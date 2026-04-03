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उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल मुठभेड़ पर उठाए सवाल, एलजी मनोज सिन्हा ने जांच के दिए आदेश

गांदरबल एनकाउंटर को लेकर विवाद उत्पन्न होने के बाद एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं. इसे फर्जी मुठभेड़ बताया जा रहा है.

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फाइल फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 3, 2026 at 2:44 PM IST

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Updated : April 3, 2026 at 3:59 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के गांदरबल में कुछ दिन पहले हुई मुठभेड़ को लेकर उत्पन्न विवाद को देखते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूरे मामले की मैजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और दूसरे नेताओं ने बुधवार को सेना के एक ऑपरेशन में राशिद मुगाह की हत्या की पारदर्शी और समयबद्ध जांच की मांग की थी.

केंद्र शासित प्रदेश का गृह विभाग, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अधिकार में है, ने गांदरबल के जिला मजिस्ट्रेट को एक हफ्ते के अंदर पूरी और बिना किसी भेदभाव के मजिस्ट्रेट जांच करने को कहा है.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को मामले की पारदर्शी और समयबद्ध जांच की मांग की. एनकाउंटर में मारे गए 29 साल के युवक के भाई एजाज अहमद ने कहा कि उसका आतंकियों से कोई लेना-देना नहीं था. श्रीनगर संसदीय क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने भी पारदर्शी और समयबद्ध जांच की मांग की है. वहीं, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि ऐसे आरोप हैं कि एनकाउंटर फेक था.

आर्मी ने गुरुवार को कहा था कि उसने गांदरबल में ऑपरेशन अरहामा में एक आतंकी को मार गिराया. सेना ने इसकी जानकारी एक्स पर दी थी. सेना ने पोस्ट में कहा, "31 मार्च 26 की रात को, रुक-रुक कर हो रही फायरिंग के बीच, घेराबंदी को टैक्टिकल तरीके से फिर से बनाया गया. हमारे सैनिकों ने भी सोच-समझकर जवाब दिया और एक आतंकी को ढेर कर दिया गया.

सेना ने मारे गए व्यक्ति की पहचान नहीं बताई थी. ऑपरेशन का हिस्सा रही जम्मू और कश्मीर पुलिस ने इस कथित एनकाउंटर के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया. एजाज के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि राशिद मंगलवार को अपने घर से निकला था लेकिन वापस नहीं आया. वह कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट था और इलाके में एक कंप्यूटर सेंटर चला रहा था.

एजाज ने कहा है कि उसके शरीर को कुपवाड़ा जिले के जाचदरा इलाके में दफनाया गया. उसके अंतिम संस्कार में सात लोग शामिल हुए. वहीं, उमर ने कहा, "जांच की घोषणा को छिपाने या उसमें देरी करने की कोई भी कोशिश सिर्फ साख को नुकसान पहुंचाएगी और यह किसी के भी हित में नहीं है."

ये भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, ऑपरेशन जारी

Last Updated : April 3, 2026 at 3:59 PM IST

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