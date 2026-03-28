जम्मू-कश्मीर विधानसभा में फारूक अब्दुल्ला पर हमले की गूंज, सुरक्षा में चूक पर विपक्ष और सत्ता पक्ष ने उठाए सवाल
आज सदन की कार्यवाही शुरू हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले पर चर्चा के लिए काम रोको प्रस्ताव दिया.
Published : March 28, 2026 at 3:18 PM IST
आमिर तांत्रे
जम्मू: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में शनिवार 28 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर हुए जानलेवा हमले पर चर्चा की गयी. सदस्यों ने इस घटना की कड़ी निंदा की. सदन ने फारूक अब्दुल्ला को धर्म से ऊपर उठकर एक ऐसा बड़ा नेता बताया, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर और संयुक्त राष्ट्र (UN) में भारत का पक्ष मजबूती से रखा है.
चर्चा के अंत में, स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने कहा कि बाहर और शासन के ज़िम्मेदार लोगों तक यह स्पष्ट संदेश पहुंचा दिया गया है कि इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए. स्पीकर ने आगे कहा, "यह पूरे सदन की भावना है और हमें उम्मीद है कि सत्ता में बैठे लोग इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे. हमलावर को ऐसी सख्त सजा दी जाएगी ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा हमला करने की हिम्मत न कर सके."
राथर ने फारूक अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री के रूप में किए गए प्रयासों की सराहना की. विशेष रूप से कठिन समय के दौरान देश के लिए उनके योगदान को सराहा. उन्होंने हमले के बाद पुलिस द्वारा हमलावर के साथ किए गए बर्ताव की भी आलोचना की. स्पीकर ने कहा- "वह (हमलावर) एक वीआईपी की तरह कुर्सी पर बैठा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो. पुलिस का उसके प्रति व्यवहार उन अपराधियों से बिल्कुल अलग था, जैसा वे अतीत में ऐसे अपराधियों के साथ करते रहे हैं."
इससे पहले, जैसे ही आज सदन की कार्यवाही शुरू हुई, सलमान सागर के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों और अन्य लोगों ने फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले पर चर्चा के लिए काम रोको प्रस्ताव (adjournment motion) दिया था. स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने नियमों के कारण इसे स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए चर्चा की अनुमति दी.
भारतीय जनता पार्टी के सुरजीत सिंह सलाथिया ने भी इस चर्चा के लिए अपनी सहमति दी और कहा कि यह मामला किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे सदन की चिंता का विषय है. चर्चा की शुरुआत करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के विधायक सलमान सागर ने इसे एक निंदनीय कृत्य बताया और हाई कोर्ट के मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच की मांग की.
इस मुद्दे पर बोलते हुए बीजेपी विधायक शाम लाल शर्मा ने फारूक अब्दुल्ला को धार्मिक संबद्धता से ऊपर का नेता बताया. शर्मा ने कहा, "वह एक कद्दावर नेता हैं और उन्हें किसी से प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है. इस बात की जांच होनी चाहिए कि यह सब कैसे और क्यों हुआ और इसे हल्के में क्यों लिया गया. यह कोई छोटी घटना नहीं है बल्कि पूरे सदन की चिंता है. हम इस मामले की गहन जांच की मांग करते हैं."
इस चर्चा में कुल 25 विधायकों और दो मंत्रियों ने हिस्सा लिया. पीडीपी के वहीद-उर-रहमान पारा ने इसे सुरक्षा की विफलता बताया और कहा कि फारूक अब्दुल्ला उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति हैं. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के लिए अनुपयुक्त आवास का मुद्दा भी उठाया.
पारा ने कहा, "पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा, जिनका अपना कोई घर नहीं है, उनका घर छीनना एक तरह से हत्या का प्रयास था. फिर भी मुख्यमंत्री ने जानबूझकर उनके अधिकार की अनदेखी की है. जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एक बीमा की तरह है, जिससे समझौता नहीं किया जा सकता. हम फारूक अब्दुल्ला साहब पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं. जब 90 विधायक देश की रक्षा में लगे हैं, तो सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता. लेकिन जब हम सुरक्षा की जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हैं, तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि सज्जाद लोन को घर खाली करने का नोटिस क्यों दिया गया और तारिक कर्रा की सुरक्षा क्यों कम की गई."
पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बधाई देते हुए कहा कि वह भाग्यशाली हैं कि उनके पिता अभी जीवित हैं. उन्होंने कहा, "मुझ समेत सकीना इटू और कई अन्य लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे कि उन पर हुए जानलेवा हमलों के बाद उनके पिता उनके साथ रह पाते."
कई सदस्यों ने कार्यक्रम स्थल पर पुलिस की अनुपस्थिति और मेटल डिटेक्टर न होने का मुद्दा उठाया. सज्जाद शाहीन और एजाज जान सहित नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के कुछ विधायकों ने कहा कि हमले के बाद भी कोई पुलिस वाहन वहां नहीं पहुंचा और उन्हें खुद हमलावर को डिप्टी सीएम की गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ा.
परिवहन मंत्री सतीश शर्मा, जो उस दिन शादी समारोह में मौजूद थे, ने कहा, "यह लोकतंत्र की आत्मा पर हमला था और इससे राज्य के सामाजिक ताने-बाने को चोट पहुंची है. हमलावर को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए और मेंढर के एक सुरक्षाकर्मी शफीक अहमद को फारूक अब्दुल्ला की जान बचाने में दिखाई गई उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए."
बता दें कि 11 मार्च की रात जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके के रॉयल पार्क बैंक्वेट हॉल में एक शादी समारोह के दौरान कमल सिंह जमवाल नामक व्यक्ति ने फारूक अब्दुल्ला की हत्या करने की कोशिश की थी. सुरक्षा बलों की तत्परता से फारूक अब्दुल्ला की जान बच गयी. आरोपी कमल सिंह जमवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था.
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