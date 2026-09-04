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जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद इंडिगो की फ्लाइट VDGS पोल से टकराई

श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार, सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

INDIGO FLIGHT CONTACT VDGS POLE
श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद इंडिगो की फ्लाइट VDGS पोल से टकराई (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2026 at 11:04 AM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आज शुक्रवार सुबह एयरपोर्ट पर पार्किंग के दौरान इंडिगो का एक विमान पोल से टकरा गया. अधिकारियों ने इस मामले में बताया कि विमान उस पोल से टकराया, जिस पर विज़ुअल डॉकिंग गाइडेंस सिस्टम (VDGS) की डिस्प्ले यूनिट और उससे जुड़े लेजर या कैमरा सेंसर लगे थे.

अधिकारियों के बयान के मुताबिक, सुबह करीब 9:02 बजे नवी मुंबई से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 225 (VT-NOG) श्रीनगर एयरपोर्ट पर बे नंबर 06 पर खड़े होते समय VDGS पोल से टकरा गई. श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार, सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

मैनुअल एयरक्राफ्ट सीढ़ियों का इस्तेमाल करके यात्रियों और क्रू को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया. अधिकारियों ने कहा कि घटना से जुड़ी जानकारी और हालात की जांच तय प्रक्रियाओं के अनुसार संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाएगी. जांच पूरी होने के बाद ही असल वजह का पता चल पाएगा और अभी इस चरण में वजह के बारे में कोई नतीजा नहीं निकाला जा रहा है.

इस बीच, एयरपोर्ट का कामकाज सामान्य है और फ्लाइट्स का आना-जाना तय समय के अनुसार हो रहा है. यह घटना दोहा से बेंगलुरु जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को मस्कट की ओर सुरक्षित रूप से मोड़े जाने के एक दिन बाद हुई है; ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पायलट-इन-कमांड ने अस्वस्थ महसूस करने की सूचना दी थी और उन्हें तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत थी. मस्कट में लैंडिंग के बाद फ्लाइट 6E 1302 के पायलट को मेडिकल टीम ने देखा, बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया और अभी उनकी सेहत ठीक है.

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श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद इंडिगो की फ्लाइट VDGS पोल से टकराई (Srinagar airport authority)

इंडिगो ने बेंगलुरु से मस्कट के लिए एक दूसरा विमान और क्रू मेंबर्स की एक नई टीम का इंतजाम किया, ताकि यात्री अपनी मंजिल तक का सफर जारी रख सकें. बयान में कहा गया है कि इंडिगो की फ्लाइट 6E 1302 का रास्ता इसलिए बदला गया क्योंकि 'ऑपरेटिंग क्रू मेंबर्स में से एक को तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत थी.' इसमें आगे कहा गया कि लैंडिंग के बाद मेडिकल टीम ने उस क्रू मेंबर की देखभाल की और अब वे बेहतर महसूस कर रहे हैं. बेंगलुरु की यात्रा जारी रखने के लिए एक दूसरे विमान और नए क्रू का इंतजाम किया गया है. एयरलाइन ने यह भी कहा कि वह मस्कट में इंतजार कर रहे यात्रियों को रिफ्रेशमेंट और रेगुलर अपडेट दे रही है.

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