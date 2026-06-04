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जम्मू-कश्मीर में पंचायत और जिला परिषद चुनाव की तैयारियां तेज, चुनाव आयोग की बड़ी बैठक

जम्मू-कश्मीर में पिछले तीन सालों से ठप पड़े पंचायत और जिला विकास परिषद (DDC) चुनाव कराने की तैयारियां तेज हो गई हैं.

Jammu Kashmir Panchayat election
सांकेतिक तस्वीर. (ANI)
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By Mir Farhat Maqbool

Published : June 4, 2026 at 8:54 PM IST

3 Min Read
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श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ करते हुए राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने गुरुवार 4 जून को अधिकारियों के साथ एक बैठक की. इस बैठक में पिछले तीन सालों से रुके हुए पंचायत और जिला विकास परिषद (DDC) चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की गई. राज्य चुनाव आयुक्त शांतमनु ने शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

चुनाव आयोग ने जम्मू क्षेत्र के लिए बुधवार को बैठक की थी, जबकि कश्मीर घाटी के लिए यह बैठक आज आयोजित की गई. आयुक्त ने अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर में पंचायत और डीडीसी चुनाव कराने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी. बताया कि जब भी चुनाव होंगे, पीठासीन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों की क्या भूमिका होगी.

ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, जाविद अहमद डार ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव कराने के वादे से बंधी है. हालांकि, उन्होंने इन चुनावों की किसी समय-सीमा का जिक्र नहीं किया और कहा कि राज्य चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार इस पर फैसला लेगी.

राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, जम्मू-कश्मीर की अपडेटेड पंचायत वोटर लिस्ट में कुल 72,24,131 मतदाता हैं. इनमें 36,62,502 पुरुष, 35,61,488 महिलाएं और 141 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. मार्च से मई के बीच चले हालिया अपडेशन अभियान में वोटर लिस्ट में 3,39,384 नए मतदाता जुड़े हैं.

जम्मू-कश्मीर पंचायती राज विभाग के अनुसार, इस केंद्र शासित प्रदेश में 285 ब्लॉक, 4,291 ग्राम पंचायतें और 33,597 पंच वार्ड हैं. ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलों की संख्या 310 है. शहरी क्षेत्रों की बात करें तो, 20 जिलों में 19 नगर परिषदों और 57 नगर समितियों के अलावा श्रीनगर और जम्मू शहरों के रूप में दो नगर निगम मौजूद हैं.

जम्मू-कश्मीर में 9 जनवरी, 2024 को पांच साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से कोई चुनी हुई पंचायत संस्था नहीं है. इसी तरह, जिला विकास परिषद (DDC) का पांच साल का कार्यकाल भी 23 फरवरी, 2026 को समाप्त हो चुका है. शहरी स्थानीय निकायों (ULB) का कार्यकाल दिसंबर 2023 में ही खत्म हो गया था.

वर्तमान में, चुनी हुई पंचायत संस्थाओं पर प्रशासनिक अधिकार ब्लॉक विकास अधिकारियों (BDO) के पास है, जबकि नगर निकायों और निगमों की शक्तियां अधिशासी अधिकारियों (Executive Officers) और कमिश्नरों के पास हैं. ये अधिकारी ही पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकाय फंड के तहत योजनाओं को लागू कर रहे हैं.

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