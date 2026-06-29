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जम्मू कश्मीर : उपराज्यपाल ने की 'प्रथम पूजा', अमरनाथ यात्रा की शुरुआत

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बाबा बर्फानी के भक्तों से बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया.

Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha performed the 'Pratham Puja' at the Amarnath cave temple.
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ गुफा मंदिर में ‘प्रथम पूजा’ की. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 29, 2026 at 3:41 PM IST

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श्रीनगर : जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को दक्षिण कश्मीर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में ‘प्रथम पूजा’ की. इसके साथ ही तीन जुलाई से शुरू हो रही वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो गई.

उपराज्यपाल ने बाबा बर्फानी के दर्शन और आशीर्वाद लिया और सभी के लिए शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और भलाई के लिए प्रार्थना की. उन्होंने बाबा बर्फानी के भक्तों से बड़ी संख्या में तीर्थयात्रा में शामिल होने की अपील करते हुए इस आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव करने का भी अनुरोध किया.

उन्होंने कहा कि प्रशासन, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अलावा सेना, पुलिस, सुरक्षा बल, स्थानीय समुदाय, सेवा प्रदाता और स्वयंसेवक भक्तों के लिए सुरक्षित, निर्बाध और यादगार तीर्थयात्रा के लिए पूरी तरह से समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं.

सिन्हा ने कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचा, अच्छी सुविधाओं और लोगों के सहयोग के साथ अधिकारी तीर्थयात्रियों का आध्यात्मिक रूप से संतोषजनक यात्रा के लिए स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

बता दें कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड (SASB) प्रतिवर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गुफा मंदिर में ‘प्रथम पूजा’ का आयोजन करता है. 57 दिनों की अमरनाथ यात्रा तीन जुलाई को दो पारंपरिक मार्गों, अनंतनाग जिले में पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले में बालटाल मार्ग से औपचारिक रूप से प्रारंभ हो जाएगी. अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त को रक्षा बंधन पर संपन्न होगी.

उपराज्यपाल के साथ पुलिस महानिदेशक (DGP) नलिन प्रभात, विशेष डीजी (समन्वय) एसजेएम गिलानी, एसएएसबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मनदीप भंडारी और कश्मीर के मंडल आयुक्त अंशुल गर्ग ने भी बाबा बर्फानी के दर्शन किए.

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TAGGED:

MANOJ SINHA PRATHAM PUJA
LIEUTENANT GOVERNOR MANOJ SINHA
JAMMU AND KASHMIR
अमरनाथ यात्रा
AMARNATH YATRA

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