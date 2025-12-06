ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर: CM ऑफिस और राजभवन के बीच टकराव, छात्रों का करियर दांव पर

श्रीनगर: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पिछले साल सत्ता संभालने के कुछ ही हफ्तों बाद, जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (JKAS) के लिए अधिकतम उम्र में ढील देकर 37 साल कर दिया गया था. लेकिन एक साल बाद, रविवार (7 दिसंबर) को होने जा रही सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा से पहले उम्र में ढील की घोषणा दो प्रमुख कार्यालयों के बीच फंस गई है, जिससे सैकड़ों उम्मीदवारों का करियर दांव पर लग गया है.

पिछले दो दिनों से केंद्र शासित प्रदेश में भूख हड़ताल कर रहे उम्मीदवार मौजूदा ऊपरी उम्र सीमा को 32 से बढ़ाकर 37 करने की मांग कर रहे हैं. पिछले साल अधिसूचना के बाद आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 37 साल और शारीरिक रूप से अक्षम कैंडिडेट्स के लिए 38 साल तय की गई थी, जिसे सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने अपने चुनावी वादे को पूरा करने के तौर पर सराहा था.

उम्र में छूट इसलिए जरूरी है क्योंकि जम्मू और कश्मीर देश के उन कुछ जगहों में से है, जहां सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिकतम उम्र 32 साल तय की गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत 38 साल है. रिया शर्मा उन उम्मीदवारों में से हैं, जो नोडल एजेंसी जम्मू और कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन (JKPSC) द्वारा अगस्त में परीक्षा के लिए आवेदन मंगाने के बाद से अधिकारियों से मिल रही हैं.

सिविल सेवा परीक्षा (प्रीलिम्स के बाद मेन्स) की क्वालिफिकेशन प्रशासन में उनके करियर को आकार देगी. हजारों छात्र परीक्षा में बैठ रहे हैं क्योंकि सरकारी क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में सबसे बड़ा नियोक्ता (4.5 लाख) है, जहां बेरोजगारी दर 17.4 प्रतिशत (जून 2025) है, जो राष्ट्रीय औसत 10.2% से बहुत ज्यादा है.

लेकिन रिया शर्मा, जो पात्र उम्र पार कर चुकी हैं, सरकार से मिले भरोसे के खत्म होने के बाद 5 दिसंबर को भूख हड़ताल में शामिल हो गईं. उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "हम परीक्षा टालने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इससे सैकड़ों लोग इस परीक्षा के लिए योग्य हो सकते हैं. हम पिछले दो महीनों में JKPSC के अधिकारियों और मंत्री, विधायकों से मिले और उन्होंने हमें सकारात्मक आश्वासन दिया. लेकिन जब कोई हल नहीं निकला, तो हमें हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा."

ओपन मेरिट की उम्मीदवार रिया शर्मा ने बताया कि उम्र में छूट देने में देरी और परीक्षा टालने से उन्हें मानसिक परेशानी हुई है. उन्होंने कहा, "अब मुख्यमंत्री के छोटा सा बयान जारी करने के बाद हमें कुछ उम्मीद महसूस हो रही है."

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (ETV Bharat)

देश में बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होने से पैदा हुई अफरा-तफरी और 'लोक भवन (पहले राजभवन) की तरफ से उम्र में छूट को मंजूरी देने में देरी से पैदा हुई अनिश्चितता' से परेशान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने JKPSC से उम्मीदवारों पर पड़ रहे बहुत ज्यादा तनाव पर ध्यान देने की अपील की. उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, "सभी के लिए निष्पक्षता और समान अवसर के हित में परीक्षा को स्थगित करने पर विचार करें."

2 दिसंबर को मुख्यमंत्री ऑफिस ने दावा किया कि उम्र में छूट की फाइल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को उनकी मंजूरी के लिए भेज दी गई है. चुनी हुई सरकार के फैसले पर केंद्र शासित प्रदेश के नियमों के मुताबिक राजभवन से मंजूरी लेनी जरूरी है.

मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि उपराज्यपाल के ऑफिस ने JKPSC से परीक्षा स्थगित करने पर स्पष्टता मांगने वाली फाइल वापस कर दी है.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने ईटीवी भारत को बताया, "वे लापरवाह हैं और मुख्यमंत्री के राजभवन को उम्र में छूट का प्रस्ताव भेजने के बाद उन्होंने इसे अपना अहंकार का मुद्दा बना लिया है. वे उम्र में छूट या स्थगित करने से मना करके छात्रों का करियर दांव पर लगा रहे हैं. हमने पिछले साल छूट दी थी. लेकिन अब, वे इस बार इसे मना करने के लिए बेवजह सवाल उठा रहे हैं."

वानी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने इस टकराव की वजह से होने वाली दिक्कतों को देखते हुए परीक्षा को टालने की मांग की है, क्योंकि हवाई टिकट जम्मू-कश्मीर के बाहर रह रहे छात्रों की पहुंच से बाहर हैं. वानी ने कहा, "परीक्षा एक हफ्ते आगे बढ़ाने से कोई आसमान नहीं गिरेगा. इससे उम्र में छूट का मामला भी हल हो सकता है." उन्होंने उम्मीद जताई कि आज शाम तक कोई फैसला आ सकता है.

दूसरी तरफ, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के ऑफिस ने परीक्षा पर सोशल मीडिया पोस्ट को 'गुमराह करने वाला' बताया और कहा कि ऑफिस को उम्र में छूट वाली फाइल 2 दिसंबर को ही मिली थी. उन्होंने कहा, "फाइल उसी दिन यह पूछते हुए वापस कर दी गई कि क्या इतनी देर से पात्रता मानदंड में बदलाव करके 7 दिसंबर को परीक्षा कराना तार्किक रूप से मुमकिन है."