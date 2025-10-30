ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर विधानसभा: बीजेपी ने सीएम के खिलाफ लगाया आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप

सदन में भाजपा के विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया और मुख्यमंत्री से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की. नगरोटा और बडगाम सहित दो सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 8 अक्टूबर को चुनाव आयोग द्वारा उपचुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई. बडगाम निर्वाचन क्षेत्र मुख्यमंत्री अब्दुल्ला द्वारा सीट छोड़ने और अपनी पारंपरिक गंदेरबल सीट बरकरार रखने के बाद खाली हुआ था.

यह घटनाक्रम तब हुआ जब मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की. इसका एक अस्थायी परिसर मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में संचालित होगा, जहाँ 11 नवंबर को उपचुनाव होने हैं.

ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर स्थित विधान सभा परिसर में शरदकालीन सत्र का आज पांचवां दिन है. यह विधेयक ऐसे पेश किए जाएंगे जब भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र शासित प्रदेश में आगामी उपचुनावों से पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई.

श्रीनगर: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज जम्मू-कश्मीर विधानसभा में दैनिक विधायी कार्यों के अलावा किराया प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक विधेयक पेश कर सकते हैं. इस विधेयक का उद्देश्य परिसरों के किराये को विनियमित करने और मकान मालिकों व किरायेदारों के हितों की रक्षा के लिए किराया प्राधिकरण की स्थापना करना है. इसका उद्देश्य विवादों के त्वरित समाधान हेतु न्याय-निर्णय तंत्र प्रदान करना है.

बीजेपी सदस्यों के बाढ़ पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा

जम्मू-कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार को विपक्षी भाजपा के हंगामे के कारण बाधित रही. भाजपा ने केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में आई बाढ़ के बाद की स्थिति पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग की. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा नेता खड़े हो गए और प्रश्नकाल स्थगित करने और जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों पर आधे घंटे की चर्चा की मांग करने लगे.

अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठेर ने भाजपा सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठने और प्रश्नकाल चलने देने का अनुरोध किया. अध्यक्ष ने कहा, 'प्रश्नकाल के बाद हम देखेंगे. मैं उन्हें प्रश्नकाल के बाद बोलने की अनुमति दूँगा.' हालांकि, भाजपा सदस्य नहीं माने और अपनी मांग पर अड़े रहे.

क्या आप प्रश्नकाल नहीं चाहते? अध्यक्ष ने पूछा और कहा, 'मैं वादा करता हूँ कि मैं कोई रास्ता निकालूँगा.'रादर ने कहा कि स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि नियम 58 (12) किसी ऐसे विषय पर स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करने पर रोक लगाता है जिसे सत्र में पहले ही अस्वीकार किया जा चुका है.

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जसरोटा से भाजपा विधायक राजीव जसरोटिया ने कहा, 'आपने (अध्यक्ष ने) प्रस्ताव को स्वीकार करने का वादा किया था लेकिन आपने उसे पूरा नहीं किया.' अध्यक्ष ने जवाब दिया कि समय की कमी के कारण प्रस्ताव नहीं लाया जा सका. जसरोटिया ने कहा, 'आप कल समय बढ़ा सकते थे.' अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए कहा, 'आपको यह बात कल ही उठानी चाहिए थी.'

शोरगुल के बीच विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि अगस्त में हुई बारिश से जम्मू-कश्मीर के अधिकांश क्षेत्र प्रभावित हुए हैं और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को इस सदन से उम्मीद है कि विधायक उनके मुद्दे उठाएंगे.