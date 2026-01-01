'सिर्फ FIR से करियर खत्म नहीं हो सकता', हाई कोर्ट ने इंजीनियर की बहाली को सही ठहराया, अपील खारिज
जस्टिस संजीव कुमार और संजय परिहार की डिवीजन बेंच ने रिट कोर्ट के 2018 के फैसले को सही ठहराया.
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की एक इंट्रा-कोर्ट अपील (अंतर-न्यायालय) खारिज करते हुए एक इंजीनियर को फिर से नौकरी पर रखने का फैसला बरकरार रखा है.
इंजीनियर को भ्रष्टाचार के एक मामले में कथित तौर पर शामिल होने के आधार पर समय से पहले रिटायर कर दिया गया था. इस पर कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई का कोई सबूत नहीं है और यह तय कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन करती है.
जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की डिवीजन बेंच ने रिट कोर्ट के 2018 के फैसले को सही ठहराया, जिसमें श्रीनगर के रावलपोरा के रहने वाले अहसान-उल-हक खान के समय से पहले रिटायरमेंट को रद्द कर दिया गया था और सभी फायदों के साथ उन्हें फिर से बहाल करने का आदेश दिया गया था.
कोर्ट ने कहा कि, विजिलेंस ऑर्गनाइजेशन द्वारा सिर्फ एक या ज्यादा केस रजिस्टर करना ही कम्पलसरी रिटायरमेंट का अकेला आधार नहीं हो सकता. कोर्ट ने आगे कहा कि कम्पेटिएंट अथॉरिटी खान के पूरे सर्विस रिकॉर्ड या शक वाली ईमानदारी दिखाने वाले किसी भी ठोस मटीरियल पर विचार करने में नाकाम रही.
यह अपील जम्मू कश्मीर राज्य, जो अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, ने सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव के माध्यम से दायर की थी, जिसमें SWP संख्या 210/2017, अहसान-उल-हक खान बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य शीर्षक से 5 सितंबर, 2018 को पारित निर्णय को चुनौती दी गई थी.
खान को शुरू में दिसंबर 1982 में सड़क और भवन विभाग में एक अनुभागीय अधिकारी, अब जूनियर इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया था. इन वर्षों में, उन्होंने इंजीनियरिंग विभाग के विभिन्न विंगों में काम किया और आखिरी बार वे शोपियां के ग्रामीण इंजीनियरिंग विंग, सब डिवीजन जैनपोरा में सहायक इंजीनियर प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे.
2011 में, जम्मू कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और रणबीर पीनल कोड (RPC) के तहत एफआईआर संख्या 24/2011 में नाम आने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था. खान लगातार कहते रहे कि उन्हें व्यक्तिगत बदले की भावना से फंसाया गया था. जांच से ही पता चला कि खराब करेंसी ऐसी जगह से बरामद हुई थी जो उनकी कस्टडी में नहीं थी.
सरकार ने उन्हें जुलाई 2015 में फिर से नौकरी पर रख लिया. हालांकि, नवंबर 2016 में, उन्हें 1 जुलाई, 2015 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ समय से पहले रिटायरमेंट का ऑर्डर दिया गया, साथ ही 2 लाख रुपये से ज्यादा का चेक भी दिया गया. इस एक्शन को चैलेंज करते हुए, खान ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
रिट कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए, डिवीजन बेंच ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी और संबंधित अथॉरिटी ने सर्विस नियमों के तहत जरूरी शर्तों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ़ एफआईआर में खान के शामिल होने पर भरोसा किया. कोर्ट ने अपने 14 पेज के फैसले में कहा कि, रिकॉर्ड से पता चलता है कि ऊपर बताई गई एफआईआर के अलावा, किसी और जरूरी चीज पर विचार नहीं किया गया है. कोर्ट ने आगे कहा कि खान की सर्विस बुक, सालाना परफॉर्मेंस रिपोर्ट या पिछले व्यवहार की जांच करने की कोई कोशिश नहीं की गई.
बेंच ने कमेटी की इस बात को भी खारिज कर दिया कि खान की पब्लिक में खराब रेप्युटेशन थी, और इसे सबूतों के बिना एक बड़ा नतीजा बताया. जजों ने कहा, "बिना किसी जरूरी चीज के सपोर्ट के कोई बड़ा बयान किसी की रेप्युटेशन खराब करने के लिए काफी नहीं है."
सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों का हवाला देते हुए, बेंच ने दोहराया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही से बचने के लिए जरूरी रिटायरमेंट को शॉर्टकट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. गुजरात राज्य बनाम सूर्यकांत चुन्नीलाल शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए, फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि किसी क्रिमिनल केस में शामिल होना दोषी नहीं माना जाता और अपने आप में रोजी-रोटी से वंचित करने को सही नहीं ठहराया जा सकता.
बेंच ने कहा, "लगता है कि सक्षम अथॉरिटी ने अपना दिमाग नहीं लगाया और कमिटी की सिफारिशों को बिना अपनी संतुष्टि के मान लिया." रिट कोर्ट के तर्क में कोई गैर-कानूनी बात न पाते हुए, डिवीजन बेंच ने अपील खारिज कर दी, यह कहते हुए कि समय से पहले रिटायरमेंट का आदेश 'कानून के खिलाफ' था.
कोर्ट ने खान की एक संबंधित अवमानना याचिका का भी निपटारा कर दिया, जिसमें 2018 के फैसले का पालन न करने के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी. यह देखते हुए कि फैसला अब फाइनल हो गया है, बेंच ने सरकार को बहाली के ऑर्डर का पालन करने के लिए आठ हफ्ते का समय दिया.
कोर्ट ने कहा, "अपील के पेंडिंग रहने के दौरान कथित तौर पर पालन न करने को, इस स्टेज पर, जानबूझकर या जानबूझकर नाफरमानी नहीं माना जा सकता," यह साफ करते हुए कि तय समय के अंदर पालन न करने पर खान को कंटेम्प्ट की कार्रवाई फिर से शुरू करने की मांग करने का हक होगा.
