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गले के कैंसर के बाद पेन और ब्रश के जरिए दुनिया से बात करने की ठानी, कश्मीर की खूबसूरत संस्कृति को दे रहे आवाज

श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में अपनी आर्ट गैलरी में एक पोर्ट्रेट दिखाते हुए पेंटर एसएम मुश्ताक ( ETV Bharat )

कला के प्रति प्यार और जुनून को दर्शाती हैं पेंटिंग्स श्रीनगर के पुराने शहर की तंग गलियां, पुराने जमाने का लाल चौक, झेलम नदी के किनारे बने घर, लकड़ी के पुल, बर्फ से ढके पहाड़ और मिट्टी के पुराने घर, ये सभी मुश्ताक की बनाई हुई बेहतरीन पेंटिंग्स हैं. ये तस्वीरें न सिर्फ कलाकार के हुनर ​​को दिखाती हैं, बल्कि कला के प्रति उनके गहरे प्यार और जुनून को भी दर्शाती हैं. अपनी आर्ट गैलरी में ETV भारत के साथ एक खास बातचीत में मुश्ताक ने बताया कि उन्हें कम उम्र से ही इस कला से लगाव था. उन्होंने कहा कि बाद में, यह कला न सिर्फ मेरा जुनून बन गई, बल्कि मेरी आजीविका का साधन भी. हालांकि इस कला में मेरा कोई गुरु नहीं है, लेकिन एमएफ हुसैन के अलावा मैं देश के कई महान कलाकारों से मिला हूं और उनके कला-कार्यों को बहुत ध्यान से देखा-परखा भी है.

हालांकि, मुश्ताक के सामने एक अलग चुनौती है. गले के कैंसर से जूझने के दौरान उन्होंने अपनी आवाज खो दी. इसके बाद, मुश्ताक ने कैनवस पर अपने ब्रश के जरिए दुनिया से बात करने का फैसला किया. बता दें, श्रीनगर के बरज़ुल्ला इलाके के रहने वाले मुश्ताक की आर्ट गैलरी की दीवारों पर कुरान और अरबी लिपि से जुड़े शानदार कॉन्सेप्ट्स सजे हैं, जो कश्मीर और उसकी संस्कृति की खूबसूरती को दिखाते हैं.

श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के रहने वाले 65 वर्षीय मुश्ताक अहमद और कला की दुनिया के बेबाक कलाकार और 'भारत के पिकासो' कहे जाने वाले एमएफ हुसैन के बीच कुछ समानताएं हैं. हुसैन को हिंदू देवी-देवताओं के कथित अपमानजनक चित्रण की वजह से भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और देश से बाहर रहते ही उनका निधन हो गया था.

करीब 5 साल पहले उन्हें गले के कैंसर की लास्ट स्टेज का पता चला. उन्होंने हिम्मत ना हारते हुए पेंटिग्स के प्रति अपने प्रेम के जरिए इस बीमारी से लड़ने की ताकत पाई. उन्होंने कहा कि हालांकि मैं आर्ट्स का छात्र रहा हूं, लेकिन चित्रकला करने का कोई प्रशिक्षण नहीं लिया.

पेंटर एसएम मुश्ताक अपनी आर्ट गैलरी में एक पोर्ट्रेट दिखाते हुए. (ETV Bharat)

कैंसर के खिलाफ लड़ाई में बड़ी कामयाबी

कोविड-19 के दौरान मुश्ताक को गले के कैंसर का पता चला लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि इस मुश्किल समय का इस्तेमाल अपने अंदर के कलाकार को प्रेरित करने के लिए किया. उन्होंने कहा कि बीमारी से लड़ते हुए भी यह कला मेरे साथ रही, चाहे मैं अस्पताल के बिस्तर पर रहा हूं या घर के बिस्तर पर. मुश्ताक के बेटे मीर शारिक, जो आर्ट गैलरी में उनके साथ रहते हैं, ने कहा कि कैंसर का पता चलने के बाद उनके पिता को जिन मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता.

पेंटर एसएम मुश्ताक अपनी आर्ट गैलरी में एक पोर्ट्रेट दिखाते हुए. (ETV Bharat)

पेन और ब्रश ही बन गए आवाज

शारिक ने कहा कि कैंसर की वजह से आवाज खोने के बाद, अब पेन और ब्रश ही मेरे पिता की आवाज बन गए हैं, जिनके जरिए वे अपनी भावनाओं और अनुभवों को लोगों तक पहुंचाते रहते हैं. अपनी आर्ट गैलरी में, शारिक ने एक अलग सेक्शन बनाया है जिसमें वे पेंटिंग्स दिखाई गई हैं, जिन्हें आर्टिस्ट ने अस्पताल में इलाज के दौरान अपने बिस्तर पर रहते हुए बनाया था. ये पेंटिंग्स उस मुश्किल दौर में आर्टिस्ट के हर पल को बयां करती हैं.

श्रीनगर में पेंटर एसएम मुश्ताक की आर्ट गैलरी में लगी एक पेंटिंग. (ETV Bharat)

निराशा को कभी हावी नहीं होने दिया

मुश्ताक ने कहा कि कैंसर से लड़ाई के दौरान भले ही उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ा, जिसमें उनकी अनमोल आवाज भी शामिल थी, लेकिन उन्होंने निराशा को किसी भी तरह से खुद पर हावी नहीं होने दिया. जब मैं कैलीग्राफी के लिए पेन उठाता हूं या कैनवस पर तस्वीर बनाने के लिए हाथ में ब्रश लेता हूं, तो मैं अपना दर्द भूल जाता हूं. मुझे दुनिया की परवाह नहीं रहती. मुश्ताक, जो पहले वॉटर और ऐक्रेलिक रंगों से पेंटिंग करते थे, अब डॉक्टर की सलाह पर वॉटरकलर का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन इस बदलाव से कुछ नया बनाने की उनकी काबिलियत पर कोई खास असर नहीं पड़ा है.

श्रीनगर में पेंटर एसएम मुश्ताक की आर्ट गैलरी में लगी एक पेंटिंग. (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि मैं बहुत किस्मत वाला हूं क्योंकि ब्रश और रंग मुझे हर नजरिए से भावनाओं और एहसासों को बेहतर ढंग से जाहिर करने का मौका देते हैं.

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