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जम्मू कश्मीर में बड़े लेवल पर हुए प्रशासनिक फेरबदल, 49 अफसरों के तबादले... कई जिलों में DC बदले गए

एलजी मनोज सिन्हा (फाइल फोटो) ( ANI )

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर सरकार ने बुधवार को प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया है. सरकार ने आईएएएस और जेकेएएस अधिकारियों समेत 49 अधिकारियों के तबादले और नई जगह तैनाती के आदेश जारी किए है. आदेश के मुताबिक विकास कुंडल को जम्मू का डिविजनल कमिश्नर बनाया गया है.

वहीं जम्मू, बडगाम, पुलवामा, शोपियां, गांदरबल, सांबा, राजौरी और उधमपुर समेत कई जिलों को नए प्रशासनिक प्रमुख मिले.जतिन किशोर को बडगाम का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है. वहीं श्रेया सिंघल को गांदरबल का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है. अभिषेक शर्मा को कुपवाड़ा का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है. मिंगा शेरपा को जम्मू का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है. डॉ. रूपेश कुमार को सांबा का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है. अनंत द्विवेदी को उधमपुर का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है. जेकेएस अधिकारियों में कुलदीप कृष्ण सिधा को पुलवामा का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है. चरणदीप सिंह को शोपियां का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है. देवांश यादव को राजौरी का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है. ममता यादव को जम्मू कश्मीर में सूचना निदेशक नियुक्त किया गया है. हालांकि सूचना विभाग चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है. हालांकि आईएएस का ट्रांसफर और नियंत्रण जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत राजभवन के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसे जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा और उसका विशेष दर्जा छीनने के बाद लागू किया गया था. चुनी हुई सरकार का मौजूदा केंद्र शासित प्रदेश में अधीनस्थ जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक सेवा (JKAS) पर नियंत्रण है. साथ ही, राजधानी शहरों में श्रीनगर और जम्मू नगर निगम समेत दो सबसे बड़ी नगर निकाय को नए कमिश्नर मिले हैं.