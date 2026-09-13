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जम्मू-कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनाव अधर में लटके, परिसीमन के लिए जनगणना 2027 का इंतजार

जम्मू-कश्मीर में चुनाव के दौरान वोट करने के लिए लाइन में लगे मतदाता ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में इस साल स्थानीय शहरी और ग्रामीण निकायों के चुनाव टल सकते हैं, क्योंकि जम्मू-कश्मीर सरकार ने इन चुनावों को 'राज्य का दर्जा बहाल करने' से जोड़ दिया है.

हालांकि, आधिकारिक तौर पर सरकार चुनाव टालने का कारण परिसीमन की प्रक्रिया को बता रही है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य चुनाव आयोग (SEC) के सामने परिसीमन का मुद्दा उठाया था और कहा था कि पंचायतों की नई सीमाएं तय होने तक चुनाव का इंतजार करना होगा.

राज्य चुनाव आयोग ने सरकार को ओबीसी (OBC) आरक्षण तय करने के लिए दो बार याद दिलाया था, आखिरी रिमाइंडर में इसके लिए 31 अगस्त की तारीख तय की गई थी, अगर इस साल चुनाव कराने हैं.

ईटीवी भारत को एक सरकारी सूत्र ने बताया, "लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है. इस साल पंचायत और नगरपालिका चुनाव होने की कोई संभावना नहीं है. यह साल बिना चुनाव वाला साल होगा क्योंकि हमें OBC आरक्षण तय करने से लेकर परिसीमन तक कई मोर्चों पर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है."

जम्मू-कश्मीर में चुनाव के दौरान की तस्वीर (File Photo/ ETV Bharat)

57 नगर पालिकाओं, 19 नगर परिषदों और दो नगर निगमों के लिए चुनाव लंबे समय से लंबित है, क्योंकि इनका कार्यकाल नवंबर 2023 में कार्यकाल समाप्त हो गया था. इसके बाद, जनवरी 2024 में 4200 से अधिक पंचायतों का कार्यकाल भी पूरा हो गया.

पंचायती राज अधिनियम के तहत निर्वाचित तीसरे स्तर के 280 जिला विकास पार्षदों (DDCs) का कार्यकाल फरवरी 2026 में पूरा हो गया, जिससे जमीनी स्तर की पूरी शासन व्यवस्था ठप हो गई है. सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से विधायकों की शक्तियों पर कोई असर नहीं पड़ता.

गृह मंत्रालय ने अक्टूबर 2020 में जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में संशोधन के बाद DDC (जिला विकास परिषद) की शुरुआत की थी. इसे पारंपरिक पार्टियों के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में एक राजनीतिक विकल्प तैयार करने के लिए नई दिल्ली के पहले बड़े प्रयास के रूप में देखा गया था. साथ ही, यह स्थानीय सरकार और विधायकों की अनुपस्थिति (जो 2018 में राष्ट्रपति शासन लागू होने के साथ समाप्त हो गए थे) में जिला स्तर पर विकास कार्यों में समन्वय और निगरानी के लिए बड़े स्थानीय प्रतिनिधि तैयार करने का एक प्रयास भी था.

फिलहाल, सरकार ने फंड बेकार होने रोकने के लिए पंचायतों की शक्तियां ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के ब्लॉक विकास अधिकारियों (BDOs) को सौंप दी हैं.

अधिकारियों का मानना है कि अब वे अगले साल की ओर देख रहे हैं जो कई कारणों से महत्वपूर्ण होगा. जनगणना 2027 के नतीजे आने के बाद, पंचायतों के लिए हर 10 साल में होने वाली परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो एक बड़े काम की शुरुआत होगी.

इससे पहले, सरकार ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं पर लगी रोक का हवाला देते हुए पंचायतों के परिसीमन की संभावना को खारिज कर दिया था. फरवरी 2026 में, जम्मू-कश्मीर के योजना विकास और निगरानी विभाग ने जनगणना नियम 1990 के नियम 8 के खंड (IV) के तहत जिलों, तहसीलों, नगर पालिकाओं और राजस्व गांवों की सीमाओं पर रोक लगा दी थी.

पंचायती हलकों के लिए पिछला परिसीमन अभ्यास 2018 में चुनावों से पहले किया गया था. पंचायती राज अधिनियम 1989 के तहत होने वाला यह अभ्यास हर 10 साल में किया जाता है और अब यह 2027 में होना है. जबकि हलकों का पिछला परिसीमन 2011 की जनगणना के अनुसार किया गया था. अधिकारियों ने कहा कि नई सीमाओं का निर्धारण 2027 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट अगले साल प्रकाशित होगी.

परिसीमन से पूरे इलाके में पंचायती हलकों की संख्या बढ़कर 5,200 से अधिक होने की उम्मीद है. इसका मतलब है कि जम्मू-कश्मीर में मौजूद 4,291 पंचायती हलकों में 700 या उससे ज्यादा पंचायती हलके और जुड़ जाएंगे.

चुनावों को देखते हुए, राज्य चुनाव आयोग ने मई 2026 में पंचायत मतदाता सूची को अपडेट किया था ताकि 35,000 पंच और 44,000 सरपंच पदों के लिए चुनाव कराए जा सकें. इसमें 3.39 लाख से अधिक नए वोटर जुड़ने के बाद कुल मतदाताओं की संख्या 72.24 लाख से ज्यादा हो गई.