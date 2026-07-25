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जम्मू कश्मीर : 'शिक्षा को क्लासरूम से आगे बढ़ना चाहिए', उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 'रीडिंग मैराथन' को हरी झंडी दिखाई

जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रीडिंग मैराथन को हरी झंडी दिखाई. ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर (SKICC) में पांच किलोमीटर की 'रीडिंग मैराथन' को हरी झंडी दिखाई. इस दौरान उन्होंने युवाओं से ड्रग्स से दूर रहने, हमेशा पढ़ने की आदत डालने और पर्यावरण की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की. चिनार पुस्तक महोत्सव के हिस्से के तौर पर हुए इस आयोजन में जम्मू-कश्मीर के सैकड़ों स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षाविदों और अन्य प्रतिभागियों ने भाग लिया. वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए सिन्हा ने मैराथन को एक अनोखी पहल बताया जिसमें ज्ञान, शारीरिक फिटनेस और पर्यावरण की जिम्मेदारी शामिल है. उन्होंने कहा, "यह मैराथन ज्ञान पाने की संस्कृति और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का मेल है," और कहा कि युवाओं की भागीदारी इस क्षेत्र के युवाओं की प्रतिभा और क्षमता को दिखाती है. उपराज्यपाल ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) क्लासरूम और पाठ्यपुस्तकों से आगे सीखने को बढ़ावा देती है, और इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा को स्टूडेंट्स को व्यावहारिक कार्रवाई और सामुदायिक जुड़ाव के जरिए जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करना चाहिए. उन्होंने कहा, "शिक्षा सिर्फ किताबों या चहारदीवारी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. इसकी झलक खेल, समाज में भागीदारी, स्वस्थ जीवन और जिम्मेदार नागरिक होने में दिखनी चाहिए." उन्होंने 'रीडिंग मैराथन' को एक उदाहरण बताया कि कैसे एनईपी के लक्ष्यों को सार्थक सार्वजनिक भागीदारी में बदला जा सकता है. चिनार पुस्तक महोत्सव की थीम, "रन फॉर ए ग्रीन फ्यूचर," और इसके स्लोगन, "ड्रग्स को ना कहें, किताबों को हां कहें" का जिक्र करते हुए सिन्हा ने कहा कि यह कार्यक्रम जिंदगी के तीन जरूरी पहलुओं को एक साथ लाता है, जिसमें पांच किलोमीटर की दौड़ से शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना, पढ़ने से दिमागी विकास और टिकाऊ तरीकों से पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है.