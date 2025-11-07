ETV Bharat / bharat

आतंकी मुसैब लखवी की कथित 'प्रेमिका' जेल में ही रहेगीः J&K High Court ने खारिज की याचिका

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट. ( ETV Bharat )

By Muhammad Zulqarnain Zulfi 4 Min Read