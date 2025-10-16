ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: उमर अब्दुल्ला सरकार के एक साल, विपक्ष ने विफलताओं को किया उजागर

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता में आए एक साल पूरे हो गए हैं. सत्ताधारी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सितंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में विशेष दर्जा, राज्य का दर्जा बहाल करने से लेकर युवाओं को एक लाख सरकारी नौकरियां देने तक कई वादे किए थे. सरकार अपने घोषणापत्र 'गरिमा, पहचान और विकास' में किए गए वादों में से कुछ भी छोड़ना नहीं भूली. लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार के पास केंद्र शासित प्रदेश में कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली वर्षगांठ पर जश्न मनाने के लिए कुछ खास नहीं है.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिए यह साल बढ़ती चुनौतियों से भरा रहा है, जिनमें राज्य का दर्जा न होने से उपजे 'दोहरे नियंत्रण' के सामने बेबसी भी शामिल है. अप्रैल में पहलगाम हमले ने पर्यटन को प्रभावित किया और सितंबर में आई बाढ़ ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों को तबाह कर दिया जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा.

पिछले साल राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कैबिनेट द्वारा केंद्र सरकार को सौंपे गए पहले प्रस्ताव और जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पहले सत्र में केंद्र से विशेष दर्जा बहाल करने के लिए जम्मू-कश्मीर के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू करने का आग्रह करने वाले प्रस्ताव के बावजूद सीएम उमर के लिए ये चुनौतियां बढ़ गईं.

इन प्रतीकात्मक कदमों के बावजूद, प्रगति सीमित ही रही है. सत्तारूढ़ दल विधवाओं और वृद्धों को आर्थिक सहायता बढ़ाने, अविवाहित महिलाओं के लिए विवाह निधि और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसे सरकारी वादों को पूरा करने का हवाला देता है, जबकि सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी, बाहरी जेलों से कैदियों को वापस लाने, आरक्षण नीतियों की समीक्षा करने और 13 जुलाई को शहीद दिवस की छुट्टी बहाल करने जैसे बड़े मुद्दों पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है.

अनंतनाग जिले के बिजबेहरा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सैयद बशीर वीरी ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना पार्टी के घोषणापत्र में किए गए कई वादों को पूरा करने का एक अग्रदूत है. वीरी ने ईटीवी भारत से कहा, "पहले साल में भले ही हमारे पास जश्न मनाने के लिए ज्यादा कुछ न हो, लेकिन हम अगले चार वर्षों में इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हमारे नेतृत्व को राज्य का दर्जा बहाल करने और आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए, जिसने रोजगार और हमारे युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है."

पंपोर से सत्तारूढ़ पार्टी एनसी के विधायक न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) हसनैन मसूदी ने कहा कि सरकार के प्रदर्शन का मूल्यांकन उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा उत्पन्न बाधाओं और भारत सरकार द्वारा राज्य का दर्जा देने के वादे से मुकरने के संदर्भ में किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "शासन में सुविधा प्रदान करने के बजाय, उपराज्यपाल कार्यालय अड़चन का काम करता है. फाइलों और व्यावसायिक नियमों जैसे प्रस्तावों को पलटने से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों के अपग्रेडेशन तक, हमें हर जगह बाधाओं का सामना करना पड़ता है. इसके बावजूद, सरकार स्वास्थ्य सेवा, सड़क संपर्क और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम रही है."

राज्य के दर्जे की बहस के पीछे छिप रही सरकार

वहीं, विपक्षी नेताओं का तर्क है कि एनसी सरकार शासन की विफलताओं और विधानसभा में मजबूत बहुमत वाले मुख्यमंत्री की मुखरता की कमी को छिपाने के लिए राज्य के दर्जे की बहस के पीछे छिप रही है. पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता और पूर्व विधायक बशीर अहमद डार ने कहा कि एनसी सरकार ने अपना पहला साल 'पीड़ित कार्ड खेलने' में बिताया.

डार ने कहा, "अरविंद केजरीवाल ने तीन कार्यकाल तक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पर शासन किया, भाजपा से लगातार विरोध का सामना किया, फिर भी उन्होंने काम किया. उमर अब्दुल्ला की सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती? सच तो यह है कि वे भाजपा को नाराज नहीं करना चाहते. हकीकत यह है कि सरकार प्रोटोकॉल का आनंद लेना चाहती है, भाजपा को नाराज नहीं करना चाहती."