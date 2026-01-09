ETV Bharat / bharat

'धार्मिक भेदभाव के आधार पर मेडिकल कॉलेज बंद होते हैं तो भारत नहीं बन सकता विश्वगुरु': जावेद राणा

श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर के मंत्री जावेद राणा ने कहा कि किसी मेडिकल कॉलेज को सिर्फ इसलिए बंद कर देना कि वहां एक विशेष धर्म के छात्र पढ़ते हैं, 'पाषाण युग' वाली मानसिकता का प्रतीक है. उन्होंने जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में स्थित वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस (MBBS) कोर्स को बंद करने के नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के हालिया फैसले पर गहरा दुख व्यक्त किया.

बुधवार को ईटीवी भारत को दिए एक विशेष साक्षात्कार में जल शक्ति, पर्यावरण और जनजातीय मामलों के मंत्री ने कहा कि यदि देश में ऐसी मानसिकता को बढ़ावा दिया गया, तो भारत कभी भी 'विश्वगुरु' बनने का अपना सपना पूरा नहीं कर सकता. भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर कटाक्ष करते हुए राणा ने कहा कि देश का नेतृत्व "राष्ट्र को 1,000 साल पीछे ले जाने का लक्ष्य रखता है, जबकि विकसित देश भविष्य के 1,000 साल की योजना बना रहे हैं."

"हम भारत को 'विश्वगुरु' बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश के भीतर हालात ये हैं कि हमने एक प्रतिष्ठित कॉलेज को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया क्योंकि आप नहीं चाहते कि वहां एक खास धर्म के लोग रहें. मेरे राजनीतिक करियर में यह पहली बार हो रहा है कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं. मैं देश के नेतृत्व से अपील करता हूं कि वे ऐसे कदमों से बचें जो हमारी एकता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की छवि खराब हो सकती है."- जावेद राणा, मंत्री, जम्मू-कश्मीर

क्या है मामला

नवंबर 2025 में बने दक्षिणपंथी संगठनों के समूह 'श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति' ने 42 कश्मीरी मुस्लिम छात्रों को दूसरे मेडिकल कॉलेजों में भेजने के लिए दबाव डाला था. इन छात्रों का दाखिला लगभग तीन महीने पहले योग्यता आधारित प्रतियोगी परीक्षा NEET के माध्यम से इस कॉलेज में हुआ था. समिति ने तर्क दिया कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जिसने इस कॉलेज की स्थापना की है, उसे चढ़ावा हिंदू तीर्थयात्रियों से मिलता है और इसका उपयोग केवल हिंदुओं के लिए ही किया जाना चाहिए.

लेकिन 'श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस' (SMVDIME) अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में पंजीकृत नहीं है और इसे जम्मू-कश्मीर सरकार से अनुदान (ग्रांट) मिलता है (सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनुसार, पिछले दो वर्षों में 50 करोड़ रुपये से अधिक), जिस कारण यहां धर्म के आधार पर प्रवेश देना संभव नहीं है.

6 जनवरी (2026) को, नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) के 'मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड' (MARB) ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए इस संस्थान को 50 सीटों पर एमबीबीएस कोर्स चलाने के लिए दी गई अनुमति (LoP) वापस ले ली.

राणा ने अफसोस जताते हुए कहा-"माता वैष्णो देवी कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को समुदाय, जाति और धर्म से ऊपर होना चाहिए. आप चाहते हैं कि संस्थान बेहतरीन डॉक्टर या इंजीनियर तैयार करे, न कि लड़ने के लिए पहलवान. अगर आप पहलवान पैदा करना चाहते हैं या ऐसे लोग जो देश में खुलेआम मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा हत्या) कर रहे हैं, तो फिर कोई क्या ही कह सकता है? यह समाज के लिए बहुत हानिकारक है."