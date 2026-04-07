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15 अप्रैल से आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज बंद! जम्मू-कश्मीर के अस्पतालों की चेतावनी

प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड डायलिसिस सेंटर्स एसोसिएशन ने कहा है कि सरकार पर पैनल में शामिल 135 स्वास्थ्य केंद्रों का 295 करोड़ रुपये बकाया है.

Jammu Kashmir Hospitals Threaten To Stop treatment under Ayushman Bharat scheme from April 15 Over Unpaid Bills
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 7, 2026 at 7:27 PM IST

4 Min Read
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मीर फरहत

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के सूचीबद्ध (Empanelled) स्वास्थ्य केंद्रों ने चेतावनी दी है कि वे 15 अप्रैल से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत मरीजों का इलाज बंद कर देंगे. उन्होंने इसके पीछे जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा बकाया राशि का भुगतान न किए जाने का हवाला दिया है.

प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड डायलिसिस सेंटर्स एसोसिएशन ने कहा है कि सरकार पर पैनल में शामिल 135 स्वास्थ्य केंद्रों का 295 करोड़ रुपये बकाया है. यह राशि एक साल से भी अधिक समय से लंबित है, जबकि इन केंद्रों ने मरीजों को सर्जरी, दिल के इलाज (कार्डिएक प्रोसीजर) और डायलिसिस जैसी सेवाएं दी हैं.

उन्होंने बताया कि आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और अन्य सामग्री की आपूर्ति करने वालों ने 15 अप्रैल तक की अंतिम समय सीमा (डेडलाइन) तय की है, जिसके बाद बिलों का भुगतान न होने के कारण सप्लाई रोकी जा सकती है. फंड के अभाव में सेवाएं जारी रखने में असमर्थता जताते हुए, इन सप्लायर्स ने कहा कि "गोल्डन कार्ड" योजना के तहत इलाज 15 अप्रैल से तब तक बंद हो सकता है, जब तक कि बकाया भुगतान नहीं हो जाता और सप्लाई चेन बहाल नहीं हो जाती.

अस्पताल मालिकों में से एक ने ईटीवी भारत को बताया, "लंबे समय से बकाया भुगतान न होने के कारण, हमारे वेंडरों ने जरूरी चिकित्सा सामग्री, इंप्लांट और उपकरणों की सप्लाई बंद कर दी है. इससे हमारे काम करने की क्षमता पर बुरा असर पड़ा है और हम मरीजों को जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं देने में पूरी तरह असमर्थ हो गए हैं."

ईरान-अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध के कारण मेडिकल सप्लाई की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि कीमतें लगभग 18-22% तक बढ़ गई हैं. इससे उनका आर्थिक बोझ और समय पर भुगतान करने की जरूरत और अधिक बढ़ गई है. एक अस्पताल मालिक ने कहा, "पेमेंट में देरी और कीमतों में इस उछाल ने सामान खरीदना और भी मुश्किल बना दिया है."

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी जम्मू-कश्मीर के सीईओ (CEO) अनंत द्विवेदी को भेजे गए एक संदेश में, अस्पताल मालिकों ने उन्हें सूचित किया है कि यदि उनके बकाए का भुगतान नहीं किया गया, तो वे सेवाएं बंद कर देंगे. एसोसिएशन ने सीईओ को लिखे पत्र में कहा, "हमें आपको यह बताते हुए खेद है कि चिकित्सा आपूर्ति (मेडिकल सप्लाई) खत्म होने के कारण, हम 15 अप्रैल के बाद इस योजना के तहत इलाज जारी रखने की स्थिति में नहीं होंगे."

जम्मू-कश्मीर राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) के सीईओ द्विवेदी और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने इस मामले पर टिप्पणी के लिए दिए गए संदेशों का कोई जवाब नहीं दिया.

एसोसिएशन ने कहा है कि यदि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी उन्हें जरूरी मेडिकल सामान और इम्प्लांट की आपूर्ति (सप्लाई) उपलब्ध कराती है, तो वे अपनी सेवाएं जारी रखेंगे ताकि मरीजों के इलाज में कोई बाधा न आए.

एसएचए के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में 85 लाख पंजीकृत आयुष्मान कार्ड धारक हैं जो इस योजना का लाभ उठाते हैं, जबकि कुल लाभार्थियों की संख्या 1,01,04,488 बताई गई है. एसएचए का कहना है कि जमा किए गए 13 लाख दावों (claims) में से 82 प्रतिशत का निपटारा कर दिया गया है.

पिछले साल अस्पतालों के बिलों का भुगतान न होने के कारण 'गोल्डन कार्ड' योजना में कुछ दिक्कतें आई थीं, जिसके चलते सरकार को पांच सूचीबद्ध अस्पतालों को निलंबित करना पड़ा और कार्ड धारकों को इलाज देने से मना करने पर उन पर जुर्माना भी लगाया गया.

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