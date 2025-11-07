ETV Bharat / bharat

आतंकी मुसैब लखवी की कथित 'प्रेमिका' जेल में ही रहेगीः J&K High Court ने खारिज की याचिका

पुलिस ने आरोप लगाया कि मकबूल के मुसैब लखवी से निकट संपर्क थे, जो मुठभेड़ में मारे जाने से पहले उत्तरी कश्मीर में सक्रिय था.

Jammu Kashmir High Court
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट. (ETV Bharat)
author img

By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : November 7, 2025 at 4:23 PM IST

4 Min Read
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी नेटवर्क की सहायता करने के आरोप में बांदीपोरा की एक महिला की निवारक हिरासत को बरकरार रखा है. अदालत ने उसकी गतिविधियों को प्रदेश की सुरक्षा के लिए हानिकारक मानते हुए सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के आदेश के खिलाफ उसकी अपील को खारिज कर दिया.

मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली और न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल की खंडपीठ ने शाइस्ता मकबूल द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 के तहत दिसंबर 2023 में अपनी हिरासत को चुनौती दी थी. लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के सह-संस्थापक और 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंडों में से एक जकी-उर-रहमान लखवी के भतीजे मुसैब लखवी के साथ उसके कथित संबंधों का हवाला दिया गया था.

अदालत ने कहा कि हिरासत उचित थी और विश्वसनीय खुफिया जानकारी पर आधारित थी. मकबूल को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और उसके पाकिस्तान स्थित आकाओं से जोड़ती थी.

न्यायमूर्ति ओसवाल ने आठ पृष्ठों के अपने फैसले में लिखा, "अपीलकर्ता वास्तव में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम कर रही है." उन्होंने आगे कहा कि हिरासत के आधार में यह उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्ता प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का प्रशंसक है और लश्कर-ए-तैयबा के सह-संस्थापक के भतीजे मुसैब लखवी के साथ उसका प्रेम संबंध था.

मामले के रिकॉर्ड के अनुसार, पुलिस ने आरोप लगाया कि मकबूल ने मुसैब लखवी के साथ निकट संपर्क बनाए रखा, जो मुठभेड़ में मारे जाने से पहले 2016 और 2018 के बीच उत्तरी कश्मीर में सक्रिय था.

अधिकारियों ने कहा कि बाद में उसने पाकिस्तान स्थित संचालकों अबू जहरान और अबू हंस के साथ संबंध विकसित कर लिए, और कथित तौर पर उन्हें एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से "राजनीतिक नेताओं और संरक्षित व्यक्तियों की आवाजाही से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी" प्रदान की.

डोजियर में शाइस्ता को लश्कर-ए-तैयबा संगठन का "प्रशंसक" और "ओवरग्राउंड वर्कर" बताया गया है, जो 'छोटी बहन' जैसे छद्म नामों से काम करती है. उस पर आतंकवादियों के संपर्क में रहने के लिए "लखवी मुसैब" नाम सहित कई सोशल मीडिया आईडी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है.

उनके वकील, एडवोकेट मुख्तार अहमद मकरू ने तर्क दिया कि हिरासत "अस्पष्ट और मनमाना" था, तथा सामान्य आपराधिक कानून के स्थान पर निवारक हिरासत को उचित ठहराने के लिए कोई विशिष्ट तिथि या घटना का उल्लेख नहीं किया गया था.

हालांकि, पीठ को इन दावों में कोई दम नहीं लगा. फैसले में कहा गया, "प्रतिवादी संख्या 2 ने स्पष्ट रूप से उन व्यक्तियों के नाम बताए हैं जिनके साथ अपीलकर्ता संपर्क में था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता को अस्पष्ट और संदिग्ध आधार पर हिरासत में लिया गया है." अपीलकर्ता का यह तर्क गलत पाया गया है.

न्यायाधीशों ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि अधिकारी यह स्पष्ट करने में विफल रहे कि सामान्य आपराधिक प्रक्रियाएं अपर्याप्त क्यों थीं, तथा उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता की गतिविधियां "विवेकपूर्ण और गुप्त" थीं तथा नियमित कानून के तहत उन्हें साबित करना कठिन था.

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति ओसवाल ने कहा कि अभियोजन के लिए साक्ष्य अपर्याप्त होने पर भी निवारक निरोध को उचित ठहराया जा सकता है.

पीठ ने सस्ती बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1972) मामले का हवाला देते हुए कहा, "हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को यह महसूस हो सकता है कि हालांकि दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकार्य पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे. लेकिन हिरासत में लिए गए व्यक्ति की गतिविधियां ऐसी प्रकृति की थीं, जो हिरासत के आदेश को उचित ठहराती हैं."

अदालत ने कहा कि सभी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किया गया था. शाइस्ता को 30 पृष्ठों की हिरासत सामग्री सौंपी गई, सलाहकार बोर्ड के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया, और उसके अभ्यावेदन पर विधिवत विचार करके उसे अस्वीकार कर दिया गया.

अदालत ने शाइस्ता मकबूल की हिरासत बरकरार रखते हुए कहा, "हमने विद्वान रिट कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले की जांच की है और विद्वान रिट कोर्ट का दृष्टिकोण निर्विवाद है. इस प्रकार, हमें तत्काल अंतर-न्यायालय अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती है. तदनुसार, तत्काल अपील खारिज की जाती है."

