'यह दान या उदारता का काम नहीं', हाई कोर्ट ने पूर्व सैनिक की पेंशन को बरकरार रखा

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने भारत सरकार द्वारा दायर एक रिट पिटीशन को खारिज कर दिया है और आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल (AFT) के उस ऑर्डर को बरकरार रखा है जिसमें सेना के पूर्व राइफलमैन सुरिंदर सिंह को 50 प्रतिशत विकलांगता पेंशन दी गई थी, जिन्हें सर्विस के दौरान सिजोफ्रेनिया (मानसिक विकार) होने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया था.

जम्मू में जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया कि मिलिट्री मेडिकल बोर्ड की यह राय कि विकलांगता न तो मिलिट्री सर्विस की वजह से है और न ही बढ़ी है, उसके पास काफी वजह नहीं है और इसका इस्तेमाल विकलांगता पेंशन देने से मना करने के लिए नहीं किया जा सकता.

यह याचिका (WP(C) No.1291/2024) भारत संघ द्वारा रक्षा मंत्रालय के सचिव माध्यम से अतिरिक्त महानिदेशक कार्मिक सेवाएं, एडजुटेंट जनरल की शाखा और रक्षा लेखा (पेंशन) के प्रधान नियंत्रक, इलाहाबाद के साथ दायर की गई थी.

उन्होंने जम्मू में AFT, क्षेत्रीय पीठ श्रीनगर के 22 सितंबर, 2022 के आदेश को चुनौती दी, जिसमें सिंह की याचिका स्वीकार कर ली गई थी और 50 प्रतिशत तक राउंड ऑफ करते हुए विकलांगता पेंशन देने का निर्देश दिया गया था.

कठुआ के रीगल गांव के रहने वाले सिंह ने आर्मी अधिकारियों द्वारा विकलांगता पेंशन दावा खारिज किए जाने के बाद ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने नौकरी से निकाले जाने के बाद 1 अगस्त, 2018 से विकलांगता पेंशन मांगी थी.

कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, सिंह 7 जुलाई 2001 को भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और 31 जुलाई 2018 को डिस्चार्ज होने से पहले उन्होंने 17 साल से अधिक सेवा की. डिस्चार्ज होने से पहले, एक रिलीज मेडिकल बोर्ड ने उनकी विकलांगता को सिजोफ्रेनिया बताया, जिसमें जिंदगी भर के लिए 40 प्रतिशत विकलांगता तय की गई, लेकिन यह भी कहा गया कि यह न तो मिलिट्री सर्विस की वजह से है और न ही सेवा की वजह से बढ़ी है.

इस आधार पर, आर्मी ने विकलांगता पेंशन के लिए उनका दावा खारिज कर दिया. उनकी पहली अपील भी खारिज हो गई, जिससे उन्हें AFT के पास जाना पड़ा. ट्रिब्यूनल ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और विकलांगता पेंशन 40 प्रतिशत पर दी, जिसे राउंड ऑफ करके 50 प्रतिशत कर दिया गया. AFT ने इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले से मौजूद उदाहरणों का हवाला दिया.

केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के समक्ष दलील दी कि ट्रिब्यूनल ने मेडिकल बोर्ड की विशेषज्ञ राय में दखल देकर गलती की है और कोर्ट को मेडिकल फैसलों की समीक्षा तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि उन्हें गलत साबित करने के लिए कोई मजबूत मेडिकल सबूत मौजूद न हो.

लेकिन, रिकॉर्ड देखने के बाद, हाई कोर्ट को दखल देने का कोई आधार नहीं मिला. पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ताओं के वकील को सुनने और रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री को देखने के बाद, हमारी राय है कि AFT का दिया गया फैसला पूरी तरह से कानूनी है और हमारे असाधारण रिट क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल में हमें किसी दखल की जरूरत नहीं है."

इस केस में एक अहम मोड़ यह था कि मेडिकल बोर्ड ने बीमारी को मिलिट्री सर्विस से जुड़ा हुआ न बताने के लिए कोई वजह नहीं बताई.