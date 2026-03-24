कश्मीर में कब खत्म होगा उद्योगों के लिए जमीन का इंतजार? सवालों के घेरे में औद्योगिक विकास
जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक क्रांति के सरकारी वादे और ज़मीनी हकीकत के बीच एक बड़ी खाई नजर आ रही है.
Published : March 24, 2026 at 5:12 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने औद्योगिकीकरण के विस्तार और निजी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए कई नीतियों का अनावरण किया था. औद्योगिक विकास नीति के तहत, प्रशासन ने 2022 में जम्मू-कश्मीर में लोगों के कब्जे वाली लाखों एकड़ सरकारी और शामलात भूमि को वापस लेने के बाद 46 नई औद्योगिक संपदाएं बनाने की घोषणा की थी. सालों पहले घोषित औद्योगिक संपदाओं का विकास अभी भी चल रहा है, आवेदकों को अब तक प्लॉट आवंटित नहीं किए गए हैं.
जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने विधानसभा सत्र के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक अली मोहम्मद डार के सवाल के जवाब में बताया कि औद्योगिक संपदा स्थापित करने के लिए जम्मू संभाग में 14,956 कनाल और 15 मरला भूमि, और कश्मीर संभाग में 6,745 कनाल और 19 मरला भूमि हस्तांतरित की गई है. उद्योग और वाणिज्य विभाग जम्मू-कश्मीर के 20 जिलों में 117 औद्योगिक संपदाएं स्थापित करने का दावा करता है.
चौधरी ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में विकास के लिए 46 नई औद्योगिक संपदाओं की पहचान की गई थी. हालांकि, आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि इनमें से केवल 16 ही विकसित की गई हैं, जबकि बाकी अभी विकसित नहीं हुई हैं. विकास कार्य में आवेदकों को प्लॉट आवंटित करने से पहले सड़क संपर्क, घेराबंदी (fencing), बिजली, ड्रेनेज और अन्य बुनियादी सुविधाएं देना शामिल है.
कश्मीर के उद्योग निदेशक खालिद मजीद ने ईटीवी भारत को बताया कि नई औद्योगिक संपदाएं विकसित की जा रही हैं. उन्होंने कहा, "काफी संख्या में संपदाएं विकसित कर ली गई हैं और जो बन चुकी हैं उनमें अलॉटमेंट की प्रक्रिया भी चल रही है. इन संपदाओं को साल-दर-साल विकसित किया जा रहा है क्योंकि इन्हें पूरा करने के लिए भारी फंड की जरूरत होती है."
उन्होंने कहा कि भूमि आवंटन समिति की बैठक के बाद उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए आने वाले दिनों में आवंटन को अंतिम रूप दिया जा रहा है. जनता से आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद आवंटन किए जाएंगे ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे.
हालांकि, आवेदकों का आरोप है कि आवंटन बहुत धीमा है जिससे उनमें अरुचि पैदा हो रही है. एक आवेदक, मोहम्मद शाहिद ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्होंने 2023 में भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया था और फीस के रूप में 15,000 रुपये भी जमा किए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पता नहीं."
उनके इस दावे की पुष्टि 'कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज' (KCCI) के अध्यक्ष जावेद तेंगा ने भी की. तेंगा ने कहा कि आवंटन में "बहुत समय लग रहा है". उन्होंने कहा, "जिन्होंने छह साल पहले आवेदन किया था, उन्हें अभी तक आवंटन नहीं मिला है. सरकार ने संपदाओं की पहचान तो कर ली है, लेकिन उद्योग लगाने के लिए उन्हें विकसित नहीं किया है."
श्रीनगर के बाहरी इलाके सेमपोरा का उदाहरण देते हुए, उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग ने वहां एक 'आईटी हब' (IT Hub) बनाने की योजना की घोषणा की थी, लेकिन दो सरकारी विभागों के बीच जमीन पर मालिकाना हक के दावे ने इसके विकास में कानूनी बाधा खड़ी कर दी है. उन्होंने कहा, "हम 'रेडी टू मूव' औद्योगिक संपदाओं की मांग कर रहे हैं, जहां सड़क, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है."
संपदाओं के विकास और जमीन आवंटन में इन देरी के बावजूद, सरकार को उम्मीद है कि आने वाला साल औद्योगिक क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा. निदेशक खालिद मजीद ने कहा, "इस साल औद्योगिक क्षेत्र को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा."
इसे भी पढ़ेंः