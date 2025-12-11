ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर : नौकरी पाने वालों को दोहरे पावर कंट्रोल के बीच सालों से कन्फर्मेशन का इंतजार

श्रीनगर: जम्मू के नौशेरा की जागृति कौशल ने 2021 में SKUAST-जम्मू से वेटेरिनरी साइंस की डिग्री पूरी की और 2023 में जम्मू और कश्मीर पशुपालन विभाग में सर्जन के तौर पर अपनी सपनों की नौकरी पा ली. लेकिन वह अभी भी खुद को ‘बेरोज़गार’ मान रही हैं, क्योंकि पुनः विधिमान्यकरण के लिए उनकी नियुक्ति केंद्र शासित प्रदेश में दोहरी सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) मनोज सिन्हा से बिजनेस नियमों की मंजूरी के बीच अटकी हुई है. बिज़नेस रूल्स, जो चुनी हुई सरकार और एलजी की प्रशासनिक शक्तियों को बताते हैं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली चुनी हुई सरकार ने मार्च में एलजी को भेजे थे और एलजी की मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहे हैं. 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद, अक्टूबर 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 लागू होने के बाद इन नियमों की ज़रूरत पड़ी. 2020 के बाद अलग-अलग सरकारी विभाग में नियुक्त हुए दर्जनों दूसरे कैंडिडेट्स की तरह, वे सिविल सचिवालय के जनरल प्रशासनिक विभाग (GAD) में पुनः विधिमान्यकरण का इंतज़ार कर रहे हैं, जहां अधिकारी उनके पेंडिंग अपॉइंटमेंट के लिए बिज़नेस रूल्स की कमी का हवाला देते हैं. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "मेरे साथी 2023 से काम कर रहे हैं. मैंने ये साल सिविल सचिवालय में एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के बीच घूमते हुए बिताए हैं." जम्मू और कश्मीर सिविल सर्विसेज़ (Decentralisation and Recruitment) रूल्स, 2010 के अनुसार, सिलेक्शन लिस्ट अनुरोध करने वाला प्राधिकरण को भेजे जाने की तारीख से एक साल तक लागू रहती है. और मुख्यमंत्री से अप्रूवल के बाद इसे जीएडी से और मान्यकरण की ज़रूरत होती है. सिविल सचिवालय के जनरल प्रशासनिक विभाग (GAD) के कमिश्नर सचिव एम राजू ने उनकी टिप्पणी के लिए कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से फाइलें तीन बार बिजनेस नियमों की कमी की टिप्पणी के साथ वापस कर दी गईं. सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के विधायक और मुख्य प्रवक्ता, तनवीर सादिक ने इस साल मई में कहा था कि एलजी ने चुनी हुई सरकार के भेजे गए बिजनेस रूल्स के बारे में कुछ सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था, “बहुत जल्द इस मामले में स्पष्टता आ जाएगी.” नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा कि फाइल अभी भी एलजी के पास पेंडिंग है, और शक्तियों के बंटवारे पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है. डार ने ईटीवी भारत को बताया, "यहां तक ​​कि जम्मू और कश्मीर ऑर्गनाइजेशन एक्ट के अनुसार, जो सात विभाग मुख्यमंत्री के पास होने चाहिए, वे भी एलजी के पास हैं."