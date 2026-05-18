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पंचायत नेताओं का विधायकों पर ग्राम सभा की योजनाओं को कमजोर करने का आरोप

उधमपुर जिले के पूर्व सरपंच के मुताबिक, पंचायती राज एक्ट वर्क प्लान में विधायकों के दखल की इजाजत नहीं देता है.

Jammu Kashmir Panchayat Gram Sabhas Plans
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By Mir Farhat Maqbool

Published : May 18, 2026 at 1:44 PM IST

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श्रीनगर: पंचायत राज व्यवस्था के तहत गांव के विकास की योजना में जम्मू-कश्मीर के विधायकों की दखलंदाजी की वजह से केंद्र शासित प्रदेश में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप लगे हैं.

पूर्व पंचायत नेताओं ने सरकार पर पंचायत राज संस्थाओं (PRI) और ब्लॉक विकास परिषद (BDC) के फंड के तहत ग्राम सभा से मंजूर कामों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है.

पंचायती राज व्यवस्था के मुताबिक, ग्राम सभा ग्रामीण इलाकों के सभी पंजीकृत वोटरों की एक सभा होती है, जिसमें गांव के लोगों की स्थानीय शासन में हिस्सेदारी होती है. वे ड्रेनेज, पुल, लेन और स्थानीय बुनियादी ढांचे जैसे विकास के प्लान बनाकर और उन्हें लागू करने के लिए मंजूरी देते हैं.

जम्मू-कश्मीर में 4192 पंचायतें (सरपंच चुनाव क्षेत्र) हैं और हर पंचायत को सालाना 23 लाख रुपये का फंड मिलता है. हालांकि, अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि इस साल हर पंचायत के लिए फंड घटाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है.

कई विधायकों ने, जिन्होंने ईटीवी से बात की, लेकिन नाम नहीं बताना चाहते थे. उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि, उन्होंने पीआरआई अनुदान के तहत अपने चुनाव क्षेत्रों में काम के प्लान की सिफारिश की थी. विधायकों ने कहा, "हमने अपने कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर कई कामों की सिफारिश की थी. यह प्लान में दखल या बदलाव नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते हमने यह किया है."

इस दखल से ब्लॉक के अधिकारी नाराज हैं क्योंकि उनका कहना है कि ग्राम सभाओं में हिस्सा लेने वाले लोग अब उनके ऑफिस में विरोध कर रहे हैं. यह गुस्सा पंचायत के पुराने सदस्यों तक भी पहुंच गया है जो विधायकों के खिलाफ कैंपेन चलाने की योजना बना रहे हैं.

राजौरी जिले के पूर्व सरपंच और ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस (AJKPC) के चेयरमैन शफीक मीर ने कहा कि चुनी हुई सरकार ने वित्त विभाग के जरिए एक आदेश जारी किया है जिससे CAPEX बजट के तहत जिले के विकास प्लान बनाने में विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है.

मीर 1 अप्रैल को वित्त विभाग के डायरेक्टर जनरल बजट के जारी आदेश का जिक्र कर रहे थे, जिसमें कहा गया था कि सभी जिला विकास आयुक्त "विधायक से सलाह करके 21 अप्रैल 2026 तक या उससे पहले जिला योजना (प्रोजेक्ट/काम/एक्टिविटी के हिसाब से) पेश करेंगे. जिला विकास आयुक्त को यह पक्का करना चाहिए कि सभी गतिविधि, काम चुने हुए लोगों के प्रतिनिधियों से ठीक से सलाह-मशविरा करने के बाद ही चुने जाएं.

मीर ने ईटीवी भारत को बताया कि पूर्व पंचायत सदस्य पंचायत राज सिस्टम को कमजोर करने और ग्राम सभा प्लान में दखल देने के लिए चुनी हुई सरकार और विधायकों के खिलाफ जल्द ही एक कैंपेन शुरू करेंगे.

जम्मू इलाके के उधमपुर जिले के पूर्व सरपंच अनिल शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया कि पंचायती राज एक्ट वर्क प्लान में विधायकों के दखल की इजाजत नहीं देता है. शर्मा ने कहा, "ग्राम सभा और पीआरआई फंड पूरी तरह से सार्वजनिक भागीदारी के लिए हैं, जबकि विधायकों का अपना चुनाव क्षेत्र विकास निधि (CDF) होता है. हालांकि, सरकार और विपक्ष के मौजूदा विधायकों की मिलीभगत है और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की पसंद के अनुसार सभी ग्राम सभा प्लान बदल दिए हैं, जिससे पंचायत राज व्यवस्था का मकसद ही खत्म हो गया है."

बारामूला जिले के पूर्व ब्लॉक विकास परिषद (BDC) चेयरमैन गुलाम मोहिदीन सोफी ने कहा कि विधायकों ने न केवल ग्राम सभाओं के बल्कि बीडीसी फंड के वर्क प्लान को भी पूरी तरह से बदल दिया है. सोफी ने कहा, "हर बीडीसी को एक ब्लॉक में सालाना प्लान बनाने के लिए 25 लाख रुपये दिए जाते हैं. चुने हुए बीडीसी की गैरमौजूदगी में, 286 ब्लॉक में BDO को ये फंड खर्च करने का अधिकार है. हालांकि, विधायक अब इस फंड में भी दखल दे रहे हैं."

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली चुनी हुई सरकार ग्राम सभा प्लान में दखल देने के लिए विधायकों का बचाव कर रही है. "विधायक जनप्रतिनिधि होते हैं, जबकि ग्राम सभा सहभागी लोकतंत्र के तहत एक प्रक्रिया है."

जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जावेद अहमद डार ने ईटीवी भारत को बताया, "विधायक यह पक्का करते हैं कि सार्वजनिक कामों को प्राथमिकता दी जाए, जबकि ग्राम सभाओं में लोग अपने निजी कामों के लिए ब्लॉक अधिकारियों को प्रभावित कर सकते हैं."

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