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जम्मू-कश्मीर: उपराज्यपाल के नेतृत्व ड्रग्स के खिलाफ पैदल मार्च, लोगों ने बढ़-चढ़कर लिया हिस्सा

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने 'नशा मुक्त अभियान' को सफल बनाने के लिए तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का सख्त संदेश दिया.

March Against Drug Abuse Smuggling
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के नेतृत्व ड्रग्स के खिलाफ पैदल मार्च निकाला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 3, 2026 at 12:04 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में ड्रग्स और इसकी तस्करी के खिलाफ नशा मुक्ति अभियान के तहत पैदल मार्च निकाला. ड्रग्स के खिलाफ ‘पदयात्रा’ नाम की इस मार्च को उपराज्यपाल ने शहर के टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के फुटबॉल ग्राउंड से शहर के लालचौक में घंटाघर तक लीड किया. इस मार्च में स्कूली बच्चों, सरकारी कर्मचारियों, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स समेत हजारों लोगों ने हिस्सा लिया.

जम्मू-कश्मीर विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री जावेद अहमद डार भी मार्च में शामिल हुए. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मार्च के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. आज रविवार का फ्ली मार्केट भी बंद रहा.

March Against Drug Abuse Smuggling
जम्मू-कश्मीर में ड्रग्स के खिलाफ पैदल मार्च में शामिल हुईं महिलाएं और बच्चे (ETV Bharat)

इम्तियाज खान जैसे प्रतिभागियों ने ड्रग्स के खिलाफ अभियान की तारीफ की. खान ने कहा, 'इस कैंपेन ने ड्रग्स के खिलाफ अवेयरनेस पैदा की है और पुलिस एक्शन के बाद तस्करों में डर भी पैदा किया है. इस बुराई को समाज से जड़ से खत्म कर देना चाहिए.'

सिन्हा ने 11 अप्रैल को जम्मू से 100 दिनों का ‘नशा मुक्त अभियान’ शुरू किया. इसका मकसद जम्मू-कश्मीर में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करना है. उनके आदेश के बाद पुलिस और जिला प्रशासन हरकत में आ गए. पुलिस ने अब तक कई ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है. सरकार ने ड्रग्स तस्करों की कुछ प्रॉपर्टी भी जब्त की है और उन्हें गिराया है.

सिविल प्रशासन ने ड्रग्स के खिलाफ सामाजिक जागरूकता फैलाने और इससे होने वाले नुकसान पर एक कहानी बनाने के लिए कस्बों और जिलों में हमारी एंटी-ड्रग्स रैलियां निकाली. उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि इस अभियान के तहत ड्रग्स लेने वालों और इसके शिकार लोगों के लिए एक नई रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के अलावा, तस्करों के खिलाफ सख्ती को लेकर कार्रवाई की जाएगी. इसमें क्रिमिनल केस, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कैंसल करना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन खत्म करना और बैंक अकाउंट फ्रीज करना शामिल है.

ये भी पढ़ें- Jammu Kashmir: अनंतनाग में कुख्यात ड्रग तस्कर की 1 करोड़ रुपये की संपत्ति ध्वस्त की गई

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