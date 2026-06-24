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वैष्णो देवी यात्रा : छह महीने में 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर की पवित्र यात्रा के लिए रजिस्टर कराने के लिए कतार में खड़े हैं श्रद्धालु. ( ANI )

जम्मू: 2025 में तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी गिरावट के बाद, वैष्णो देवी तीर्थयात्रा ने इस साल छह महीनों के अंदर रिकॉर्ड 50 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है. 24 जून तक तीर्थयात्रा 50,92,490 तक पहुंच गई, और पूरे भारत से तीर्थयात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है.

2025 में, कुल 69.79 लाख तीर्थयात्रियों ने त्रिकुटा पहाड़ियों पर पवित्र गुफा मंदिर के दर्शन किए थे, जो 2024 में दर्शन करने वाले कुल तीर्थयात्रियों की संख्या से लगभग 24 प्रतिशत कम था.

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, 2024 में कुल 94.84 लाख तीर्थयात्री वैष्णो देवी गए, 2023 में लगभग 95.22 लाख और 2022 में 91.25 लाख तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए.

2020 में कोविड-19 महामारी के कारण, तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी गिरावट आई थी क्योंकि केवल 17.20 लाख लोग ही मंदिर गए थे, और अगले साल 2021 में, जब हालात सुधरे, तो यह आंकड़ा 55.88 लाख को पार कर गया. 2011 और 2012 में तीर्थयात्रा का आंकड़ा एक करोड़ को पार कर गया था, जिसमें 2011 में 1.01 करोड़ तीर्थयात्री और 2012 में 1.04 करोड़ से ज़्यादा तीर्थयात्री आए, जो अब तक का सबसे ज़्यादा था.

2022 के बाद, तीर्थयात्रा आसानी से चल रही थी, और तीन साल तक, मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 90 लाख से ज़्यादा थी, लेकिन पिछले साल, कुछ अनचाही घटनाओं की वजह से संख्या में कमी आई.

दिसंबर 2024 में, वैष्णो देवी मंदिर के बेस कैंप कटरा शहर के लोगों और व्यापारियों ने गुफा मंदिर तक जाने वाले प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट और सरकार के साथ गतिरोध के बाद एक जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया.