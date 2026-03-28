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जम्मू-कश्मीर विधानसभा में फारूक अब्दुल्ला पर हमले की गूंज, सुरक्षा में चूक पर विपक्ष और सत्ता पक्ष ने उठाए सवाल

शनिवार को विधानसभा सत्र. ( ETV Bharat )