जम्मू-कश्मीर: 2006 के बाद पैदा हुए युवाओं का क्यों नहीं बन रहा वोटर कार्ड? जानें वजह
चुनाव आयोग के BLO ऐप में पात्रता तारीख अपडेट न होने से बीएलओ फॉर्म 6 अपलोड नहीं कर पा रहे हैं. आमिर तांत्रे की रिपोर्ट.
Published : October 10, 2026 at 5:50 PM IST
जम्मू: जम्मू-कश्मीर में पिछले दो सालों से, 1 अक्टूबर 2006 के बाद पैदा हुए एक भी नए वोटर का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है. निर्वाचन आयोग का बूथ लेवल ऑफिसर ऐप इस रजिस्ट्रेशन को स्वीकार नहीं कर रहा है. पात्र युवाओं से कहा जा रहा है कि वे वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 के साथ जन्म प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जमा करें.
उनका नाम ऑनलाइन तभी दर्ज हो पाएगा, जब पात्रता की तारीख को 1 अक्टूबर 2006 से आगे बढ़ाया या अपडेट किया जाएगा. नाम न छापने की शर्त पर कुछ बीएलओ ने ईटीवी भारत को बताया कि अक्टूबर 2024 के बाद से केवल उन्हीं युवाओं को नए वोटर के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है जिनका जन्म 01-10-2006 को या उससे पहले हुआ था. बाकी सभी के आवेदनों को रोककर रखा गया है.
एक बीएलओ ने दावा किया, "ऐप पर कई नए मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन न हो पाने के बाद हमने इस मुद्दे को उच्च अधिकारियों के सामने उठाया है. अपनी निजी जानकारी के लिए, हमने अपने तय इलाकों के ऐसे युवाओं की एक लिस्ट तैयार की है जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं और उनके दस्तावेज भी ले लिए हैं. लेकिन हम ऐप पर उनकी जानकारी अपलोड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें रजिस्टर्ड करने का कोई विकल्प ही नहीं है."
जम्मू जिले के एक अन्य बीएलओ ने बताया कि जम्मू के जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO), जो कि वहां के उपायुक्त भी हैं, ने 8 अक्टूबर को नए मतदाताओं सहित अन्य मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए 10 और 11 अक्टूबर को एक विशेष गहन अभियान चलाने का सर्कुलर जारी किया था. यह अभियान आज सुबह से शुरू हो गया है.
बीएलओ ने आगे कहा, "लेकिन ऐप पर लगी पाबंदी के कारण हम 1 अक्टूबर 2006 के बाद पैदा हुए किसी भी नए वोटर का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं. हमने इन मतदाताओं से उनके दस्तावेज देने को कहा है और जैसे ही ऐप हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनुमति देगा, हम उनका नाम दर्ज कर देंगे."
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 19 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, नए मतदाता के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना जरूरी है. बीएलओ को उच्च अधिकारियों को विवरण भेजने से पहले उनका रजिस्ट्रेशन करना होता है. अब, बीएलओ ऐप आने के बाद यह कागजी प्रक्रिया डिजिटल हो गई है और बीएलओ जरूरी 'फॉर्म 6' को ऑनलाइन ही भरते हैं.
इस वजह से जम्मू-कश्मीर के लोगों में चिंता बढ़ गई है और लोगों ने प्रशासन से इस मामले को गंभीरता से देखने की मांग की है. गूल के पूर्व विधायक ऐजाज अहमद खान ने ईटीवी भारत को बताया कि बीएलओ उन मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं जिनका जन्म साल 2007 और 2008 में हुआ है.
उन्होंने कहा कि बीएलओ को एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें लिखा है- "सभी बीएलओ ध्यान दें: इस मामले को आवश्यक विचार और आगे के निर्देशों के लिए उच्च अधिकारियों के सामने उठाया गया है. तब तक, सभी बीएलओ को सूचित किया जाता है कि वे केवल उन्हीं छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ें जिनकी जन्म तिथि 01-10-2006 को या उससे पहले की है. आपसे यह भी अनुरोध है कि नाम हटाने, पता बदलने और सुधार के मामलों को उचित सहायक दस्तावेजों के साथ आगे बढ़ाएं. सभी जरूरी दस्तावेज सुनिश्चित करें."
पूर्व विधायक ऐजाज़ अहमद खान ने इस सर्कुलर पर सवाल उठाते हुए कहा, "कोई सर्कुलर उन मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों को कैसे छीन सकता है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है? चुनाव विभाग तो केवल उन्हीं मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन कर रहा है जो 20 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं."
जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण या विशेष पुनरीक्षण की घोषणा नहीं करता, तब तक यह व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी.
जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के प्रभारी अधिकारी गुरपिंदर सिंह ने कहा, "जम्मू-कश्मीर के लिए पात्रता की तारीख को अपडेट नहीं किया गया है क्योंकि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के पुनरीक्षण की घोषणा नहीं की गई है. आखिरी बार विधानसभा चुनावों से पहले साल 2024 में मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया था और उसके बाद से ऐसी किसी समीक्षा की घोषणा नहीं हुई है. हालांकि नाम जोड़ने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, लेकिन जैसे ही नया पुनरीक्षण होगा, नए मतदाताओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा."
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