सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देने के दौरान विधानसभा में हंगामा, जानें किसके बीच हुई तीखी बहस

सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देने के दौरान जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा ( ETV Bharat )

By Mir Farhat Maqbool

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर विधानसभा के शरदकालीन सत्र के पहले दिन पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि दिए जाने के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई. दोनों पक्षों के विधायकों के बीच बहस की वजह 2019 में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल-370 को निरस्त किए जाने में मलिक की भूमिका रही. विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. मलिक पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर के दसवें और अंतिम राज्यपाल थे. इस साल 5 अगस्त को मलिक का निधन हो गया था. साल 2019 में इसी दिन 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया गया था. श्रीनगर में आज 9 दिवसीय विधानसभा सत्र शुरू हुआ, जिसका पहला दिन पिछले सत्र के बाद दिवंगत हुए पूर्व विधायकों और संवैधानिक प्रतिनिधियों को श्रद्धांजलि देने के लिए आरक्षित था. कार्यवाही की शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर द्वारा मलिक सहित सभी दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई. श्रद्धांजलि देने के लिए पेश शोक प्रस्ताव में जैसे ही मलिक का नाम आया, बिजबेहरा से नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक बशीर वीरी ने उनकी भूमिका को विवादास्पद बताया. वीरी ने 2018 में विधानसभा भंग होने से पहले हुए फैक्स मशीन विवाद का भी जिक्र किया. स्पीकर ने वीरी को श्रद्धांजलि सभा के दौरान विवादास्पद मानी जाने वाली टिप्पणियों के लिए आगाह किया. वहीं, विधानसभा सत्र के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सावधानीपूर्वक 5 अगस्त, 2019 का उल्लेख करने और आर्टिकल 370 और 35 A को निरस्त करने के किसी भी प्रत्यक्ष संदर्भ से दूरी बनाई. वहीं, कांग्रेस विधायक दल के नेता और दूरू से विधायक गुलाम अहमद मीर ने नरम आलोचना करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भाजपा के प्रति अपनी वफादारी के बावजूद मलिक को वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे. मीर ने कहा कि, सत्यपाल मलिक के अंतिम दिनों में उन्हें बहुत सताया गया. कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट ने कहा कि मलिक अपनी गलतियों के बावजूद इस सदन से श्रद्धांजलि के पात्र हैं. दूसरी तरफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मुबारक गुल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में मलिक की भूमिका का इतिहास मूल्यांकन करेगा. उन्होंने याद दिलाया कि अगस्त 2019 से पहले, उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक प्रतिनिधिमंडल ने सैन्य तैनाती के बीच मलिक से मुलाकात की थी, लेकिन मलिक ने उन्हें आश्वासन दिया था कि, कुछ नहीं होने वाला है. वहीं, माकपा विधायक यूसुफ तारिगामी ने कहा कि मलिक जम्मू कश्मीर के इतिहास के सबसे संवेदनशील समय में से एक के दौरान पद पर बने रहे. पूर्ववर्ती राज्य की एकता पर जोर देने वाले विधानसभा के पहले के प्रस्तावों का हवाला देते हुए, तारिगामी ने कहा कि मलिक को सदन भंग करने के बजाय सरकार बनाने की संभावना तलाशनी चाहिए थी. हालांकि, आर्टिकल 370 को खत्म करने के दौरान मलिक की भूमिका पर तारिगामी की टिप्पणी को भाजपा विधायकों ने बीच में ही रोक दिया. भाजपा विधायक आरएस पठानिया ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है और श्रद्धांजलि सभाओं के दौरान इस तरह की चर्चाएं जारी नहीं रहनी चाहिए.