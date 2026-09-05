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J&K में इंटर्न डॉक्टरों के गंभीर आरोप, बोले- प्रोफेसर दे रहे हैं हड़ताल खत्म करने की धमकी

हड़ताल पर बैठे इंटर्न. ( ETV Bharat )