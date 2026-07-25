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जम्मू कश्मीर : 'शिक्षा को क्लासरूम से आगे बढ़ना चाहिए', उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 'रीडिंग मैराथन' को हरी झंडी दिखाई

उपराज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि एजुकेशन को स्टूडेंट्स को जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करना चाहिए. जावेद डार की रिपोर्ट ..

Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha flagged off the reading marathon.
जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रीडिंग मैराथन को हरी झंडी दिखाई. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 25, 2026 at 1:09 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर (SKICC) में पांच किलोमीटर की 'रीडिंग मैराथन' को हरी झंडी दिखाई. इस दौरान उन्होंने युवाओं से ड्रग्स से दूर रहने, हमेशा पढ़ने की आदत डालने और पर्यावरण की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की.

चिनार पुस्तक महोत्सव के हिस्से के तौर पर हुए इस आयोजन में जम्मू-कश्मीर के सैकड़ों स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षाविदों और अन्य प्रतिभागियों ने भाग लिया. वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए सिन्हा ने मैराथन को एक अनोखी पहल बताया जिसमें ज्ञान, शारीरिक फिटनेस और पर्यावरण की जिम्मेदारी शामिल है.

उन्होंने कहा, "यह मैराथन ज्ञान पाने की संस्कृति और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का मेल है," और कहा कि युवाओं की भागीदारी इस क्षेत्र के युवाओं की प्रतिभा और क्षमता को दिखाती है.

उपराज्यपाल ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) क्लासरूम और पाठ्यपुस्तकों से आगे सीखने को बढ़ावा देती है, और इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा को स्टूडेंट्स को व्यावहारिक कार्रवाई और सामुदायिक जुड़ाव के जरिए जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करना चाहिए.

उन्होंने कहा, "शिक्षा सिर्फ किताबों या चहारदीवारी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. इसकी झलक खेल, समाज में भागीदारी, स्वस्थ जीवन और जिम्मेदार नागरिक होने में दिखनी चाहिए." उन्होंने 'रीडिंग मैराथन' को एक उदाहरण बताया कि कैसे एनईपी के लक्ष्यों को सार्थक सार्वजनिक भागीदारी में बदला जा सकता है.

चिनार पुस्तक महोत्सव की थीम, "रन फॉर ए ग्रीन फ्यूचर," और इसके स्लोगन, "ड्रग्स को ना कहें, किताबों को हां कहें" का जिक्र करते हुए सिन्हा ने कहा कि यह कार्यक्रम जिंदगी के तीन जरूरी पहलुओं को एक साथ लाता है, जिसमें पांच किलोमीटर की दौड़ से शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना, पढ़ने से दिमागी विकास और टिकाऊ तरीकों से पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है.

उन्होंने कहा कि पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है और महत्वपूर्ण सोच बढ़ती है, जबकि नियमित शारीरिक गतिविधि से अनुशासन बनता है और स्वास्थ्य बेहतर होता है. सिन्हा ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए प्रकृति की रक्षा करना जरूरी है.

उन्होंने कहा, "किताबों में जलवायु परिवरर्तन या स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना आसान है, लेकिन असली शिक्षा तब मिलती है जब हम काम करते हैं, चाहे वह फिटनेस के लिए दौड़ना हो, पर्यावरण की रक्षा करना हो या खुद को ड्रग्स से दूर रखना हो."

सिन्हा ने युवाओं से कहा कि वे रोजाना पढ़ने की आदत डालकर, पर्यावरण के लिए जिम्मेदार तरीके अपनाकर और कार्यक्रम के बाद भी समाज की सेवा करते हुए सकारात्मक सामाजिक बदलाव के एंबेसडर बनें. उन्होंने कहा कि ये मूल्य, देश बनाने में सार्थक योगदान देने में सक्षम जिम्मेदार नागरिकों को बनाने में मदद करेंगे.

26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अपनी जान कुर्बान करने वाले सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी. उन्होंने युवाओं से उनके साहस, अनुशासन और देश के प्रति समर्पण से प्रेरणा लेने का आग्रह किया. सिन्हा ने कहा कि कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे और कैप्टन अनुज नैयर समेत कई सम्मानित युद्ध नायकों ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान दी, तब उनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच थी.

उन्होंने कहा, "उन्होंने हमें 'राष्ट्र प्रथम', अनुशासन, नेतृत्व और कभी हार न मानने की भावना के मूल्य सिखाए. ये आदर्श हर युवा भारतीय को प्रेरित करते रहने चाहिए."

उपराज्यपाल ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने और पढ़ने, स्वस्थ रहने और सामाजिक जागरुकता को बढ़ावा देने के लिए हजारों युवाओं को एक साथ लाने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर युवराज मलिक और उनकी टीम की भी तारीफ की.

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