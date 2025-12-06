जम्मू कश्मीर: CM ऑफिस और राजभवन के बीच टकराव, छात्रों का करियर दांव पर
उमर अब्दुल्ला सरकार का दावा है कि सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए उम्र में छूट की फाइल राजभवन को मंजूरी के लिए भेजी गई थी.
December 6, 2025
श्रीनगर: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पिछले साल सत्ता संभालने के कुछ ही हफ्तों बाद, जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (JKAS) के लिए अधिकतम उम्र में ढील देकर 37 साल कर दिया गया था. लेकिन एक साल बाद, रविवार (7 दिसंबर) को होने जा रही सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा से पहले उम्र में ढील की घोषणा दो प्रमुख कार्यालयों के बीच फंस गई है, जिससे सैकड़ों उम्मीदवारों का करियर दांव पर लग गया है.
पिछले दो दिनों से केंद्र शासित प्रदेश में भूख हड़ताल कर रहे उम्मीदवार मौजूदा ऊपरी उम्र सीमा को 32 से बढ़ाकर 37 करने की मांग कर रहे हैं. पिछले साल अधिसूचना के बाद आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 37 साल और शारीरिक रूप से अक्षम कैंडिडेट्स के लिए 38 साल तय की गई थी, जिसे सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने अपने चुनावी वादे को पूरा करने के तौर पर सराहा था.
उम्र में छूट इसलिए जरूरी है क्योंकि जम्मू और कश्मीर देश के उन कुछ जगहों में से है, जहां सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिकतम उम्र 32 साल तय की गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत 38 साल है. रिया शर्मा उन उम्मीदवारों में से हैं, जो नोडल एजेंसी जम्मू और कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन (JKPSC) द्वारा अगस्त में परीक्षा के लिए आवेदन मंगाने के बाद से अधिकारियों से मिल रही हैं.
सिविल सेवा परीक्षा (प्रीलिम्स के बाद मेन्स) की क्वालिफिकेशन प्रशासन में उनके करियर को आकार देगी. हजारों छात्र परीक्षा में बैठ रहे हैं क्योंकि सरकारी क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में सबसे बड़ा नियोक्ता (4.5 लाख) है, जहां बेरोजगारी दर 17.4 प्रतिशत (जून 2025) है, जो राष्ट्रीय औसत 10.2% से बहुत ज्यादा है.
लेकिन रिया शर्मा, जो पात्र उम्र पार कर चुकी हैं, सरकार से मिले भरोसे के खत्म होने के बाद 5 दिसंबर को भूख हड़ताल में शामिल हो गईं. उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "हम परीक्षा टालने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इससे सैकड़ों लोग इस परीक्षा के लिए योग्य हो सकते हैं. हम पिछले दो महीनों में JKPSC के अधिकारियों और मंत्री, विधायकों से मिले और उन्होंने हमें सकारात्मक आश्वासन दिया. लेकिन जब कोई हल नहीं निकला, तो हमें हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा."
ओपन मेरिट की उम्मीदवार रिया शर्मा ने बताया कि उम्र में छूट देने में देरी और परीक्षा टालने से उन्हें मानसिक परेशानी हुई है. उन्होंने कहा, "अब मुख्यमंत्री के छोटा सा बयान जारी करने के बाद हमें कुछ उम्मीद महसूस हो रही है."
देश में बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होने से पैदा हुई अफरा-तफरी और 'लोक भवन (पहले राजभवन) की तरफ से उम्र में छूट को मंजूरी देने में देरी से पैदा हुई अनिश्चितता' से परेशान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने JKPSC से उम्मीदवारों पर पड़ रहे बहुत ज्यादा तनाव पर ध्यान देने की अपील की. उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, "सभी के लिए निष्पक्षता और समान अवसर के हित में परीक्षा को स्थगित करने पर विचार करें."
2 दिसंबर को मुख्यमंत्री ऑफिस ने दावा किया कि उम्र में छूट की फाइल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को उनकी मंजूरी के लिए भेज दी गई है. चुनी हुई सरकार के फैसले पर केंद्र शासित प्रदेश के नियमों के मुताबिक राजभवन से मंजूरी लेनी जरूरी है.
मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि उपराज्यपाल के ऑफिस ने JKPSC से परीक्षा स्थगित करने पर स्पष्टता मांगने वाली फाइल वापस कर दी है.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने ईटीवी भारत को बताया, "वे लापरवाह हैं और मुख्यमंत्री के राजभवन को उम्र में छूट का प्रस्ताव भेजने के बाद उन्होंने इसे अपना अहंकार का मुद्दा बना लिया है. वे उम्र में छूट या स्थगित करने से मना करके छात्रों का करियर दांव पर लगा रहे हैं. हमने पिछले साल छूट दी थी. लेकिन अब, वे इस बार इसे मना करने के लिए बेवजह सवाल उठा रहे हैं."
वानी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने इस टकराव की वजह से होने वाली दिक्कतों को देखते हुए परीक्षा को टालने की मांग की है, क्योंकि हवाई टिकट जम्मू-कश्मीर के बाहर रह रहे छात्रों की पहुंच से बाहर हैं. वानी ने कहा, "परीक्षा एक हफ्ते आगे बढ़ाने से कोई आसमान नहीं गिरेगा. इससे उम्र में छूट का मामला भी हल हो सकता है." उन्होंने उम्मीद जताई कि आज शाम तक कोई फैसला आ सकता है.
दूसरी तरफ, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के ऑफिस ने परीक्षा पर सोशल मीडिया पोस्ट को 'गुमराह करने वाला' बताया और कहा कि ऑफिस को उम्र में छूट वाली फाइल 2 दिसंबर को ही मिली थी. उन्होंने कहा, "फाइल उसी दिन यह पूछते हुए वापस कर दी गई कि क्या इतनी देर से पात्रता मानदंड में बदलाव करके 7 दिसंबर को परीक्षा कराना तार्किक रूप से मुमकिन है."
लेकिन उन्होंने कहा कि चार दिन बीत जाने के बाद भी लोक भवन को कोई जवाब नहीं मिला. राजभवन ने आगे कहा, "मुझे युवा उम्मीदवारों से पूरी सहानुभूति है."
परीक्षा में अब कुछ ही घंटे बचे हैं. छात्र किफायत अहमद को डर है कि अगर उन्हें उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई तो उनका करियर खतरे में पड़ सकता है. वह एक साल से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यह उनके लिए आखिरी मौका है क्योंकि अगले साल वह 32 साल के हो जाएंगे. अहमद ने कहा, "हम एक बुरे चक्कर में फंस गए हैं. कम से कम उन्हें परीक्षा टालनी चाहिए और हमारी मानसिक परेशानी खत्म करनी चाहिए."
इस मुद्दे ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है, क्योंकि इससे उनके वादे पूरे करने में उनकी लाचारी 'सामने' आ गई है.
जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JKSA) के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी (Nasir Khuehami) ने कहा, "दो ऑफिस (राजभवन और चुनी हुई सरकार) के बीच अहंकार का टकराव है और इसका असर छात्रों पर पड़ा है. राजभवन सरकार को बेनकाब करना चाहता है और वे इसका जवाब दे रहे हैं. एक-दूसरे से लड़ने की यह होड़ युवाओं पर असर डाल रही है."
लेकिन उन्होंने सावधानी के साथ कहा कि सरकार की 'लाचारी' युवाओं को लोकतांत्रिक संस्थाओं से दूर कर सकती है. खुएहामी ने कहा, "पहले, उपराज्यपाल के नेतृत्व वाले प्रशासन ने भी इसी तरह की उम्र में छूट दी थी. लेकिन अब स्टूडेंट्स को बलि का बकरा बनाया जा रहा है. इससे युवाओं का चुनावी प्रक्रिया से भरोसा खत्म होने की संभावना है. अगर चुनी हुई सरकार परीक्षाएं टालने या उम्र में छूट जैसे छोटे फैसले नहीं ले पा रही है, तो वो लोगों का भरोसा और सम्मान कैसे वापस ला सकती है."
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के विधायक वहीद उर रहमान पारा का मानना है कि इस इनकार से छात्रों के अलग-थलग होने की भावना और गहरी होने का 'खतरा' है, ऐसे समय में जब संस्थाओं में लोगों का भरोसा वापस लाना बहुत जरूरी है. उन्होंने 5 दिसंबर को उपराज्यपाल को उम्र में छूट की मांग करते हुए एक लेटर में लिखा, "समय पर लिया गया सकारात्मक फैसला न सिर्फ एक प्रशासनिक मामला सुलझाएगा, बल्कि हमारे युवाओं के लिए इसका बहुत बड़ा प्रतीकात्मक महत्व भी होगा."
पारा ने कहा, "परीक्षा से पहले उचित मंजूरी उन युवा उम्मीदवारों के प्रति दया, निष्पक्षता और संवेदनशीलता दिखाएगी जिन्होंने कई मुश्किलें झेली हैं. इससे यह सुनिश्चित होगा कि उनकी आवाज मायने रखती है और जिस सिस्टम की वे सेवा करना चाहते हैं, वह सच में उनके साथ है."
इसके अलावा, इस मुद्दे ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका दे दिया है. यह तब हुआ जब कैबिनेट ने ओपन मेरिट को मौजूदा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. लेकिन इस प्रस्ताव को राजभवन की मंजूरी का इंतजार है, जिससे सरकार के पास जश्न मनाने के लिए कुछ खास नहीं बचा है.
भाजपा उम्मीदवारों की उम्र में छूट की मांग का समर्थन करेगी, क्योंकि इसके नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने लोक भवन में उपराज्यपाल सिन्हा के साथ मीटिंग के दौरान यह मांग उठाई. उपराज्यपाल से उम्र में छूट देने पर विचार करने का आग्रह करते हुए, उन्होंने युवाओं की सामूहिक चिंताओं को सामने रखा, जब उम्मीदवारों और प्रतिनिधिमंडल ने अलग-अलग भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम उम्र में छूट के मुद्दे पर दखल देने के लिए उनसे संपर्क किया था.
शर्मा ने सिन्हा को बताया कि कई कैंडिडेट्स ने भी मेल करके अपनी परेशानियां बताई हैं, जिसमें उम्र की पाबंदी और भर्ती चक्र में बार-बार होने वाली देरी की वजह से उन्हें होने वाली मुश्किलों के बारे में बताया गया है.
पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और हंदवाड़ा से विधायक सज्जाद लोन ने मुख्यमंत्री से अपील की कि वे खुद दखल दें और सभी कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए सीएम ऑफिस से एक साफ और आधिकारिक बयान जारी करें. उन्होंने कहा, "एक बार के लिए, CM को सामने आकर कन्फ्यूजन दूर करना चाहिए."
लोन ने कहा कि ऑल इंडिया ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए औसत अधिकतम उम्र सीमा 38 साल है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में यह 32 साल ही है. उन्होंने कहा, "मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर में लगभग हर एक नियम लागू हो गया है, तो इस नियम को इसके दायरे से बाहर क्यों रखा गया है."
