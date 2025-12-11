जम्मू कश्मीर : नौकरी पाने वालों को दोहरे पावर कंट्रोल के बीच सालों से कन्फर्मेशन का इंतजार
जम्मू कश्मीर में नौकरी पाने वाले व्यक्तियों को बिजनेस नियमों की मंजूरी से अटकी नियुक्ति के कन्फर्मेशन का इंतजार है.
Published : December 11, 2025 at 9:38 PM IST
श्रीनगर: जम्मू के नौशेरा की जागृति कौशल ने 2021 में SKUAST-जम्मू से वेटेरिनरी साइंस की डिग्री पूरी की और 2023 में जम्मू और कश्मीर पशुपालन विभाग में सर्जन के तौर पर अपनी सपनों की नौकरी पा ली. लेकिन वह अभी भी खुद को ‘बेरोज़गार’ मान रही हैं, क्योंकि पुनः विधिमान्यकरण के लिए उनकी नियुक्ति केंद्र शासित प्रदेश में दोहरी सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) मनोज सिन्हा से बिजनेस नियमों की मंजूरी के बीच अटकी हुई है.
बिज़नेस रूल्स, जो चुनी हुई सरकार और एलजी की प्रशासनिक शक्तियों को बताते हैं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली चुनी हुई सरकार ने मार्च में एलजी को भेजे थे और एलजी की मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहे हैं.
5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद, अक्टूबर 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 लागू होने के बाद इन नियमों की ज़रूरत पड़ी.
2020 के बाद अलग-अलग सरकारी विभाग में नियुक्त हुए दर्जनों दूसरे कैंडिडेट्स की तरह, वे सिविल सचिवालय के जनरल प्रशासनिक विभाग (GAD) में पुनः विधिमान्यकरण का इंतज़ार कर रहे हैं, जहां अधिकारी उनके पेंडिंग अपॉइंटमेंट के लिए बिज़नेस रूल्स की कमी का हवाला देते हैं. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "मेरे साथी 2023 से काम कर रहे हैं. मैंने ये साल सिविल सचिवालय में एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के बीच घूमते हुए बिताए हैं."
जम्मू और कश्मीर सिविल सर्विसेज़ (Decentralisation and Recruitment) रूल्स, 2010 के अनुसार, सिलेक्शन लिस्ट अनुरोध करने वाला प्राधिकरण को भेजे जाने की तारीख से एक साल तक लागू रहती है. और मुख्यमंत्री से अप्रूवल के बाद इसे जीएडी से और मान्यकरण की ज़रूरत होती है.
सिविल सचिवालय के जनरल प्रशासनिक विभाग (GAD) के कमिश्नर सचिव एम राजू ने उनकी टिप्पणी के लिए कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से फाइलें तीन बार बिजनेस नियमों की कमी की टिप्पणी के साथ वापस कर दी गईं.
सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के विधायक और मुख्य प्रवक्ता, तनवीर सादिक ने इस साल मई में कहा था कि एलजी ने चुनी हुई सरकार के भेजे गए बिजनेस रूल्स के बारे में कुछ सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था, “बहुत जल्द इस मामले में स्पष्टता आ जाएगी.”
नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा कि फाइल अभी भी एलजी के पास पेंडिंग है, और शक्तियों के बंटवारे पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है. डार ने ईटीवी भारत को बताया, "यहां तक कि जम्मू और कश्मीर ऑर्गनाइजेशन एक्ट के अनुसार, जो सात विभाग मुख्यमंत्री के पास होने चाहिए, वे भी एलजी के पास हैं."
एलजी के प्रमुख सचिव मंदीप कुमार भंडारी ने कॉल का जवाब नहीं दिया. इस देरी और स्पष्टता की कमी से इन चुने हुए कैंडिडेट्स के भविष्य पर बुरा असर पड़ रहा है.
कुपवाड़ा की आसिया हुजूर ने 2020 में जूनियर ग्रेड नर्स के तौर पर अपना सिलेक्शन क्लियर कर लिया था और फाइनल लिस्ट 2024 में जारी की गई थी. हुजूर ने ईटीवी भारत को बताया, "19 महीनों से, मुझे भी जीएडी में एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में इसी बहाने से घुमाया जा रहा है कि सीएम ऑफिस बिजनेस नियमों की कमी के कारण मेरी रीवैलिडेशन फाइल को रिजेक्ट कर रहा है."
उन्होंने कहा, “मैं GAD कमिश्नर के ऑफिस के सभी अधिकारियों से मिली हूं, जिसमें कमिश्नर, अंडर सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के अधिकारी भी शामिल हैं. मैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से भी मिली, जिन्होंने हमें बताया कि यह दो दिन में क्लियर हो जाएगा.” उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, “वे दो दिन अब एक साल बन गए हैं.”
पुंछ के अनायत पठान को जूनियर असिस्टेंट के पद पर नियुक्त किया गया था. दो बच्चों के पिता, वह सरकारी नौकरी मिलने के बावजूद खुद को बेरोजगार मान रहे हैं, जो जम्मू और कश्मीर में बहुत कम है. पठान ने ईटीवी भारत को बताया, "मैं अपने मामले के बारे में सरकार के सभी संबंधित अधिकारियों से मिला हूं. लेकिन किसी ने मुझे साफ जवाब नहीं दिया."
2021 में, कई कैंडिडेट्स को क्लास IV पोस्ट के लिए चुना गया था, जिसका नाम अब मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) कर दिया गया है. उनमें से कई के लिए, आदिल (नाम बदला हुआ) की तरह, पुलिस वेरिफिकेशन क्लियरेंस में देरी की वजह से उन्हें पुनः विधिमान्यकरण की मुश्किल में डाल दिया. उनकी फाइल भी GAD में पेंडिंग है, सीएम ऑफिस से मंजूरी का इंतजार कर रही है.
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मशहूर वकील सैयद रियाज खावर ने कहा कि भारत के संविधान के तहत, किसी भी राज्य के गवर्नर या केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर को काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स की सिफारिशों के अनुसार काम करना होता है.
उन्होंने कहा कि एलजी को सरकार की तरफ से भेजे गए नए बिज़नेस रूल्स को मान लेना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस रूल्स की कमी से एडमिनिस्ट्रेशन में “कन्फ्यूजन और अफरा-तफरी” मच गई है, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है. पठान ने कहा, "हमारे पुनः विधिमान्यकरण में देरी के कारण हमें शारीरिक और मानसिक परेशानी हो रही है. आय की कमी के कारण हमारे परिवार भी परेशान हैं."
ये भी पढ़ें- सियासी खींचतान के बीच जम्मू-कश्मीर सिविल सर्विस परीक्षा: CM-LG की तकरार में कई छात्रों के सपने टूटे