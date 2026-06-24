वैष्णो देवी यात्रा : छह महीने में 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन
माता वैष्णो देवी यात्रा ने 24 जून तक 50.92 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के दर्शन के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है. आमिर तांत्रे की रिपोर्ट...
Published : June 24, 2026 at 6:45 PM IST
जम्मू: 2025 में तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी गिरावट के बाद, वैष्णो देवी तीर्थयात्रा ने इस साल छह महीनों के अंदर रिकॉर्ड 50 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है. 24 जून तक तीर्थयात्रा 50,92,490 तक पहुंच गई, और पूरे भारत से तीर्थयात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है.
2025 में, कुल 69.79 लाख तीर्थयात्रियों ने त्रिकुटा पहाड़ियों पर पवित्र गुफा मंदिर के दर्शन किए थे, जो 2024 में दर्शन करने वाले कुल तीर्थयात्रियों की संख्या से लगभग 24 प्रतिशत कम था.
आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, 2024 में कुल 94.84 लाख तीर्थयात्री वैष्णो देवी गए, 2023 में लगभग 95.22 लाख और 2022 में 91.25 लाख तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए.
2020 में कोविड-19 महामारी के कारण, तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी गिरावट आई थी क्योंकि केवल 17.20 लाख लोग ही मंदिर गए थे, और अगले साल 2021 में, जब हालात सुधरे, तो यह आंकड़ा 55.88 लाख को पार कर गया. 2011 और 2012 में तीर्थयात्रा का आंकड़ा एक करोड़ को पार कर गया था, जिसमें 2011 में 1.01 करोड़ तीर्थयात्री और 2012 में 1.04 करोड़ से ज़्यादा तीर्थयात्री आए, जो अब तक का सबसे ज़्यादा था.
2022 के बाद, तीर्थयात्रा आसानी से चल रही थी, और तीन साल तक, मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 90 लाख से ज़्यादा थी, लेकिन पिछले साल, कुछ अनचाही घटनाओं की वजह से संख्या में कमी आई.
दिसंबर 2024 में, वैष्णो देवी मंदिर के बेस कैंप कटरा शहर के लोगों और व्यापारियों ने गुफा मंदिर तक जाने वाले प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट और सरकार के साथ गतिरोध के बाद एक जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया.
श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति (SMVSS) के कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया गया था. उन्हें 1 जनवरी, 2025 को ही रिहा किया गया, ताकि रुकावट खत्म हो सके. सरकार ने कटरा के लोगों से बात करके उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए एक कमेटी भी बनाई.
अक्टूबर 2025 में, स्थानीय युवाओं ने भूख हड़ताल शुरू की, और दिसंबर 2025 में, होटल मालिकों, पोनी ऑपरेटरों और दुकानदारों ने फिर से आंदोलन किया और प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की.
इन विरोध प्रदर्शनों का तीर्थयात्रा पर भी असर पड़ा. तीर्थयात्रा को सबसे बड़ा झटका अगस्त 2025 में लगा, जब महीने की 26 तारीख को इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास मंदिर जाने वाले रास्ते पर लैंडस्लाइड हो जाने से करीब 35 तीर्थयात्री मारे गए.
इस घटना के बाद, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) ने यात्रा को 22 दिनों के लिए रोक दिया था. 17 सितंबर को ही तीर्थयात्रा को आधिकारिक तौर पर फिर से शुरू किया गया था. अब, इस साल, पूरे देश से लोग दर्शन करने के लिए मंदिर आ रहे हैं.
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