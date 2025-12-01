ETV Bharat / bharat

वैष्णो देवी यात्रा के दौरान महिला की हत्याः पति और उसकी प्रेमिका की उम्रकैद सजा बरकरार

जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस राजेश सेखरी की डिवीजन बेंच ने दोनों दोषियों द्वारा दायर की गई आपराधिक अपील को खारिज कर दिया.

Jammu Kashmir High Court
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट. (ETV Bharat)
By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : December 1, 2025 at 4:23 PM IST

4 Min Read
श्रीनगर: जम्मू- कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने 2011 में वैष्णो देवी यात्रा के दौरान हुई पत्नी की हत्या के मामले में पति अरविंद वर्मा और उसकी प्रेमिका की उम्रकैद की सज़ा को बरकरार रखा है. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने "हालातों की एक पूरी श्रृंखला" स्थापित की, जिससे दोनों के जुर्म साबित होते हैं. जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस राजेश सेखरी की डिवीजन बेंच ने दोनों दोषियों (वर्मा और उसकी प्रेमिका) द्वारा दायर की गई आपराधिक अपील को खारिज कर दिया.

इन दोनों को रियासी के प्रिंसिपल सेशन जज ने 2018 में रणबीर पीनल कोड (RPC) की धारा 302 (हत्या), 201 और 120-B के तहत सज़ा सुनाई थी. 34 पन्नों के फैसले में, बेंच की तरफ से लिखते हुए जस्टिस सेखरी ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा कि "दोनों अपीलकर्ताओं ने अपने विवाहेतर संबंध जारी रखने के लिए महिला से छुटकारा पाने की साजिश रची थी."

मामले का विवरण:

यह घटना मार्च 2011 की है. कटरा के एक गेस्ट हाउस के कर्मचारियों ने 30 साल की शोभा वर्मा को रूम नंबर 110 में मृत पाया. उनका गला रेता हुआ था. शोभा दो दिन पहले एक अन्य महिला के साथ गेस्ट हाउस में ठहरी थीं. कमरे को बाहर से ताला लगाकर भाग गई थी. शव 72 घंटे तक अज्ञात रहा, जब तक कि शोभा के भाई ने पुलिस द्वारा बांटे गए पर्चों से उसकी पहचान नहीं की.

साजिश और सबूत:

अभियोजन पक्ष ने बताया कि अरविंद वर्मा का सह-आरोपी महिला के साथ करीब सात साल से विवाहेतर संबंध था. वह अपनी पत्नी शोभा को इस रिश्ते में एक बाधा मानता था. हाई कोर्ट ने निचली अदालत के निष्कर्षों से सहमति जताते हुए कहा कि सह-आरोपी महिला ने गेस्ट हाउस में 'शालू' के झूठे नाम से कमरा बुक किया, शोभा को नींद की गोलियां दीं, गला रेता और फिर भाग गई.

बेंच ने इस बात पर भी सहमति जताई कि "आखिरी बार साथ देखे जाने" का सिद्धांत यहां लागू होता है. क्योंकि शोभा आखिरी बार सह-आरोपी के साथ ही थी, और वह मौत का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाई.

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह मामला कमजोर परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और दोषपूर्ण पहचान पर आधारित था. सीसीटीवी फुटेज में कानूनी रूप से आवश्यक प्रमाणन (certification) की कमी थी. कोर्ट ने माना कि सीसीटीवी सबूत कानूनी तौर पर स्वीकार्य नहीं थे, लेकिन यह माना कि चश्मदीदों की गवाही, विशेष रूप से गेस्ट हाउस के कर्मचारियों की, जो महिलाओं से मिले थे, विश्वसनीय और सुसंगत थी.

जांच और पति का व्यवहार:

फैसले में कहा गया कि जांचकर्ता उत्तर प्रदेश गए, जहां उन्होंने जनकपुर में मृतक के पैतृक घर का दौरा किया और जांच के दौरान रिश्तेदारों के बयान दर्ज किए. इसमें आगे कहा गया है कि दोनों अपीलकर्ताओं को उसी राज्य में खोजा और गिरफ्तार किया गया.

अरविंद (पति) के व्यवहार पर, अदालत ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के उसके दावे में विसंगतियां नोट कीं. न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "एक पति जिसकी पत्नी लापता हो गई हो, वह परेशान हो जाता और तुरंत अपनी पत्नी की तलाश के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचता." अदालत ने कहा कि उसके देरी से उठाए गए कदम "जुर्म छिपाने के निष्कर्ष" को जन्म देते हैं.

फैसला और सज़ा:

अदालत ने कहा कि शोभा के भाइयों और शादी के रीति-रिवाज कराने वाले पुजारी ने भी पति-पत्नी के बीच तनावपूर्ण वैवाहिक संबंधों की पुष्टि की. न्यायाधीशों ने माना कि दोनों दोषियों के बीच नाजायज संबंध और घटना से पहले और बाद में उनका व्यवहार स्पष्ट रूप से साजिश का संकेत देता है. हत्या की क्रूरता की निंदा करने के बावजूद, हाई कोर्ट ने इसे मौत की सज़ा में बदलने के बजाय उम्रकैद को बरकरार रखा.

2018 के फैसले में "कोई गैरकानूनी बात, या विकृति नहीं" पाते हुए, हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर दी और आदेश दिया कि दोषी अपनी उम्रकैद की सज़ा जारी रखें.

