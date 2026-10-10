जम्मू-कश्मीर में 100 पुलिस अधिकारियों का तबादला
स्वर्ण सिंह कोतवाल को DIG उधमपुर-रियासी रेंज नियुक्त किया गया है. सुधांशु धामा को SSP कुपवाड़ा नियुक्त किया गया है.
Published : October 10, 2026 at 1:27 PM IST
श्रीनगर: नौकरशाही में फेरबदल करने के कुछ दिनों बाद, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुलिस रैंक में बड़े फेरबदल का आदेश दिया और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 100 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया. यह तबादला जम्मू-कश्मीर गृह विभाग ने किया, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश की कानून और व्यवस्था आती है. जम्मू-कश्मीर की चुनी हुई सरकार का सुरक्षा व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है.
ये अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर पुलिस सर्विस (JKPS) से हैं.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने की मांग कर रहे हैं, पुलिस समेत गृह विभाग पर भी नियंत्रण चाहते हैं. अभी, चुनी हुई सरकार के पास IAS और IPS अधिकारियों के ट्रांसफर का अधिकार नहीं है.
पुलिस विभाग में फेरबदल की बात करें तो अब्दुल जब्बार को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IGP) आर्म्ड पुलिस जम्मू, शाहिद मेहराज राथर को IGP टेक्निकल सर्विसेज J&K बनाया गया है. इसके अलावा, वह डायरेक्टर पुलिस टेलीकम्युनिकेशंस का प्रभार भी संभालेंगे.
रईस मोहम्मद भट को DIG CID कश्मीर से DIG CID हेडक्वार्टर J&K में ट्रांसफर किया गया है.
जम्मू के साथ-साथ घाटी में भी कई नए पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए गए.
स्वर्ण सिंह कोतवाल को DIG उधमपुर-रियासी रेंज नियुक्त किया गया है. जाहिद नसीम मन्हास को DIG आर्म्ड पुलिस जम्मू और हरीश एच.पी. को स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (SSF) का निदेशक नियुक्त किया गया है.
सुधांशु धामा को SSP कुपवाड़ा नियुक्त किया गया है, वे सैयद अल ताहिर गिलानी की जगह लेंगे, जिन्हें अब SSP PCR कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई है.
हर्षल राजेश महाजन को SSP गांदरबल, नेहा जैन को SSP सोपोर, अन्ना सिन्हा को SSP रामबन और वैभव मीणा को SSP पुंछ बनाया गया है. ताहिर सलीम खान को SSP बांदीपुरा, सज्जाद खालिक भट को SSP हंदवाड़ा और इरशाद हुसैन राथर को SSP अवंतीपोरा नियुक्त किया गया है.
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