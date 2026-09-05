J&K में इंटर्न डॉक्टरों के गंभीर आरोप, बोले- प्रोफेसर दे रहे हैं हड़ताल खत्म करने की धमकी
जम्मू-कश्मीर में एमबीबीएस- बीडीएस इंटर्न ने सरकार के साथ बातचीत फेल होने के बाद अपना विरोध तेज कर दिया है. आमिर तांत्रे की रिपोर्ट.
Published : September 5, 2026 at 5:01 PM IST
जम्मू: एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्नशिप छात्रों का प्रदर्शन छठे दिन 5 सितंबर शनिवार को भी जारी रहा. सरकार के साथ बातचीत फेल होने के बाद उन्होंने अपना विरोध तेज कर दिया है. छात्र अब सरकार से एक महीने के भीतर स्टाइपेंड बढ़ाने का लिखित आश्वासन चाहते हैं. इसी बीच, कुछ इंटर्न छात्रों ने आरोप लगाया है कि उन्हें अपने-अपने कॉलेज प्रशासन से हड़ताल खत्म करने की धमकियां मिल रही हैं.
बता दें कि जम्मू-कश्मीर के सभी एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न छात्र अपने मासिक भत्ते को 12,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं. उनका मानना है कि पिछले सात सालों से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है.
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के एमबीबीएस इंटर्न छात्र डॉ. उमर ने कहा, "हम महंगाई के कारण बहुत सी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं. हम कई दिनों तक लगातार काम करते हैं, लेकिन बदले में हमें सिर्फ 12,000 रुपये मिलते हैं. हमने सरकार से स्टाइपेंड बढ़ाने के बारे में बहुत कुछ सुना है और कल भी स्वास्थ्य मंत्री सकीना इतू ने मौखिक रूप से कहा था कि एक महीने के भीतर इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा. लेकिन हम सरकार से लिखित आश्वासन चाहते हैं कि एक महीने के समय में स्टाइपेंड बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया जाएगा."
डॉ. उमर ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के सलाहकार और अन्य लोगों ने इस मुद्दे पर बातचीत के लिए कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से संपर्क किया है. उन्होंने कहा कि सकारात्मक नतीजे की उम्मीद है. इंटर्न छात्रों की एक समन्वय समिति सरकार से बातचीत करने के लिए पहले से ही श्रीनगर में है. इसके अलावा, ये छात्र समाधान निकालने के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों के अधिकारियों से भी मुलाकात कर रहे हैं.
शनिवार को जब इंटर्न छात्र जीएमसी जम्मू के ओपीडी के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, तब उनके कुछ प्रतिनिधि प्रिंसिपल डॉ. आशुतोष गुप्ता के साथ बैठक कर रहे थे. उन्होंने आगे कहा, "हम जीएमसी के प्रिंसिपल और अन्य स्टाफ के आभारी हैं जो हमारी जायज मांगों के लिए हमारा समर्थन कर रहे हैं और हमारे साथ खड़े हैं."
इस बीच, इन छात्रों की हड़ताल के कारण दूर-दराज के इलाकों में स्थित जीएमसी अस्पतालों में मरीजों की देखभाल पर असर पड़ रहा है, जिससे इन कॉलेजों के फैकल्टी और अन्य डॉक्टरों पर दबाव बढ़ रहा है. इसी वजह से, कुछ इंटर्न छात्रों ने आरोप लगाया है कि उन्हें कॉलेज प्रशासन से हड़ताल खत्म करने की धमकियां मिल रही हैं.
जीएमसी कठुआ के एक छात्र ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "कुछ प्रोफेसरों ने हमसे संपर्क किया है और हड़ताल खत्म न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है. लेकिन हम अपनी मांग पर अड़े हुए हैं."
इस बीच, प्रदर्शन कर रहे इन इंटर्न छात्रों को मीरवाइज मौलवी उमर फारूक का समर्थन मिला है. सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में मीरवाइज ने लिखा, "पूरे जम्मू-कश्मीर में एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गंभीरता और तत्परता से विचार किया जाना चाहिए. लंबे समय तक काम करने और इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले युवा डॉक्टरों के लिए 12,300 रुपये का स्टाइपेंड, साफ तौर पर बहुत कम है."
उन्होंने कहा कि प्रशासन को इंटर्न के साथ बातचीत करनी चाहिए, उनकी मांगों का समाधान करना चाहिए, ताकि मरीजों की देखभाल में कोई बाधा न आए. भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र मन्याल और अरविंद गुप्ता ने भी जीएमसी जम्मू के ओपीडी के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का साथ दिया और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया.
इसे भी पढ़ेंः