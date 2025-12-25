ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: पटनीटॉप में क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए टूरिस्ट की भीड़

क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए पटनीटॉप में उमड़े टूरिस्ट ( ANI )

रामबन (जम्मू और कश्मीर) : जैसे-जैसे 2025 खत्म होने वाला है, शहर की जिंदगी से ब्रेक लेने वाले टूरिस्ट क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए रामबन जिले के पटनीटॉप में उमड़ पड़े हैं. यह पहलगाम की घटना के बाद हुआ है, जिसमें आतंकवादियों ने 26 टूरिस्ट को मार डाला था. पर्यटकों की बढ़ती संख्या के बीच, होटल मालिकों और कैफ़ मालिकों ने बिजनेस में सुधार की उम्मीद जताई. उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद टूरिज़्म पर असर पड़ा था, जिससे उनका बिजनेस काफी कम हो गया था. जैसे-जैसे टूरिस्ट आ रहे हैं, लोकल बिजनेस को बहुत जरूरी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. रामबन के होटल मालिक महेश्वर ने कहा कि घाटी में आने वालों की संख्या बढ़ने से इकॉनमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा. महेश्वर ने कहा, "पहलगाम की वजह से हमारा काम खत्म हो गया... पहले दो ट्रेनें थीं, अब चार हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारा काम बढ़ेगा... क्रिसमस और नया साल है... मुझे उम्मीद है कि इससे हमें कुछ राहत मिलेगी..." रामबन में एक कैफे के मालिक कुमार ने कहा कि पहलगाम हमले और हाल ही में हुई लैंडस्लाइड की घटनाओं की वजह से पिछले 8-9 महीनों से उनके बिजनेस पर असर पड़ा है. उन्होंने 25 दिसंबर और 31 दिसंबर को बिजनेस बढ़ने की उम्मीद जताई. कुमार ने बताया, "पहलगाम और लैंडस्लाइड की घटनाओं की वजह से हमारा काम 8-9 महीने से रुका हुआ है... इसलिए हमें उम्मीद है कि 25 दिसंबर को काम शुरू हो जाएगा, हमें भी 31 दिसंबर को काम मिल जाएगा, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबको अच्छा काम मिले."