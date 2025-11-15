Bihar Election Results 2025

श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका, 9 की मौैत, आतंकी हमले से पुलिस का इंकार

पुलिस ने अभी तक किसी भी तरह के आतंकी हमले से इंकार किया है. पुलिस दो तरह के एंगल से जांच कर रही है.

NOWGAM POLICE STATION BLAST
श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 15, 2025 at 7:06 AM IST

श्रीनगर (जम्मू कश्मीर): दिल्ली आतंकी हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के दक्षिण श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार देर रात भीषण धमाका हुआ. यह धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया. जानकारी के मुताबिक पुलिस स्टेशन का एक हिस्सा ढह गया है. वहीं मौके पर मौजूद पर कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं.

वहीं, अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि यह विस्फोट उस समय हुआ जब अधिकारी हाल ही में 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त किए गए विस्फोटकों के एक बड़े जखीरे से नमूने निकाल रहे थे.

बता दें, शुक्रवार देर रात करीब 11 बजकर 22 मिनट पर यह धमाका हुआ. इस धमाके में करीब 9 लोगों की मौतों की पुष्टि की गई है. वहीं, 29 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से कइयों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है. मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की खबर मिली है. धमाके के बाद आग और धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है. राहत और बचाव कार्य जारी है.

शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया है कि विस्फोटक नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर रखे गए थे और उनमें विस्फोट हो गया. इस घटना में लोगों के हताहत होने की आशंका है. मौके पर पहुंचे एक अधिकारी ने बताया कि फोरेंसिक टीम पुलिस स्टेशन पहुंच गई है और वे निरीक्षण कर रहे हैं. वहीं, पुलिस ने किसी भी आतंकी पहलू से इनकार किया है और इसे एक आकस्मिक विस्फोट बताया है. पुलिस स्टेशन एक आवासीय कॉलोनी के अंदर स्थित है और सोशल मीडिया पर सामने आए प्रारंभिक वीडियो में कर्मचारी आग बुझाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

स्थानीय निवासियों ने बताया कि घटना के तुरंत बाद अग्निशमन, आपातकालीन ब्रिगेड और एम्बुलेंस पहुंच गईं. पुलिस और सुरक्षा बल भी घटनास्थल पर पहुंच गए.

पढ़ें: दिल्ली आतंकी विस्फोट मामला: सुरक्षा बलों ने डॉ. उमर के घर को IED ब्लास्ट से उड़ाया

दिल्ली विस्फोट : आतंकी उमर नबी के दोस्त आरिफ डार के घर पहुंची ईटीवी भारत की टीम, उसकी मां बोली, 'मेरे बेटा खुदकुशी...'

दिल्ली विस्फोट की जांच से कश्मीरी डॉक्टर चिंतित, एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई

संपादक की पसंद

