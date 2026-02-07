हाई कोर्ट ने आदित्य धर की फिल्म 'आर्टिकल 370' के खिलाफ मानहानि केस पर रोक लगाई
हाई कोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को नोटिस जारी करने से पहले जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया.
Published : February 7, 2026 at 1:38 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने शुक्रवार को फीचर फिल्म 'आर्टिकल 370' से जुड़े फिल्म निर्माताओं के खिलाफ दायर की गई आपराधिक मानहानी की शिकायत पर कार्रवाई पर रोक लगा दी.
हाई कोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को नोटिस जारी करने से पहले जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया. यह देखते हुए कि मजिस्ट्रेट ने कानून के तहत शिकायतकर्ता और गवाहों के शपथ पत्र दर्ज किए बिना नोटिस जारी किया, एक अंतरिम आदेश में जस्टिस मोक्ष खजूरिया काजमी ने फॉरेस्ट मजिस्ट्रेट, श्रीनगर के सामने आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी,
जस्टिस काजमी ने फैसले में कहा कि, मौजूदा मामले के तथ्यों को देखते हुए, यह साफ है कि शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज किए बिना आवेदक को नोटिस जारी किए गए हैं, जो बीएनएसएस के तहत तय प्रक्रिया के खिलाफ है. इसलिए, इस कोर्ट का मानना है कि विवादित आदेश कानून की नजर में टिकने लायक नहीं है.
कोर्ट ने निर्देश दिया कि, दूसरे पक्ष के आपत्ति के अधीन और बेंच के सामने सुनवाई की अगली तारीख तक, प्रतिवादी द्वारा फाइल की गई शिकायत पर कार्रवाई रोकी जाएगी. यह आदेश CRM(M) नंबर 36/2026 के साथ संबंधित आवेदन CrlM नंबर 72/2026 में पास किया गया था और आधिकारिक तौर पर हाई कोर्ट रिकॉर्ड के हिस्से के तौर पर कई पेज का है.
यह याचिका आदित्य धर और दूसरे याचिकाकर्ता ने फाइल की थी, जिसमें फीचर फिल्म प्रोडक्शन में लगे दो लोग और फिल्म प्रोडक्शन के मकसद से कंपनीज एक्ट, 2013 के तहत बनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शामिल थी. उनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ एडवोकेट सैयद फैसल कादरी के साथ एडवोकेट फरमान अली माग्रे, पराग खंडार, इब्राहिम आलम, चंद्रिमा मित्रा और सिकंदर हयात खान ने किया.
इस केस में प्रतिवादी या उत्तरदाता गुलाम मोहम्मद शाह हैं, जिन्होंने फिल्म में दिखाए गए सीन की वजह से अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए आपराधिक शिकायत दर्ज की है.
शिकायत के मुताबिक, प्रतिवादी गुलाम मोहम्मद शाह ने आरोप लगाया है कि फिल्म निर्माता ने फीचर फिल्म आर्टिकल 370 में कथित तौर पर उनकी एक फोटो इस्तेमाल की और फिल्म की कहानी में उन्हें एक आतंकवादी के तौर पर दिखाया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है.
कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि, उत्तरदाता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता ने उनके द्वारा डायरेक्ट/को-प्रोड्यूस की गई फीचर फिल्मों में से एक, यानी आर्टिकल 370 में रेस्पोंडेंट की कथित तौर पर एक फोटो इस्तेमाल की है, और फीचर फिल्म की कहानी के संदर्भ में उन्हें एक आतंकवादी के तौर पर दिखाया है, जिसके चलते प्रतिवादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है.
शिकायत के आधार पर, फॉरेस्ट मजिस्ट्रेट, श्रीनगर ने 30 दिसंबर, 2025 को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पूर्व-संज्ञान समन जारी किया था.
याचिकाकर्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 528 के तहत हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसमें शिकायत और मजिस्ट्रेट के समन जारी करने के आदेश, दोनों को चुनौती दी गई. उनके सीनियर वकील ने दलील दी कि मजिस्ट्रेट नोटिस जारी करने से पहले BNSS के सेक्शन 223 के तहत अनिवार्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहे थे, जिसमें शिकायत करने वाले और गवाहों के शपथ पत्र रिकॉर्ड करना और आरोपी को जरूरी सामग्री देना शामिल था.
हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड की जांच की और प्रक्रियात्मक कमियां पाईं. कोर्ट ने कहा, "श्रीनगर के फॉरेस्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट से रिकॉर्ड मंगाया गया था, उसे देखने से पता चलता है कि कोर्ट ने कानून के हिसाब से कार्रवाई नहीं की है.
कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता को 30 दिसंबर, 2025 को पूर्व-संज्ञान नोटिस जारी किया गया है, उन्हें 7 फरवरी, 2026 को पेश होने का निर्देश दिया गया है, लेकिन रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है. जिससे पता चले कि शिकायत करने वाले या गवाहों का बयान रिकॉर्ड किया गया है.
जस्टिस काजमी ने जोर देकर कहा कि बीएनएसएस की धारा 223 के मुताबिक मजिस्ट्रेट को आगे बढ़ने से पहले शिकायत करने वाले और गवाहों की शपथ लेकर जांच करनी होगी. कोर्ट ने बीएनएसएस फ्रेमवर्क को समझने वाले कई हाई कोर्ट के उदाहरणों को दोहराया और उन पर भरोसा किया और इस बात पर जोर दिया कि कानूनी सुरक्षा उपायों का मकसद आरोपी लोगों को बेवजह परेशानी से बचाना है.
कानूनी उदाहरणों का हवाला देते हुए, कोर्ट ने कहा कि "मजिस्ट्रेट को पहले शिकायत करने वाले और गवाहों, अगर कोई हो, की शपथ लेकर जांच करनी होगी, और ऐसी जांच का सार लिखित में लिखना होगा, और उसके बाद ही कानून के अनुसार आगे कदम उठाए जा सकते हैं.
हाई कोर्ट ने आगे इस बात पर जोर दिया कि आरोपी को सुनवाई का मौका देना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह मतलब का होना चाहिए और जरूरी सामग्री भी होना चाहिए.
कोर्ट ने मिसाल का हवाला देते हुए कहा, यह नियम बताता है कि आरोपी को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए. अपनी बात कहने का मौका मिलने का मतलब सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है. हाई कोर्ट ने प्रतिवादीको नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च, 2026 को तय की. इस बीच, ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही पर रोक लगी हुई है.
कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उस आवदेन को भी मंजूरी दे दी जिसमें इस चरण पर शिकायत और आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल करने से छूट मांगी गई थी, लेकिन उन्हें दो हफ्ते के अंदर दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया.
ये भी पढ़ें: आर्टिकल 370 हटने के 6 साल, जम्मू कश्मीर में क्या-क्या हुआ डेवलपमेंट, जानें बाहरी इन्वेस्टर्स की प्रतिक्रिया