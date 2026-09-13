ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनाव अधर में लटके, परिसीमन के लिए जनगणना 2027 का इंतजार

अधिकारियों ने कहा कि इस साल जम्मू-कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनाव होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जनगणना 2027 के नतीजे अगले साल आएंगे.

Jammu Kashmir local bodies Elections in limbo as govt awaits Census 2027 for Panchayat delimitation
जम्मू-कश्मीर में चुनाव के दौरान वोट करने के लिए लाइन में लगे मतदाता (ETV Bharat)
author img

By Moazum Mohammad

Published : September 13, 2026 at 6:01 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में इस साल स्थानीय शहरी और ग्रामीण निकायों के चुनाव टल सकते हैं, क्योंकि जम्मू-कश्मीर सरकार ने इन चुनावों को 'राज्य का दर्जा बहाल करने' से जोड़ दिया है.

हालांकि, आधिकारिक तौर पर सरकार चुनाव टालने का कारण परिसीमन की प्रक्रिया को बता रही है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य चुनाव आयोग (SEC) के सामने परिसीमन का मुद्दा उठाया था और कहा था कि पंचायतों की नई सीमाएं तय होने तक चुनाव का इंतजार करना होगा.

राज्य चुनाव आयोग ने सरकार को ओबीसी (OBC) आरक्षण तय करने के लिए दो बार याद दिलाया था, आखिरी रिमाइंडर में इसके लिए 31 अगस्त की तारीख तय की गई थी, अगर इस साल चुनाव कराने हैं.

ईटीवी भारत को एक सरकारी सूत्र ने बताया, "लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है. इस साल पंचायत और नगरपालिका चुनाव होने की कोई संभावना नहीं है. यह साल बिना चुनाव वाला साल होगा क्योंकि हमें OBC आरक्षण तय करने से लेकर परिसीमन तक कई मोर्चों पर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है."

जम्मू-कश्मीर में चुनाव के दौरान की तस्वीर
जम्मू-कश्मीर में चुनाव के दौरान की तस्वीर (File Photo/ ETV Bharat)

57 नगर पालिकाओं, 19 नगर परिषदों और दो नगर निगमों के लिए चुनाव लंबे समय से लंबित है, क्योंकि इनका कार्यकाल नवंबर 2023 में कार्यकाल समाप्त हो गया था. इसके बाद, जनवरी 2024 में 4200 से अधिक पंचायतों का कार्यकाल भी पूरा हो गया.

पंचायती राज अधिनियम के तहत निर्वाचित तीसरे स्तर के 280 जिला विकास पार्षदों (DDCs) का कार्यकाल फरवरी 2026 में पूरा हो गया, जिससे जमीनी स्तर की पूरी शासन व्यवस्था ठप हो गई है. सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से विधायकों की शक्तियों पर कोई असर नहीं पड़ता.

गृह मंत्रालय ने अक्टूबर 2020 में जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में संशोधन के बाद DDC (जिला विकास परिषद) की शुरुआत की थी. इसे पारंपरिक पार्टियों के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में एक राजनीतिक विकल्प तैयार करने के लिए नई दिल्ली के पहले बड़े प्रयास के रूप में देखा गया था. साथ ही, यह स्थानीय सरकार और विधायकों की अनुपस्थिति (जो 2018 में राष्ट्रपति शासन लागू होने के साथ समाप्त हो गए थे) में जिला स्तर पर विकास कार्यों में समन्वय और निगरानी के लिए बड़े स्थानीय प्रतिनिधि तैयार करने का एक प्रयास भी था.

फिलहाल, सरकार ने फंड बेकार होने रोकने के लिए पंचायतों की शक्तियां ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के ब्लॉक विकास अधिकारियों (BDOs) को सौंप दी हैं.

अधिकारियों का मानना है कि अब वे अगले साल की ओर देख रहे हैं जो कई कारणों से महत्वपूर्ण होगा. जनगणना 2027 के नतीजे आने के बाद, पंचायतों के लिए हर 10 साल में होने वाली परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो एक बड़े काम की शुरुआत होगी.

इससे पहले, सरकार ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं पर लगी रोक का हवाला देते हुए पंचायतों के परिसीमन की संभावना को खारिज कर दिया था. फरवरी 2026 में, जम्मू-कश्मीर के योजना विकास और निगरानी विभाग ने जनगणना नियम 1990 के नियम 8 के खंड (IV) के तहत जिलों, तहसीलों, नगर पालिकाओं और राजस्व गांवों की सीमाओं पर रोक लगा दी थी.

पंचायती हलकों के लिए पिछला परिसीमन अभ्यास 2018 में चुनावों से पहले किया गया था. पंचायती राज अधिनियम 1989 के तहत होने वाला यह अभ्यास हर 10 साल में किया जाता है और अब यह 2027 में होना है. जबकि हलकों का पिछला परिसीमन 2011 की जनगणना के अनुसार किया गया था. अधिकारियों ने कहा कि नई सीमाओं का निर्धारण 2027 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट अगले साल प्रकाशित होगी.

परिसीमन से पूरे इलाके में पंचायती हलकों की संख्या बढ़कर 5,200 से अधिक होने की उम्मीद है. इसका मतलब है कि जम्मू-कश्मीर में मौजूद 4,291 पंचायती हलकों में 700 या उससे ज्यादा पंचायती हलके और जुड़ जाएंगे.

चुनावों को देखते हुए, राज्य चुनाव आयोग ने मई 2026 में पंचायत मतदाता सूची को अपडेट किया था ताकि 35,000 पंच और 44,000 सरपंच पदों के लिए चुनाव कराए जा सकें. इसमें 3.39 लाख से अधिक नए वोटर जुड़ने के बाद कुल मतदाताओं की संख्या 72.24 लाख से ज्यादा हो गई.

एक अन्य अधिकारी ने कहा, "इस कवायद से चुनाव में और देरी हो सकती है क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर वित्तीय पहलू शामिल हैं. इसमें नई पंचायतों में बुनियादी ढांचे का विकास और नई पंचायतों के लिए कर्मचारियों की भर्ती करना शामिल होगा."

उन्होंने कहा कि सरकार को चुनाव से जुड़े इन सभी मुद्दों पर सोच-समझकर फैसला लेना होगा.

पिछले महीने दो बार भेजे गए संदेशों का कोई जवाब न मिलने के बाद, राज्य चुनाव आयोग को सरकार के रुख का अंदाजा हो गया है.

चुनाव आयोग ने पंचायतों में 'अन्य पिछड़ा वर्ग' (OBC) के लिए आरक्षण तय करने के मामले में राय मांगी थी. जस्टिस (रिटायर्ड) जनक राज कोतवाल की अध्यक्षता वाली समिति ने फरवरी 2025 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. तब से, इन सिफारिशों को लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है.

सूत्रों से, यह पता चला है कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने चुनावों को राज्य का दर्जा बहाल करने से जोड़ दिया है. आधिकारिक तौर पर, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की "उचित समय" वाली बात दोहराई, लेकिन उन्होंने चुनाव के लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई.

सरकारी सूत्र ने कहा, "चुनाव नहीं होंगे. जब सरकार के पास ही शक्तियां नहीं हैं, तो पंचायतों या नगर निकायों को शक्तियां सौंपने का कोई मतलब नहीं है. राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे. यह सब राज्य के दर्जे से जुड़ा हुआ है."

सत्ता में आने के बाद से, उमर अब्दुल्ला ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि कामकाज के नियमों (business rules) और राज्य का दर्जा न होने के कारण उनके पास सीमित शक्तियां हैं, जबकि मुख्य शक्तियां उपराज्यपाल के पास हैं.

नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "शासन के इस स्तर से विधायक और अधिक शक्तिहीन हो जाएंगे. केंद्र सरकार विधायकों की संस्था को कमजोर करना चाहती है, फिर भी वह शासन का एक और स्तर बनाना चाहती है. इसका उद्देश्य आपस में भ्रम और टकराव पैदा करना है."

जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जावेद अहमद डार इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से परहेज किया.

ऑल J&K पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि चुनाव में देरी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और BJP, दोनों ही जिम्मेदार हैं.

उन्होंने कहा, "वे (दोनों दल) एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने अपने चुनावों को राज्य के दर्जे से जोड़ दिया है. अगर BJP चुनाव के लिए तैयार थी, तो उन्हें 2023 या 2024 में कार्यकाल खत्म होने के बाद चुनाव कराने चाहिए थे, जब उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश के एकमात्र प्रमुख थे. इस देरी के लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं."

शर्मा ने कहा कि वह परिसीमन प्रक्रिया का पूरी तरह से समर्थन करते हैं क्योंकि असमान जनसंख्या वितरण वाले कई निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले अन्याय को खत्म करने के लिए यह जरूरी है.

जम्मू के डंसाल (Dansal) ब्लॉक का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि तीन पंचायतों - बडसू (Badsu), कन्याला (Kanyala) और टाडा (Tada) - में से हर हल्के में कुल 4,000 वोटर हैं.

शर्मा ने आगे कहा, "लेकिन उसी ब्लॉक में किशनपुर पंचायत में मतदाताओं की संख्या सिर्फ 600 है. यह वहां के लोगों के साथ अन्याय है क्योंकि उन्हें भी हर साल 23.50 लाख रुपये का बराबर फंड मिलता है."

यह भी पढ़ें- सावलकोट जलविद्युत परियोजना: जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े बिजली प्रोजेक्ट की रेस में शामिल हुआ अदाणी ग्रुप

TAGGED:

CENSUS 2027 PANCHAYAT DELIMITATION
जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय चुनाव
पंचायतों का परिसीमन
ओबीसी आरक्षण
JAMMU KASHMIR LOCAL ELECTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.