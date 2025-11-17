ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट : दुष्कर्म के आरोपी BSF अधिकारी के निलंबन को बरकरार रखा, विभागीय जांच पर रोक लगाने से इनकार

श्रीनगर: जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी सीमा सुरक्षा बल के एक अधिकारी के निलंबन को बरकरार रखा है और उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही रोकने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मामले की परिस्थितियों में एक साथ आपराधिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई कानूनी रूप से स्वीकार्य है. न्यायमूर्ति संजय धर ने बीएसएफ के सहायक कमांडेंट अखंड प्रकाश शाही द्वारा दायर दो संबंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिन्होंने अपने निलंबन को रद्द करने और नई दिल्ली में आपराधिक मुकदमे के परिणाम तक बीएसएफ नियम, 1969 के नियम 173 के तहत शुरू की गई जांच को रोकने की मांग की थी. न्यायमूर्ति धर ने 19 पृष्ठ के फैसले में कहा, "मुझे इन याचिकाओं में कोई योग्यता नजर नहीं आती. इसलिए इन्हें खारिज किया जाता है." शाही पर नई दिल्ली के द्वारका में एफआईआर संख्या 108/2022 के तहत मुकदमा चल रहा है, जहां उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत बलात्कार का आरोप लगाया गया है. बीएसएफ की एक महिला एएसआई (Ministerial) द्वारा दायर शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शाही ने उससे शादी करने का आश्वासन देकर दिसंबर 2020 और मार्च 2021 के बीच उसके साथ बार-बार यौन संबंध बनाए. शिकायत के अनुसार, एएसआई ने शादी के लिए पुलिस बल में अपना फोन नंबर साझा किया था. उसने आरोप लगाया कि शाही ने उससे संपर्क किया, संवाद बनाए रखा, दिल्ली के होटलों में उससे मुलाकात की और शादी का वादा करके कई बार उसके साथ यौन संबंध बनाए. शिकायतकर्ता को बाद में पता चला कि वह किसी और महिला के साथ संबंध में है और उसकी सगाई किसी और से हो गई है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई. इसके बाद चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और मुकदमा चल रहा है. वहीं शाही ज़मानत पर बाहर हैं. शाही ने अपने निलंबन की बार-बार की गई अवधि को, जिसमें 4 जुलाई, 2025 का नवीनतम आदेश भी शामिल है, चुनौती दी और तर्क दिया कि लंबे समय तक निलंबन उनके अधिकारों का उल्लंघन है और बिना सुनवाई के दंडात्मक कार्रवाई के समान है. उन्होंने विभागीय जांच पर भी रोक लगाने की मांग की, यह कहते हुए कि इससे आपराधिक मामले में उनके बचाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. उनके वकील ने तर्क दिया कि ये आरोप शादी को लेकर हुए एक निजी विवाद से उपजे हैं और उनकी नौकरी से संबंधित नहीं हैं. उन्होंने आगे तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने खुद व्हाट्सएप चैट का हवाला देते हुए उन्हें किसी और से शादी करने की अनुमति दी थी.