जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट : दुष्कर्म के आरोपी BSF अधिकारी के निलंबन को बरकरार रखा, विभागीय जांच पर रोक लगाने से इनकार

बीएसएफ अधिकारी पर भारतीय दंड संहिता के तहत रेप के आरोप में द्वारका, नई दिल्ली में मुकदमा चल रहा है.

Jammu and Kashmir High Court
जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 17, 2025 at 9:01 PM IST

श्रीनगर: जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी सीमा सुरक्षा बल के एक अधिकारी के निलंबन को बरकरार रखा है और उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही रोकने से इनकार कर दिया है.

कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मामले की परिस्थितियों में एक साथ आपराधिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई कानूनी रूप से स्वीकार्य है. न्यायमूर्ति संजय धर ने बीएसएफ के सहायक कमांडेंट अखंड प्रकाश शाही द्वारा दायर दो संबंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिन्होंने अपने निलंबन को रद्द करने और नई दिल्ली में आपराधिक मुकदमे के परिणाम तक बीएसएफ नियम, 1969 के नियम 173 के तहत शुरू की गई जांच को रोकने की मांग की थी.

न्यायमूर्ति धर ने 19 पृष्ठ के फैसले में कहा, "मुझे इन याचिकाओं में कोई योग्यता नजर नहीं आती. इसलिए इन्हें खारिज किया जाता है." शाही पर नई दिल्ली के द्वारका में एफआईआर संख्या 108/2022 के तहत मुकदमा चल रहा है, जहां उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत बलात्कार का आरोप लगाया गया है.

बीएसएफ की एक महिला एएसआई (Ministerial) द्वारा दायर शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शाही ने उससे शादी करने का आश्वासन देकर दिसंबर 2020 और मार्च 2021 के बीच उसके साथ बार-बार यौन संबंध बनाए.

शिकायत के अनुसार, एएसआई ने शादी के लिए पुलिस बल में अपना फोन नंबर साझा किया था. उसने आरोप लगाया कि शाही ने उससे संपर्क किया, संवाद बनाए रखा, दिल्ली के होटलों में उससे मुलाकात की और शादी का वादा करके कई बार उसके साथ यौन संबंध बनाए.

शिकायतकर्ता को बाद में पता चला कि वह किसी और महिला के साथ संबंध में है और उसकी सगाई किसी और से हो गई है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई. इसके बाद चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और मुकदमा चल रहा है. वहीं शाही ज़मानत पर बाहर हैं.

शाही ने अपने निलंबन की बार-बार की गई अवधि को, जिसमें 4 जुलाई, 2025 का नवीनतम आदेश भी शामिल है, चुनौती दी और तर्क दिया कि लंबे समय तक निलंबन उनके अधिकारों का उल्लंघन है और बिना सुनवाई के दंडात्मक कार्रवाई के समान है. उन्होंने विभागीय जांच पर भी रोक लगाने की मांग की, यह कहते हुए कि इससे आपराधिक मामले में उनके बचाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

उनके वकील ने तर्क दिया कि ये आरोप शादी को लेकर हुए एक निजी विवाद से उपजे हैं और उनकी नौकरी से संबंधित नहीं हैं. उन्होंने आगे तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने खुद व्हाट्सएप चैट का हवाला देते हुए उन्हें किसी और से शादी करने की अनुमति दी थी.

न्यायमूर्ति धर ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि आपराधिक मुकदमा समाप्त होने तक विभागीय जांच स्थगित कर दी जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के उदाहरण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि दोनों कार्यवाहियां तब तक आगे बढ़ सकती हैं, जब तक कि आपराधिक मामले में तथ्य या कानून के जटिल प्रश्न शामिल न हों या अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह का खतरा न हो.

न्यायाधीश ने कहा, "याचिकाकर्ता के खिलाफ महिला एएसआई का आरोप सरल है कि याचिकाकर्ता ने उसे शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने के लिए फुसलाया था." उन्होंने लिखा, "आपराधिक अदालत द्वारा या विभागीय कार्यवाही के दौरान इस आरोप की सत्यता का निर्धारण, तथ्य या कानून के किसी जटिल प्रश्न के निर्णय से संबंधित नहीं है."

अदालत ने आगे कहा कि शाही पहले ही विभिन्न मंचों पर अपने बचाव के प्रमुख पहलुओं का खुलासा कर चुके हैं. न्यायमूर्ति धर ने पिछले शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को सुनाए गए अपने फैसले में ज़ोर देकर कहा, "अगर आपराधिक मामले के साथ-साथ विभागीय कार्यवाही भी एक साथ चलने दी जाए, तो याचिकाकर्ता को कोई नुकसान नहीं होगा."

उनके निलंबन को चुनौती देने पर अदालत ने कहा कि शाही ने स्वयं अक्टूबर 2023 में विभागीय जांच शुरू होने के तुरंत बाद उस पर रोक लगवा ली थी. न्यायाधीश ने कहा, "इस प्रकार, याचिकाकर्ता यह दावा करके अपने कार्यों का लाभ नहीं उठा सकता कि प्रतिवादियों ने विभागीय कार्यवाही पूरी न करके उसकी पीड़ा को बढ़ाया है. याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया आधार निराधार है और इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए."

अदालत ने आगे कहा कि शाही के खिलाफ आरोपित आचरण को सेवा से असंबंधित व्यक्तिगत मामला मानकर खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों पक्ष बीएसएफ कर्मी थे. "यदि ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो यह बलात्कार का अपराध माना जाएगा और यह कदाचार भी माना जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने बलात्कार का अपराध करने का आरोप लगाया है, वह भी पुलिस बल का सदस्य है.

न्यायमूर्ति धर ने लिखा, "इसलिए याचिकाकर्ता का यह तर्क कि उनका कथित कृत्य एक निजी मामला है, जिसका उनकी सेवा से कोई लेना-देना नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता." इससे जुड़ी एक अवमानना ​​याचिका को निष्फल घोषित कर दिया गया क्योंकि जिन अंतरिम आदेशों को चुनौती दी गई थी, वे अंतिम निर्णय में समाहित हो गए थे. न्यायमूर्ति धर ने निष्कर्ष निकाला, "इस अवमानना ​​याचिका में विचार के लिए और कुछ शेष नहीं है."

