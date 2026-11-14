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उमर अब्दुल्ला सरकार में बगावत के सुर तेज; NC विधायक ने डिप्टी सीएम को कहा 'ठग'

विधायक जाविद इकबाल चौधरी एलजी सिन्हा के साथ. ( ETV Bharat )

By Moazum Mohammad 4 Min Read

श्रीनगर: सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के भीतर नाराजगी की खबर आ रही थी. यह दरार उस समय और गहरी हो गई, जब पार्टी के विधायक जाविद इकबाल चौधरी ने उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी को "ठग" कह दिया. जाविद ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, "उपमुख्यमंत्री एक ठग हैं और वह इस लायक नहीं हैं कि मैं उनके कार्यक्रमों में शामिल होऊं. मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान और मेरे लोगों के हित सबसे पहले हैं."

यह घटनाक्रम उस बैठक के एक हफ्ते बाद सामने आया है, जो 6 नवंबर को जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पार्टी के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला के आवास पर हुई थी. पार्टी में बगावत को शांत करने के लिए यह बैठक बंद कमरे में 15 नाराज विधायकों के साथ की गई थी. इन विधायकों ने अन्य मुद्दों के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी और मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी एवं सलाहकार नासिर असलम वानी को हटाने की मांग की थी.