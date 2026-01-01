ETV Bharat / bharat

'सिर्फ FIR से करियर खत्म नहीं हो सकता', हाई कोर्ट ने इंजीनियर की बहाली को सही ठहराया, अपील खारिज

जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

By Muhammad Zulqarnain Zulfi 5 Min Read

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की एक इंट्रा-कोर्ट अपील (अंतर-न्यायालय) खारिज करते हुए एक इंजीनियर को फिर से नौकरी पर रखने का फैसला बरकरार रखा है. इंजीनियर को भ्रष्टाचार के एक मामले में कथित तौर पर शामिल होने के आधार पर समय से पहले रिटायर कर दिया गया था. इस पर कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई का कोई सबूत नहीं है और यह तय कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन करती है. जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की डिवीजन बेंच ने रिट कोर्ट के 2018 के फैसले को सही ठहराया, जिसमें श्रीनगर के रावलपोरा के रहने वाले अहसान-उल-हक खान के समय से पहले रिटायरमेंट को रद्द कर दिया गया था और सभी फायदों के साथ उन्हें फिर से बहाल करने का आदेश दिया गया था. कोर्ट ने कहा कि, विजिलेंस ऑर्गनाइजेशन द्वारा सिर्फ एक या ज्यादा केस रजिस्टर करना ही कम्पलसरी रिटायरमेंट का अकेला आधार नहीं हो सकता. कोर्ट ने आगे कहा कि कम्पेटिएंट अथॉरिटी खान के पूरे सर्विस रिकॉर्ड या शक वाली ईमानदारी दिखाने वाले किसी भी ठोस मटीरियल पर विचार करने में नाकाम रही. यह अपील जम्मू कश्मीर राज्य, जो अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, ने सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव के माध्यम से दायर की थी, जिसमें SWP संख्या 210/2017, अहसान-उल-हक खान बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य शीर्षक से 5 सितंबर, 2018 को पारित निर्णय को चुनौती दी गई थी. खान को शुरू में दिसंबर 1982 में सड़क और भवन विभाग में एक अनुभागीय अधिकारी, अब जूनियर इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया था. इन वर्षों में, उन्होंने इंजीनियरिंग विभाग के विभिन्न विंगों में काम किया और आखिरी बार वे शोपियां के ग्रामीण इंजीनियरिंग विंग, सब डिवीजन जैनपोरा में सहायक इंजीनियर प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे. 2011 में, जम्मू कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और रणबीर पीनल कोड (RPC) के तहत एफआईआर संख्या 24/2011 में नाम आने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था. खान लगातार कहते रहे कि उन्हें व्यक्तिगत बदले की भावना से फंसाया गया था. जांच से ही पता चला कि खराब करेंसी ऐसी जगह से बरामद हुई थी जो उनकी कस्टडी में नहीं थी. सरकार ने उन्हें जुलाई 2015 में फिर से नौकरी पर रख लिया. हालांकि, नवंबर 2016 में, उन्हें 1 जुलाई, 2015 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ समय से पहले रिटायरमेंट का ऑर्डर दिया गया, साथ ही 2 लाख रुपये से ज्यादा का चेक भी दिया गया. इस एक्शन को चैलेंज करते हुए, खान ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.