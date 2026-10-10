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जम्मू-कश्मीर: 2006 के बाद पैदा हुए युवाओं का क्यों नहीं बन रहा वोटर कार्ड? जानें वजह

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

जम्मू: जम्मू-कश्मीर में पिछले दो सालों से, 1 अक्टूबर 2006 के बाद पैदा हुए एक भी नए वोटर का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है. निर्वाचन आयोग का बूथ लेवल ऑफिसर ऐप इस रजिस्ट्रेशन को स्वीकार नहीं कर रहा है. पात्र युवाओं से कहा जा रहा है कि वे वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 के साथ जन्म प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जमा करें.

उनका नाम ऑनलाइन तभी दर्ज हो पाएगा, जब पात्रता की तारीख को 1 अक्टूबर 2006 से आगे बढ़ाया या अपडेट किया जाएगा. नाम न छापने की शर्त पर कुछ बीएलओ ने ईटीवी भारत को बताया कि अक्टूबर 2024 के बाद से केवल उन्हीं युवाओं को नए वोटर के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है जिनका जन्म 01-10-2006 को या उससे पहले हुआ था. बाकी सभी के आवेदनों को रोककर रखा गया है.