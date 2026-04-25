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21 साल की सर्विस के बाद स्थायी नियुक्ति से मना नहीं कर सकती सरकार: HC ने विधवा के पक्ष में फैसला सुनाया

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी और ट्रिब्यूनल के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें 21 साल से काम कर रहे एक अस्थायी कर्मचारी को मरणोपरांत स्थायी करने का निर्देश दिया गया था.

जम्मू में जस्टिस शहजाद अजीम और जस्टिस सिंधु शर्मा की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि सरकार कर्मचारी से दो दशक से ज्यादा की लगातार सर्विस लेने के बाद नियमित नौकरी (Regularization) से मना नहीं कर सकती.

पीठ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार के वित्त, स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा विभाग के जरिये दायर एक रिट पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी. इसमें जम्मू के स्वास्थ्य सेवा के निदेशक, डोडा के चीफ मेडिकल ऑफिसर और गंडोह के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर समेत वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल थे. पिटीशन में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT), जम्मू बेंच के 30 सितंबर, 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें डोडा जिले की 51 साल की विधवा सारा बेगम के पक्ष में फैसला सुनाया गया था.

सारा बेगम ने अपने मृतक पति मोहम्मद रफी खान के लिए इंसाफ की मांग करते हुए ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था. रफी खान 26 नवंबर, 1993 से अस्थायी नियुक्ति (adhoc basis) पर जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे और 14 दिसंबर, 2014 को अपनी मौत तक नौकरी करते रहे.

ट्रिब्यूनल ने सरकार को निर्देश दिया था कि 11 जनवरी, 2013 से उनकी सेवा स्थायी की जाए, जिस तारीख को उनके जूनियर्स को स्थायी नियुक्ति दी गई थी, और बकाया (Arrear), पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ (Retirement Dues) समेत सभी फायदे दिए जाएं.

पीठ ने कहा, "मृत कर्मचारी से दो दशक से ज्यादा समय तक काम लेने के बाद, सरकार अब यह दावा नहीं कर सकती कि वह सिर्फ एक एडहॉक वर्कर था." कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि इतनी लंबी सेवा यह दिखाती है कि काम के प्रदर्शन में स्थायित्व था.

कोर्ट ने कहा कि खान के मामले को जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2010 के तहत एक सांविधिक अधिकार प्राप्त समिति (Statutory Empowered Committee) ने स्थायी नियुक्ति के लिए पहले ही अनुशंसा कर दी थी. हालांकि, जब औपचारिक आदेश जारी किए गए तो उनका नाम हटा दिया गया, जबकि उनके जूनियर्स, जिनमें फारूक अहमद जरगर भी शामिल थे, को नियमित कर दिया गया था.

सरकार 'हायर एंड फायर' नीति नहीं अपना सकती

जजों को इस बहिष्कार (Exclusion) का कोई सही कारण नहीं मिला और उन्होंने इसे भेदभाव वाला बताया. कोर्ट ने कहा, "एक आदर्श नियोक्ता होने के नाते सरकार से उम्मीद की जाती है कि वह सही तरीके से काम करेगी और वह 'हायर एंड फायर' नीति नहीं अपना सकती."