पहलगाम अटैक, हवाई जहाज क्रैश वगैरह जैसी दर्दनाक घटनाएं हुईं, इन घटनाओं को एक तरफ रख दें, तो हम क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए छुट्टी पर हैं, हम खुश हैं और मजे कर रहे हैं. हमने साथ में खाना खाया, और हमें अच्छा लग रहा है."
इससे पहले, टूरिस्ट ने गुलमर्ग में ताजी बर्फबारी का मजा लिया, क्योंकि यह मशहूर जगह बर्फ की मोटी चादर से ढकी हुई थी, जिससे यह इलाका सर्दियों के लिए एक खूबसूरत जगह बन गया और टूरिस्ट इसकी खूबसूरती की ओर खिंचे चले आए.
