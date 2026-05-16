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पीएम मोदी की मुहिम का समर्थन, मंत्री ने छोड़ी कार, पेट्रोल बचाने के लिए तांगा चलाया

जम्मू-कश्मीर के परिवहन मंत्री सतीश शर्मा ( IANS )