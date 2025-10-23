ETV Bharat / bharat

सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देने के दौरान विधानसभा में हंगामा, जानें किसके बीच हुई तीखी बहस

सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि दिए जाने के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई.

Jammu Kashmir Legislative assembly
सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देने के दौरान जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा (ETV Bharat)
By Mir Farhat Maqbool

Published : October 23, 2025 at 8:55 PM IST

6 Min Read
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर विधानसभा के शरदकालीन सत्र के पहले दिन पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि दिए जाने के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई.

दोनों पक्षों के विधायकों के बीच बहस की वजह 2019 में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल-370 को निरस्त किए जाने में मलिक की भूमिका रही. विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई.

मलिक पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर के दसवें और अंतिम राज्यपाल थे. इस साल 5 अगस्त को मलिक का निधन हो गया था. साल 2019 में इसी दिन 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया गया था.

श्रीनगर में आज 9 दिवसीय विधानसभा सत्र शुरू हुआ, जिसका पहला दिन पिछले सत्र के बाद दिवंगत हुए पूर्व विधायकों और संवैधानिक प्रतिनिधियों को श्रद्धांजलि देने के लिए आरक्षित था. कार्यवाही की शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर द्वारा मलिक सहित सभी दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई.

श्रद्धांजलि देने के लिए पेश शोक प्रस्ताव में जैसे ही मलिक का नाम आया, बिजबेहरा से नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक बशीर वीरी ने उनकी भूमिका को विवादास्पद बताया. वीरी ने 2018 में विधानसभा भंग होने से पहले हुए फैक्स मशीन विवाद का भी जिक्र किया. स्पीकर ने वीरी को श्रद्धांजलि सभा के दौरान विवादास्पद मानी जाने वाली टिप्पणियों के लिए आगाह किया.

वहीं, विधानसभा सत्र के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सावधानीपूर्वक 5 अगस्त, 2019 का उल्लेख करने और आर्टिकल 370 और 35 A को निरस्त करने के किसी भी प्रत्यक्ष संदर्भ से दूरी बनाई.

वहीं, कांग्रेस विधायक दल के नेता और दूरू से विधायक गुलाम अहमद मीर ने नरम आलोचना करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भाजपा के प्रति अपनी वफादारी के बावजूद मलिक को वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे. मीर ने कहा कि, सत्यपाल मलिक के अंतिम दिनों में उन्हें बहुत सताया गया. कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट ने कहा कि मलिक अपनी गलतियों के बावजूद इस सदन से श्रद्धांजलि के पात्र हैं.

दूसरी तरफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मुबारक गुल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में मलिक की भूमिका का इतिहास मूल्यांकन करेगा. उन्होंने याद दिलाया कि अगस्त 2019 से पहले, उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक प्रतिनिधिमंडल ने सैन्य तैनाती के बीच मलिक से मुलाकात की थी, लेकिन मलिक ने उन्हें आश्वासन दिया था कि, कुछ नहीं होने वाला है.

वहीं, माकपा विधायक यूसुफ तारिगामी ने कहा कि मलिक जम्मू कश्मीर के इतिहास के सबसे संवेदनशील समय में से एक के दौरान पद पर बने रहे. पूर्ववर्ती राज्य की एकता पर जोर देने वाले विधानसभा के पहले के प्रस्तावों का हवाला देते हुए, तारिगामी ने कहा कि मलिक को सदन भंग करने के बजाय सरकार बनाने की संभावना तलाशनी चाहिए थी.

हालांकि, आर्टिकल 370 को खत्म करने के दौरान मलिक की भूमिका पर तारिगामी की टिप्पणी को भाजपा विधायकों ने बीच में ही रोक दिया. भाजपा विधायक आरएस पठानिया ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है और श्रद्धांजलि सभाओं के दौरान इस तरह की चर्चाएं जारी नहीं रहनी चाहिए.

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के विधायक रफीक अहमद नाइक ने सदस्यों से दिवंगत नेताओं पर चर्चा करते समय शालीनता बनाए रखने का आग्रह किया और कहा कि ऐसी बहसों से विवाद से बचना चाहिए. भाजपा विधायक विक्रम रंधावा ने 5 अगस्त, 2019 को एक ऐतिहासिक दिन बताया और मलिक को सफल राज्यपाल बताया. इस पर सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मलिक का कार्यकाल विवादों से भरा रहा और 2019 में उनकी भूमिका इतिहास में दर्ज की जाएगी.

दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक नजीर गुरेजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग मलिक को उनकी भूमिका के लिए याद रखेंगे. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उनके (मलिक) अंतिम वर्षों में उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया. गुरेजी ने कहा कि, भाजपा ने उनके अंतिम दिनों में उन्हें मुश्किल में डाल दिया. उनकी असंवैधानिक भूमिका इतिहास में दर्ज की जाएगी.

इस पर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने सदस्यों से आग्रह किया कि जो लोग अब हमारे बीच नहीं हैं, उनके खिलाफ बोलने से बचें. दिन की कार्यवाही का समापन करते हुए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सभी इंसान गलतियां करते हैं. उन्होंने कहा कि, हम कोई फरिश्ते नहीं हैं. सत्यपाल मलिक गोवा, मिजोरम, बिहार, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर सहित कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं. जब इतिहास लिखा जाएगा, तो उनके बारे में भी लिखा जाएगा. उन्होंने जो कुछ भी किया, उसे याद रखा जाएगा.

सत्यपाल मलिक कौन थे?
आर्टिकल 370 और 35A के निरस्त होने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के ठीक पांच साल बाद पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक का इस साल 5 अगस्त को निधन हो गया.

अपने कार्यकाल के दौरान, वह एक विवादास्पद व्यक्ति बन गए. खासकर 2018 में अपनी फैक्स मशीन वाली टिप्पणी के लिए, जब उन्होंने कहा था कि श्रीनगर स्थित राजभवन में मशीन तब काम नहीं कर रही थी जब सज्जाद लोन ने सरकार बनाने के लिए कई विधायकों के समर्थन का दावा किया था.

मलिक ने कहा था कि ईद की छुट्टी के कारण, उनके कार्यालय के कर्मचारी त्योहार मनाने के लिए घर गए थे. मलिक ने कई कश्मीरी राजनेताओं पर अकूत संपत्ति अर्जित करने और महंगे कालीनों से सजे आलीशान घरों के मालिक होने का भी आरोप लगाया.

भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के साथ अपने संबंधों में खटास आने के बाद, मलिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीखे आलोचक बन गए. खासकर कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान वे उनकी आलोचना करते नजर आए थे. साथ ही उन्होंने 2019 के पुलवामा हमले में भारत सरकार पर लापरवाही का आरोप भी लगाया, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे.

अपने जीवन के अंतिम वर्षों में, मलिक से किश्तवाड़ जिले में कीरू जलविद्युत परियोजना के ठेकों के आवंटन में रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कई बार पूछताछ की.

