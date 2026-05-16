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पीएम मोदी की मुहिम का समर्थन, मंत्री ने छोड़ी कार, पेट्रोल बचाने के लिए तांगा चलाया

जम्मू-कश्मीर के परिवहन मंत्री सतीश शर्मा ने सरकारी गाड़ी छोड़कर श्रीनगर के गुपकार रोड पर पारंपरिक 'तांगा' पर सफर किया.

Jammu Kashmir Minister Satish Sharma rides tonga to support PM appeal for fuel conservation
जम्मू-कश्मीर के परिवहन मंत्री सतीश शर्मा (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 16, 2026 at 3:38 PM IST

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श्रीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्यूल बचाने की अपील का असर मंत्रियों और नेताओं पर दिख रहा है. जम्मू-कश्मीर के मंत्री सतीश शर्मा भी ईंधन बचाने की इस मुहिम में जुड़ गए हैं. उन्होंने शनिवार को श्रीनगर में 'तांगा' (घोड़ा-गाड़ी) चलाया, और कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्यूल बचाने की अपील का समर्थन करने का सबसे अच्छा तरीका है.

अपनी सरकारी गाड़ी छोड़कर, परिवहन मंत्री सतीश शर्मा ने श्रीनगर के गुपकार रोड पर पारंपरिक घोड़ा-गाड़ी पर सफर किया. इस राइड को मंत्री के फेसबुक अकाउंट पर लाइव स्ट्रीम किया गया. घोड़ागाड़ी में मंत्री के साथ एक सुरक्षाकर्मी और एक अन्य व्यक्ति भी थे.

शर्मा ने कहा कि वह प्रधानमंत्री की मुहिम का समर्थन कर रहे हैं. उन्होंने लोगों से फ्यूल बचाने में योगदान देने की अपील की. उन्होंने कहा, "पेट्रोल बचाओ! मेरा मानना ​​है कि बचत के उपाय लागू करने का यह सबसे अच्छा तरीका है. कार में सफर करने के बजाय, ऐसे ही सफर करना चाहिए. सभी को इस मुहिम से जुड़ना चाहिए."

मंत्री ने कहा कि इस राइड ने उन्हें कश्मीर में घोड़ा-गाड़ी में सफर करने का मौका भी दिया. उन्होंने कहा, "यह अच्छा है. आज मुझे कश्मीर में इस तांगे में बैठने का मौका मिला." उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा टूरिज्म सीजन में जम्मू-कश्मीर आने वाले पर्यटकों का स्वागत है.

प्रधानमंत्री मोदी की फ्यूल बचाने की अपील के बाद जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी अपने काफिले को छोटा कर दिया है.

पीएम मोदी ने हाल ही में हैदराबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए लोगों से पश्चिम एशिया में तनाव से पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने की अपील की थी.

प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करने, शहरों में मेट्रो रेल सर्विस का इस्तेमाल करने, कार पूलिंग करने, इलेक्ट्रिक वाहनों का ज्यादा इस्तेमाल करने, पार्सल लाने-ले जाने के लिए रेलवे सर्विस का इस्तेमाल करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए घर से काम करने का सुझाव दिया.

यह भी पढ़ें- पीएम मोदी की अपील पर कांग्रेस सीएम ने छोटा किया काफिला, अब सिर्फ 4 गाड़ियों संग चलेंगे

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