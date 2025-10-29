ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी

जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना को हरी झंडी दे दी है. इसकी कक्षाएं अप्रैल 2026 से शुरू हो सकती हैं.

Jammu and Kashmir Legislative Assembly
जम्मू-कश्मीर विधानसभा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 29, 2025 at 2:30 PM IST

2 Min Read
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने बुधवार को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसकी कक्षाएं अगले वर्ष से शुरू होने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वे विश्वविद्यालय के लिए संभावित स्थलों की पहचान कर रहे हैं और अस्थायी परिसर बडगाम जिले से संचालित हो सकता है. उन्होंने कहा कि कक्षाएं अप्रैल 2026 से शुरू हो सकती हैं क्योंकि उन्होंने इसके लिए पहले ही 50 करोड़ रुपये आरक्षित कर दिए हैं.

बांदीपोरा से कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट द्वारा सदन में निजी सदस्य प्रस्ताव पेश किया गया था. शुरुआत में, उन्होंने इसका परिसर बांदीपोरा जिले में स्थापित करने की मांग की थी, जिस पर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विरोध जताया था.

अपने जवाब में, अब्दुल्ला ने कहा कि वह इस विवाद में नहीं पड़ेंगे कि यह कश्मीर में स्थापित होगा या जम्मू क्षेत्र में. इसके बजाय, वह जम्मू-कश्मीर में स्थापित होने के पक्ष में हैं. उन्होंने यूपीए सरकार द्वारा स्वीकृत आईआईएम और केन्द्रीय विश्वविद्यालय का उदाहरण देते हुए प्रावधान के विरुद्ध जम्मू-कश्मीर में दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का आभार व्यक्त किया.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "उन्होंने जम्मू और कश्मीर, दोनों के साथ न्याय किया. अब विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए स्थान का निर्णय उचित विचार-विमर्श के बाद लिया जाएगा. स्थान का निर्णय सही समय पर किया जाएगा. मैं जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से बात करूंगा और प्रस्ताव को आगे बढ़ाऊंगा."

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब एनएलयू काम करना शुरू कर देगा तो जम्मू-कश्मीर के छात्र जो बाहर कानून की पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं, वे केंद्र शासित प्रदेश के भीतर ही ऐसा कर सकेंगे. एनएलयू की प्रगति धीमी होने के आरोपों पर अब्दुल्ला ने कहा कि सच्चाई यह है कि सिविल सचिवालय में काम लगातार चल रहा है." उन्होंने कहा, "यदि हम दैनिक आधार पर विवरण देंगे तो आप इससे थक जाएंगे."

इसके अलावा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक बशीर अहमद वीरी द्वारा पेश किए गए रोजगार के अवसरों संबंधी प्रस्ताव को उपमुख्यमंत्री द्वारा रोजगार सृजन का आश्वासन दिए जाने के बाद वापस ले लिया गया. हालांकि भाजपा और पीडीपी ने प्रस्ताव पर मतदान की मांग की थी, लेकिन ध्वनिमत से पारित होने के बाद इसे वापस ले लिया गया.

