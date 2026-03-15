ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर के LG ने आतंकी पीड़ितों के 27 परिजनों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा- 'हर परिवार को मिलेगा न्याय'

नियुक्ति पत्र सौंपते उपराज्यपाल मनोज सिन्हा. ( Department of Information and Public Relations, J&K Govt. )

उन्होंने कहा, "हम अन्याय के साये को मिटाने और पीड़ितों के दरवाजे तक न्याय की नई सुबह लाने में सफल रहे हैं. अब तक लगभग 400 परिजनों को रोजगार मिल चुका है और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय का इंतज़ार कर रहे आखिरी परिवार तक हम न पहुंच जाएं."

उन्होंने पुलिस और जिलाधिकारियों को उन सभी लोगों के मामलों की जांच करने का निर्देश दिया था, जिनके रिश्तेदार आतंकवाद के दौरान मारे गए थे, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर सरकारी नौकरी नहीं मिली थी. मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकी पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाने के इस अभियान ने उनके भविष्य को संवार दिया है.

उपराज्यपाल ने हर आतंकी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि लंबित मामलों को दोबारा खोला जाएगा ताकि दोषियों को जवाबदेह ठहराया जा सके. सरकारी नौकरी देने की यह पहल उपराज्यपाल ने पिछले साल बारामूला से शुरू की थी. यह तब संभव हुआ जब एक एनजीओ 'सेव यूथ सेव फ्यूचर' ने इन पीड़ितों के मामलों का दस्तावेजीकरण किया और प्रशासन को इनकी पुष्टि करने में मदद की.

श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को यहां लोक भवन में आतंकवाद के पीड़ितों के 27 परिजनों को सरकारी नियुक्ति पत्र सौंपे. सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर पुनर्वास सहायता योजना-2022 और SRO 43 के तहत मृतक सरकारी कर्मचारियों के 22 परिजनों को भी नियुक्ति पत्र दिए, इनमें पुलिस कांस्टेबल जावेद अहमद राथर की विधवा भी शामिल हैं, जिनकी नौगाम के एक पुलिस स्टेशन के भीतर हुए विस्फोट में जान चली गई थी.

उपराज्यपाल ने कहा कि यह केवल कागजों पर हस्ताक्षर करने, फाइलों को इधर-उधर करने या पदों को भरने की एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है. बल्कि, न्याय के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता है.

उन्होंने कहा, "इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मेरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आतंकवाद से प्रभावित कोई भी परिवार उपेक्षा का शिकार न हो और सार्वजनिक या सरकारी नजरों से ओझल न हो जाए. मैं इन नियुक्ति पत्रों को वास्तविक न्याय के रूप में देखता हूं और आज का यह कार्यक्रम इसका जीवित प्रमाण है."

उपराज्यपाल ने गृह विभाग के प्रधान सचिव को आतंकवाद के पीड़ितों की संपत्ति पर अवैध कब्जे से जुड़े मामलों की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा, "मैंने बार-बार यह दोहराया है कि आतंकवाद प्रभावित परिवारों से जबरन छीनी गई जमीनें या घर मुक्त कराए जाएंगे और उन्हें वापस लौटाए जाएंगे. जिन मामलों की जांच अभी बाकी है, उनमें निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच की जाएगी."

उन्होंने कहा कि प्रशासन आतंकवाद के घावों को झेल रहे लोगों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है. "आतंकवाद के ऐसे कई पीड़ित हैं जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है या जो गंभीर विकलांगता के साथ जी रहे हैं. हम उनके पुनर्वास के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करेंगे. प्रशासन ने आतंकी पीड़ितों को आवश्यक आवास और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए एक समय सीमा भी तय की है."

उपराज्यपाल ने लोगों से एकता बनाए रखने और अलगाववादी तत्वों के प्रयासों को विफल करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री के 'आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस' के मंत्र का पालन करते हुए, प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा बल आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए निर्णायक कार्रवाई कर रहे हैं. हमें उन विभाजनकारी तत्वों के प्रति सतर्क रहना चाहिए जो हमें सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं. हम भारतीय हैं; हमारा सामूहिक कर्तव्य हमारे राष्ट्र की शांति और प्रगति है."

इसे भी पढ़ेंः