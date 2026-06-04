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जम्मू-कश्मीर में पंचायत और जिला परिषद चुनाव की तैयारियां तेज, चुनाव आयोग की बड़ी बैठक

श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ करते हुए राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने गुरुवार 4 जून को अधिकारियों के साथ एक बैठक की. इस बैठक में पिछले तीन सालों से रुके हुए पंचायत और जिला विकास परिषद (DDC) चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की गई. राज्य चुनाव आयुक्त शांतमनु ने शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

चुनाव आयोग ने जम्मू क्षेत्र के लिए बुधवार को बैठक की थी, जबकि कश्मीर घाटी के लिए यह बैठक आज आयोजित की गई. आयुक्त ने अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर में पंचायत और डीडीसी चुनाव कराने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी. बताया कि जब भी चुनाव होंगे, पीठासीन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों की क्या भूमिका होगी.

ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, जाविद अहमद डार ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव कराने के वादे से बंधी है. हालांकि, उन्होंने इन चुनावों की किसी समय-सीमा का जिक्र नहीं किया और कहा कि राज्य चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार इस पर फैसला लेगी.

राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, जम्मू-कश्मीर की अपडेटेड पंचायत वोटर लिस्ट में कुल 72,24,131 मतदाता हैं. इनमें 36,62,502 पुरुष, 35,61,488 महिलाएं और 141 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. मार्च से मई के बीच चले हालिया अपडेशन अभियान में वोटर लिस्ट में 3,39,384 नए मतदाता जुड़े हैं.