उमर अब्दुल्ला सरकार में बगावत के सुर तेज; NC विधायक ने डिप्टी सीएम को कहा 'ठग'
विधायक जाविद इकबाल चौधरी ने उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी पर फंड आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाते हुए 15 दिनों में विभाग बदलवाने का दावा किया.
Published : November 14, 2026 at 2:18 PM IST
श्रीनगर: सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के भीतर नाराजगी की खबर आ रही थी. यह दरार उस समय और गहरी हो गई, जब पार्टी के विधायक जाविद इकबाल चौधरी ने उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी को "ठग" कह दिया. जाविद ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, "उपमुख्यमंत्री एक ठग हैं और वह इस लायक नहीं हैं कि मैं उनके कार्यक्रमों में शामिल होऊं. मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान और मेरे लोगों के हित सबसे पहले हैं."
यह घटनाक्रम उस बैठक के एक हफ्ते बाद सामने आया है, जो 6 नवंबर को जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पार्टी के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला के आवास पर हुई थी. पार्टी में बगावत को शांत करने के लिए यह बैठक बंद कमरे में 15 नाराज विधायकों के साथ की गई थी. इन विधायकों ने अन्य मुद्दों के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी और मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी एवं सलाहकार नासिर असलम वानी को हटाने की मांग की थी.
ईटीवी भारत से बात करते हुए बुधल के विधायक जाविद इकबाल चौधरी ने कहा कि हज यात्रा के संबंध में शुक्रवार को जम्मू स्थित राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ उनकी पहले से बैठक तय थी. जाविद इकबाल को हाल ही में जम्मू-कश्मीर हज कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है.
उन्होंने आगे कहा, "सोशल मीडिया पर एक पोस्टर के जरिए उपराज्यपाल से मेरी मुलाकात को उजागर किया गया और इसकी तुलना उपमुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मेरे शामिल न होने से की गई. इसके जवाब में मैंने उपमुख्यमंत्री को ठग कहा. मैं अपने शब्दों और टिप्पणी पर कायम हूं."
6 नवंबर को मुख्यमंत्री उमर और फारूक अब्दुल्ला के साथ हुई बैठक के बारे में जाविद ने कहा, "उन्होंने (उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी) अपने विधानसभा क्षेत्र नौशेरा को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया है. उन्होंने राजौरी और पुंछ के लोगों के साथ विश्वासघात किया है. हमने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से इसकी शिकायत की और उनसे सड़क एवं भवन विभाग वापस लेने की मांग की. मुख्यमंत्री ने हमें 15 दिनों के भीतर विभाग बदलने का आश्वासन दिया है."
पीर पंजाल क्षेत्र के दो पहाड़ी जिलों के चार विधायकों ने इस साल गर्मियों की शुरुआत में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को उपमुख्यमंत्री के भेदभाव के खिलाफ एक शिकायत सौंपी थी. बता दें कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में इस क्षेत्र से आठ निर्वाचन क्षेत्र आते हैं, जिनमें उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी सहित छह विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं.
जाविद ने आगे कहा, "हमने मुख्यमंत्री को उपमुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के कार्य आदेश सौंपे हैं. उन्होंने पीर पंजाल क्षेत्र के लिए आवंटित 370 करोड़ रुपये का फंड अपने ही विधानसभा क्षेत्र में खर्च कर दिया है. इसमें से 130 करोड़ रुपये पुलों और सड़कों के निर्माण के लिए थे. उन्होंने धन और विकास कार्यों के आवंटन में भेदभाव किया है."
नाराज विधायकों ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा है और इसके समाधान के लिए 15 दिनों की समयसीमा तय की है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने प्रत्येक मंत्री के लिए विधायकों का एक अनौपचारिक सलाहकार पैनल बनाने का प्रस्ताव दिया है. विद्रोही विधायकों द्वारा खराब प्रदर्शन के आधार पर सभी आठ मंत्रियों को बदलने की मांग के बाद, इस पैनल का उद्देश्य "पार्टी और सरकार के बीच एक सेतु" के रूप में काम करना है.
हालांकि, जाविद ने साफ कहा कि वे अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जिसमें उपमुख्यमंत्री से सड़क एवं भवन विभाग वापस लेना शामिल है. उन्होंने आगे कहा, "हमने मुख्यमंत्री से कहा है कि उपमुख्यमंत्री को कोई कम महत्व वाला मंत्रालय दिया जाए. वे केवल प्रचार कर रहे हैं और हम इस बात पर अडिग हैं कि उन्हें हटना ही होगा."
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