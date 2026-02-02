ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: जनवरी 2026 में छह साल में आतंकवाद से जुड़ी मौतें सबसे कम

जम्मू-कश्मीर में जनवरी 2026 में आतंकवादी घटनाओं में तीन मौतें दर्ज की गईं, जिनमें एक सुरक्षाकर्मी, एक आतंकवादी और एक अज्ञात पाकिस्तानी घुसपैठिया शामिल है.

Jammu Kashmir January 2026 Records One of Lowest Terror-Related Death Tolls in Six Years
जम्मू-कश्मीर: जनवरी 2026 में छह साल में आतंकवाद से जुड़ी मौतें सबसे कम (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 2, 2026 at 6:01 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2026 में केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में तीन लोग मारे गए, जो पिछले साल जनवरी में दर्ज मौतों की संख्या से मेल खाता है. साथ ही 2020 के बाद से जनवरी के सबसे कम मौत के आंकड़ों में से एक है.

इस साल जनवरी में मरने वालों में एक सुरक्षाकर्मी, एक आतंकवादी और एक अज्ञात पाकिस्तानी घुसपैठिया शामिल है, जबकि किसी आम नागरिक के मारे जाने की खबर नहीं है.

जनवरी 2026 में तीन मौतों का आंकड़ा पिछले कई जनवरी के मुकाबले काफी कम है. जनवरी 2025 में भी तीन लोग मारे गए थे, जिनमें एक सुरक्षाकर्मी और दो आतंकवादी शामिल थे. जनवरी 2024 में सिर्फ एक आतंकवादी मारा गया था, जबकि किसी आम नागरिक या सुरक्षाकर्मी को कोई नुकसान नहीं हुआ था.

27 जनवरी 2026 को श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बीच डल झील के किनारे निगरानी करते हुए सुरक्षाकर्मी
27 जनवरी 2026 को श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बीच डल झील के किनारे निगरानी करते हुए सुरक्षाकर्मी (ANI)

इसके उलट, जनवरी 2023 में 11 लोगों की हत्या हुई, जिसमें सात आम नागरिक और चार आतंकवादी शामिल थे. जनवरी 2022 में 24 मौतें हुईं, जिनमें से ज्यादातर आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में हुईं, जिसमें 22 आतंकवादी और सुरक्षा बल के दो जवान मारे गए. जनवरी 2021 में 11 मौतें हुईं, और जनवरी 2020 में हाल के वर्षों में जनवरी में सबसे अधिक 26 मौतें हुईं, जिसमें 22 आतंकवादी और सुरक्षा बल के 4 जवान शामिल थे.

जनवरी 2026 की पहली जानलेवा घटना 20 जनवरी को किश्तवाड़ जिले के छतरू इलाके में हुई. जब ऑपरेशन TRASHI-I के दौरान जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एलीट पैरा स्पेशल फोर्सेज के हवलदार गजेंद्र सिंह शहीद हो गए. सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की संयुक्त सर्च टीम पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंके और गोलियां चलाईं, जिसमें आठ और सैनिक घायल हो गए.

सिंह ने गंभीर चोटों के कारण उधमपुर के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया. बाद में घायल सैनिकों में से तीन को विशेष इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया.

ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने दूर-दराज के इलाके में करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर एक भूमिगत आतंकी ठिकाना ढूंढ निकाला, जिसमें राशन और दूसरा सामान भरा हुआ था.

24 जनवरी को, सुरक्षा बलों ने कठुआ जिले के बिलावर इलाके में मुठभेड़ के दौरान जैश के एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया, जिसकी पहचान उस्मान उर्फ ​​अबू माविया के तौर पर हुई. पुलिस ने कहा कि उस्मान कठुआ-उधमपुर इलाके में सक्रिय था और सुरक्षा बलों पर कई हमलों में शामिल था.

अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान उस्मान ने M4 राइफल से गोली चलाई. उसका हथियार और गोला-बारूद मौके से बरामद किया गया. अधिकारियों के मुताबिक, दो और पाकिस्तानी आतंकवादी, जिनकी पहचान जुबैर और मावी के तौर पर हुई है, बिलावर के जंगलों में सक्रिय हैं.

तीसरी घटना 25 जनवरी को सांबा जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर पर हुई, जहां सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने एक अज्ञात पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया. अधिकारियों ने बताया कि घुसपैठिए ने रामगढ़ सेक्टर के माजरा इलाके से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की. घुसपैठ को नाकाम करने से पहले चुनौती दी गई.

जनवरी 2026 में हताहतों की संख्या काफी कम थी, लेकिन पुलिस आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल के मुकाबले हिंसा अधिक रही. जम्मू-कश्मीर पुलिस के मुताबिक, 2025 में केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में कुल 119 लोग मारे गए, जिनमें 44 आतंकवादी, 21 सुरक्षा बल के जवान, 53 आम नागरिक और एक अज्ञात व्यक्ति शामिल थे.

सुरक्षा अधिकारियों का दावा है कि जनवरी 2026 में मौतों की कम संख्या लगातार आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन और बढ़ी हुई निगरानी को दिखाती है, खासकर जम्मू क्षेत्र के सीमावर्ती जिलों और जंगली इलाकों में, भले ही घुसपैठ का खतरा बना हुआ है.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "साल 2025 पिछले वर्षों के मुकाबले काफी शांतिपूर्ण रहा. 40 से अधिक आतंकवादी मारे गए, और 50 से अधिक आम लोगों की जानें गईं. फिर भी, 2025 में पिछले वर्षों के मुकाबले सुधार हुआ. इस साल की शुरुआत अच्छी रही है, जमीन पर सुरक्षा बल सतर्क हैं, और इलाके में शांति भंग करने की किसी भी कोशिश से कानून के हिसाब से सख्ती से निपटा जाएगा."

